Die Poststrasse in Wattwil wird wieder freigegeben Ab Montag, 9. Dezember ist das Zentrum von Wattwil wieder ohne Einschränkungen befahrbar. 05.12.2019, 05.00 Uhr

Die Gewerbetreibenden dürfen sich freuen: Wattwil kann wieder uneingeschränkt befahren werden. Symbolbild

(gem/lis) Der Gemeinderat von Wattwil teilte am Donnerstag mit, dass ab kommenden Montag, 9. Dezember, die Poststrasse im Zentrum wieder in beide Richtungen befahrbar sein werde.

Nach der intensiven zweimonatigen Bauzeit werden die Kanalbauarbeiten in der Poststrasse am Montag abgeschlossen. Voraussichtlich kann dann der Feierabendverkehr nach Aussage der Gemeinde bereits wieder in Richtung Bahnhof rollen.

Schwieriger Baugrund führte zu Verzögerungen

Die einwöchige Verspätung sei zurückzuführen auf den schwierigen Baugrund, welcher wegen des feinen Sandgeschiebes und grosser Gesteinsbrocken zusätzlich gesichert und betoniert werden musste, heisst es. Auch der Verlauf von verschiedenen Zuleitungen brachte unerwarteten Mehraufwand für die Anschlussarbeiten.

Die Gemeinde schreibt, dass sie die Verzögerung bei den Arbeiten an der Poststrasse bedauere. Sie freue sich jedoch für die Gewerbetreibenden in Wattwil, dass die Poststrasse noch rechtzeitig vor den kommenden Festtagen wieder dem ordentlichen Verkehr übergeben werden kann.