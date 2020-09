Die Natur im Neckertal ist auf Freiwilligenhilfe angewiesen Das Landschaftskonzept Neckertal fördert seit mehr als zehn Jahren die Waldbiodiversität mit Arbeitseinsätzen und Umweltbildung.Die drei beteiligten Gemeinden sowie weitere Organisationen tragen es. Urs Hemm 06.09.2020, 14.26 Uhr

Seit 13 Jahren setzt sich das Landschaftskonzept Neckertal (LKN) auf dem Gebiet der drei Gemeinden Hemberg, Oberhelfenschwil sowie Neckertal für die Aufwertung verschiedenster Lebensräume und somit für eine bessere Biodiversität ein. Das Ziel ist, für Tiere und Pflanzen möglichst günstige Lebensbedingungen zu schaffen.

Zielführende Massnahmen sind dabei unter anderem das Auslichten von Waldflächen, die Gestaltung von fliessenden Übergängen zwischen geschlossenem Wald und offenem Land, das Freihalten von Waldlichtungen sowie das Pflanzen von Obstbäumen und Hecken.

Das sagt der Verantwortliche für das Projekt, Markus Wortmann und erläutert das Konzept. «Dennoch könnten viele Arbeiten ohne den Einsatz von freiwilligen Helfern gar nicht umgesetzt werden. Denn würden diese Aufgaben externe Auftragnehmer durchführen, wäre das schlicht nicht finanzierbar.»



Für die Organisation und Koordination der Freiwilligeneinsätze ist Sandra Gerlach verantwortlich. «Dabei sind die praktischen Arbeiten, wie beispielsweise das Auslichten, nur ein Teil solcher Einsätze. Wir legen auch sehr grossen Wert darauf, den Teilnehmenden zu erklären, warum sie diese Arbeiten ausführen und was sie für die Pflanzen und Tiere bewirken», sagt Sandra Gerlach.

Regelmässige Pflege ist wichtig

Ein Grundsatz der LKN-Philosophie ist das Licht. Das heisst, dass teils dominante, schattenwerfende Pflanzen reduziert werden müssen, um anderen, selteneren Baumarten, Sträuchern und Pflanzen das Überleben zu ermöglichen. Diese Pflanzen ziehen dann ihrerseits Vögel, Insekten und andere Arten an.

Markus Wortmann erläutert die Pflegegrundsätze. Ansonsten stehe man bald wieder am Anfang, betont er.

Dies könne geschehen, indem er selbst die Fläche freihalte oder indem er im Föhrenwald sein Vieh weiden lasse, ergänzt Sandra Gerlach.

Zum Teil seien die Flächen jedoch schwierig zu bewirtschaften, weil sie in sehr steilem Gelände liegen. «Diese zu pflegen, wird dann für das LKN eine wichtige Aufgabe», sagt Markus Wortmann.

Ökologisches Potenzial als Kriterium

Die Flächen werden nicht danach ausgesucht, ob sie pflegeleicht sind, sondern nach ihrem ökologischen Potenzial. Dieses ist unter anderem abhängig von der Exposition, den Bodenverhältnissen und den dort vorkommenden Waldgesellschaften.

Bis jetzt sei das LKN mit dieser Methode sehr gut gefahren. Es habe nur wenige Flächen, die wieder aufgegeben werden mussten. Seit Beginn wurden durch das LKN über 80 Plätze aufgewertet, erläutert Markus Wortmann.



Durchgeführte Kontrollen zeigen Erfolg der Einsätze

In diesem Jahr sind bis jetzt sechs Freiwilligeneinsätze von Schulen und Stiftungen geplant. Für die Arbeitseinsätze haben die Verantwortlichen des LKN eigens ein Hygienekonzept erstellt. Dieses beinhaltet insbesondere das Tragen von Masken während des Gruppentransports, das Einhalten des Zwei-Meter-Abstandes während der Arbeit, eine umfassende Hand- sowie Werkzeughygiene.

Zudem werden Informationsveranstaltungen und Weiterbildungen nicht mehr in der Unterkunft, sondern im Freien abgehalten. «Eine erste Gruppe von etwa 30 Studierenden hat Anfang August bereits mit dem neuen Hygienekonzept gearbeitet, was unseres Erachtens sehr gut funktioniert hat», sagt Sandra Gerlach.

Mehr als 14'000 Arbeitsstunden

Seit dem Jahr 2006 haben bereits 776 Teilnehmende an 125 Tagen rund 14'300 Personen-Arbeitstunden geleistet. Markus Wortmann freut sich über die Ergebnisse der Arbeiten.

2020 ist das Jahr der Waldbiodiversität

Das Bundesamt für Umwelt widmet das Jahr 2020 dem Thema Waldbiodiversität. Biodiversität bedeutet Vielfalt des Lebens. Sie beschränkt sich aber nicht nur auf eine Vielzahl verschiedener Arten von Tieren, Pflanzen, Pilzen und Mikroorganismen. Sie umfasst auch die Vielfalt der Lebensräume, im Falle des Waldes also diverse Waldtypen und -strukturen.

Das «Toggenburger Tagblatt» wird in den nächsten Monaten in einer lockeren Serie über Projekte zu diesem Thema in unserer Region berichten und mit Fachleuten die Bedeutung eines vielfältig gestalteten Waldes für Mensch und Umwelt beleuchten. Weitere Informationen zum Landschaftskonzept Neckertal findet man unter www.lk-neckertal.ch ud unter www.wald-vielfalt.ch.