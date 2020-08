Die letzte Hoffnung auf ein Schwingfest in diesem Jahr ist gestorben: Der Herbstschwingertag in Ebnat-Kappel ist definitiv abgesagt Lange Zeit hatten die Veranstalter um OK-Präsident Jakob Roth gehofft. Vergebens: Im Toggenburg findet in diesem Jahr endgültig kein Schwingfest statt. 14.08.2020, 08.15 Uhr

Solche Bilder vom Schwingsport gibt es im Jahr 2020 keine. Bild: Pascal Schönenberger

(pd/bl) Als im März die Coronakrise begann, hoffte man bei den Schwingern auf einen späteren Saisonstart. Als dann der Bundesrat das Veranstaltungsverbot mit 1000 Personen bis Ende August aussprach, war klar, dass die Mehrheit der Schwingfeste als Opfer der Pandemie gestrichen oder um ein Jahr verschoben werden mussten.

Die letzt Hoffnung auf ein Schwingfest hatte noch der Schwingclub Wattwil. Als Veranstalter des Toggenburger Herbstschwingfestes waren die Verantwortlichen lange Zeit optimistisch, das Buebeschwinget und das Toggenburger Herbstschwingfest in Ebnat-Kappel durchführen zu können.

Neuer Schwingkeller wäre eingeweiht geworden

Nun muss das Fest am ersten Septemberwochenende aber definitiv abgesagt werden. Mit den steigenden Infektionszahlen in den letzten Wochen und nach dem Entscheid des Bundesrates vom Mittwoch mussten Jakob Roth und sein Organisationskomitee einsehen, dass so kein Schwingfest durchgeführt werden kann.

Während des Schwingfestes wäre ebenfalls der neue Schwingkeller im neu gebauten Schulhaus Wier feierlich eröffnet worden. Auch dieser Anlass muss nun gestrichen werden.

Schutzkonzept nicht umsetzbar

«Der Aufwand ein Schwingfest zu organisieren, welches mit einem Schutzkonzept durchgeführt werden muss, ist für ein Organisationskomitee wie Ebnat-Kappel nicht umsetzbar», sagte Jakob Roth. Auch ein Schwingfest mit Maskenpflicht wäre für den eidgenössischen Kranzschwinger nicht in Frage gekommen.

Obwohl man bis zum letztmöglichen Zeitpunkt wartete mit dem Entscheid, war für die Toggenburger immer klar, das Schwingfest müsste in Rekordzeit organisiert werden. Dies wird nun hinfällig und Roth hofft, dass im Jahr 2021 die Schwingsaison wie gewohnt im Frühling starten kann. Er sagt: «Sicherlich schmerzt die Absage, wenn du einen neuen Schwingkeller eröffnen möchtest und dies nun wegen dieser Pandemie gestrichen werden muss. Es geht hier aber um die Gesundheit aller Menschen und somit möchten wir kein Risiko eingehen.»

Toggenburger Schwinger trainieren weiter

Somit ist auch für jeden Toggenburger Schwinger klar, dass er in diesem Jahr kein Schwingfest mehr bestreiten kann. Trotzdem sind die Schwingkeller im Toggenburg seit der Lockerung im Juni wieder offen und es wird fleissig auf die neue Saison 2021 trainiert.

Nun steht für die Schwinger eine lange Vorbereitung bis im kommenden April an. Wäre man doch an diesem Wochenende auf der Schwägalp am legendären Schwägalp Schwinget im Sägemehl gestanden.