Die kleinen Fische schwimmen im Bach – Brütlinge der Bachforelle wurden in den Husenbach eingesetzt Im Frühjahr werden Tausende kleiner Bachforellen in die Aufzuchtbäche der Fischereivereine eingesetzt. So wird die Natur unterstützt. Wir haben die kantonalen Fischereiaufseher beim Umsiedeln der Jungforellen in den Husenbach in der Gemeinde Kirchberg begleitet. Sabine Camedda 04.04.2020, 16.00 Uhr

Der kantonale Fischereiaufseher Marcel Zottele arbeitet beim Umsiedeln der jungen Bachforellen sehr vorsichtig. Bild: Sabine Camedda

So klein sind die Fische, wenn sie in den Aufzuchtbach kommen. Bild: Sabine Camedda

Noch sind sie nicht einmal so gross wie ein Zweifränkler. Zu Hunderten schwirren sie in einem weissen Plastikkübel herum, instinktiv dem Boden nach. Ob sie etwas merken? Denn gleich geht es für sie, die frisch geschlüpften Jungforellen, in die Freiheit.

Am frühen Morgen hat der kantonale Fischereiaufseher Christoph Mehr die Brütlinge im kantonalen Fischereizentrum Steinach gerichtet und eingeladen. «Wir haben Mitte Dezember die Elterntiere gestreift», sagt er.

Das heisst, er hat thurstämmigen Forellen Eier und Samen entnommen und die Eier befruchtet. Dieser Laich ist nach Steinach gebracht worden, wo die kleinen Fische Anfang Februar geschlüpft sind.

Die Jungforellen sind vor rund zwei Monaten geschlüpft und können nun in den Aufzuchtbach umgesiedelt werden. Bild: Sabine Camedda

«Die jungen Forellen verfügen über einen Dottersack, aus dem sie sich in den ersten Lebenswochen ernähren», erklärt Christoph Mehr. Sobald dieser aufgebraucht ist, brauchen die Tiere Nahrung. Die holen sie sich am besten selber in der Natur. Der Zeitpunkt, um die kleinen Fische, die man jetzt Brütlinge nennt, auszusetzen, ist also gekommen.

Fischbesatz zur Risikominimierung

30'000 Brütlinge hat der Fischereiaufseher an diesem Morgen für den Besatz im Husenbach in der Gemeinde Kirchberg abgeholt. Insgesamt hat der Fischereiverein Thur 40 Kilometer Gewässer vom Kanton gepachtet, geeignete Seitenbäche sind für die Aufzucht ausgeschieden. Darin werden jährlich 100'000 bis 200'000 Brütlinge eingesetzt.

Eine kleine Unterstützung für die Natur, wie Christoph Mehr findet.

«Was wir hier machen, ist Risikominimierung, denn der natürliche Bestand schwankt.»

Die Forellen nutzen die Thur und deren Seitenbäche auch für die Naturverlaichung. Kommt aber im falschen Moment ein Hochwasser, dann werden die Laichgruben ausgeschwemmt und ein ganzer Jahrgang fehlt. In solchen Situationen, oder wenn es in einem Gewässerabschnitt zu einer Verschmutzung kommt, gibt ein angepasster Besatz Sicherheit.

Fischereiaufseher erledigen die Aufgabe für einmal alleine

Der kantonale Fischereiaufseher Christoph Mehr weiss, an welchen Orten sich die Jungforellen sofort wohl fühlen. Bild: Sabine Camedda

Der Besatz wird in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Fischereiverein gemacht. In diesem Jahr sind ausnahmsweise keine freiwilligen Helfer dabei, weil in Folge der Coronasituation Einschränkungen gelten. Christoph Mehr und Marcel Zottele, sein Amtskollege aus dem Rheintal, setzen die Fische aus. «Die Mitglieder des Fischereivereins Thur haben den Husenbach zuvor aber elektrisch abgefischt und die einjährigen Fische in die Thur umgesiedelt», sagt Christoph Mehr.

Die beiden Fischereiaufseher fahren mehrere Punkte an, von wo aus sie durchs Bachbett laufen und die Brütlinge verteilen. «Ich suche nach Stellen, wo die kleinen Forellen unter Wurzeln und Steinen Schutz finden und wo die Strömung nicht sehr gross ist», sagt Christoph Mehr.

Fische müssen an den Husenbach gewöhnt werden

Marcel Zottele hat derweil die Wassertemperatur im Bach gemessen. Der Unterschied zum Wasser im grossen Transportbehälter ist minim. «Wir wollen nicht, dass die Fische einen Kälte- oder Wärmeschock erleiden. Denn der Fisch muss sich erst an die neue Umgebung und an den Geschmack des Wassers gewöhnen», sagt er.

Die Jungforellen bleiben rund ein Jahr lang im Aufzuchtbach, dann werden sie in die Thur umgesiedelt. Bild: Sabine Camedda

Diese Aufgabe nehmen die Brütlinge schnell wahr. Kaum halten Marcel Zottele und Christoph Mehr die Siebchen mit den Jungfischen ins Wasser, schwirren die kleinen Fischchen davon. Und sind schnell nicht mehr zu sehen.

Die Fische würden einige Zeit an dieser Stelle bleiben, sich dann aber einen Unterstand suchen, wo sie genügend Nahrung und Deckung finden werden.

Fische auszusetzen, ein Traumjob

Der Morgen am Husenbach ist schnell vorbei, die 30'000 Brütlinge ausgesetzt. Für Christoph Mehr ein Traumjob.

«Das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen.»

Zum einen, weil die erfolgreiche Eierbrütung und als Abschluss der Besatz das Kapital der Forelle sei. Zum anderen, weil er immer wieder staune, dass die Fische genau wissen, was sie im Wasser tun müssen.

Im Laufe des Sommers wird Christoph Mehr immer wieder zum Husenbach gehen und kontrollieren, wie es den Brütlingen geht. Die Überlebensrate im ersten Jahr entspreche zwar nur etwa zehn Prozent. Aber die Natur sorgt vor und darum produziert eine weibliche Forelle genügend Eier. Jedes Jahr auf Neue.