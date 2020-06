Die jungen «Adler» fliegen bald wieder – Die Skisprungschanzen in Wildhaus werden demnächst freigegeben Endlich können die jungen Nachwuchsspringer auf den Schanzen in der Kollersweid in Wildhaus wieder «fliegen». 08.06.2020, 14.00 Uhr

Auf dem Zauberteppich geht es erst mal bequem nach oben. Bild: PD

(pd/lis) Nach der mehrwöchigen, coronabedingten Sprungpause haben die Mädchen und Jungen voller Motivation mit der Vorbereitung auf die im Juni beginnende Sommersaison begonnen.

Der erste Wettkampf der Helvetia Nordic Trophy (HNT) wird voraussichtlich am Samstag, 27. Juni, in Gibswil im Zürcher Oberland stattfinden. Zu diesem Anlass werden die Gewinner der Wettkampfserie der letzten Saison gekürt. Ganz oben auf dem Treppchen wird der 11-jährige Lars Künzle vom SSC Toggenburg in der Kategorie U13 stehen. Micha Sturm, SC Ulisbach, wird als Zweiter in der Kategorie U16 der HNT geehrt werden.

Nach den ersten Sprüngen haben die jüngsten Athleten am One-Million-Run teilgenommen und sind je sechs Kilometer gelaufen, um auch konditionell der Saison gewachsen zu sein. Bis Oktober ist die Saisonplanung lanciert. Ein Highlight wird die vom Ostschweizer Skiverband auszurichtenden Schweizer Meisterschaft Mitte Oktober sein.

Anfängertraining von der kleinen Schanze

Vergangene Woche fand ein Anfängertraining statt. Die Mädchen und Jungen sprangen begeistert und motiviert von der kleinen «Martin Künzle»- Schanze und wagten es, den Auslauf der nächstgrösseren Schanze herunterzufahren. Mit dem Zauberteppich «Simon Amman» durften alle einmal nach oben fahren, um sehen zu können, wie es wäre, auf dem Balken der HS-45-Meter-Schanze zu sitzen.

Wer Lust hat, Ski zu springen, ist willkommen. Informationen erteilt Angelika Künzle unter Telefon 079 337 39 67.