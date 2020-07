Die integrierende Praxis: Erste Bilanz der Integrierten Notfallpraxis am Spital Wattwil fällt positiv aus In die Notfallpraxis am Spital statt in die Notfallstation: Seit November 2019 kennt das Spital Wattwil diesen Unterschied. Sowohl die Spitalärzte als auch die Hausärzte sind von der engeren Zusammenarbeit überzeugt. Zudem könnte die Integrierte Notfallpraxis am Spital Wattwil gegen den drohenden Hausärztemangel im Toggenburg helfen. Ruben Schönenberger 23.07.2020, 05.00 Uhr

Toggenburger Hausärztinnen und Hausärzte leisten ihren Notfalldienst seit November in der Integrierten Notfallpraxis im Spital Wattwil und nicht mehr in ihrer eigenen Praxis. Bild: Ruben Schönenberger

Wer einen medizinischen Notfall hat, der nicht den Rettungsdienst erfordert, ruft in der Regel seinen Hausarzt an. Passiert das ausserhalb der Dienstzeiten, zum Beispiel nachts, ruft er den notfalldienstleistenden Arzt an. Ist ein Arztbesuch unumgänglich, müssen Patientinnen und Patienten im Toggenburg in diesem Fall das Spital Wattwil aufsuchen.

Seit dem November des letzten Jahres leisten die Toggenburger Hausärztinnen und Hausärzte ihren Notfalldienst in der Integrierten Notfallpraxis (INP) und nicht mehr in ihrer eigenen Praxis. Daniel Rosa, Hausarzt in Ebnat-Kappel, ist einer davon. Er ist zufrieden mit dem Start. «Die Patienten reagieren offen», sagt er.

INP: Eine Art Hausarztpraxis Die Integrierte Notfallpraxis (INP) beschreibt eine Art Hausarztpraxis, die direkt im Spital angesiedelt ist. Die Einrichtung der INP am zentralen Standort Wattwil ermöglichte es den Toggenburger Hausärzten einerseits, aus zwei Notfallkreisen einen zu machen. Andererseits entlastet die Praxis die Notfallstation des Spitals von «Bagatellnotfällen». Die Hausärzte nehmen kleinere Notfälle tagsüber weiterhin in ihrer Praxis entgegen. Zwischen 19 und 22 Uhr wochentags sowie zwischen 14 und 18 Uhr am Samstag ist der Notfalldienst leistende Hausarzt in der INP tätig. Die restliche Zeit wird die INP vom Spitalpersonal betrieben. Vom Start der INP Anfang November bis Ende Juni haben gemäss Auskunft der Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) rund 2670 Personen den Notfall am Spital Wattwil aufgesucht. Rund 2170 davon – etwa vier von fünf Patientinnen und Patienten – wurden der INP zugewiesen. Die Spitalregion weist aber auch darauf hin, dass die Zahlen wegen der herrschenden Coronapandemie kaum aussagekräftig seien. Ohne den Lockdown wären die Zahlen tendenziell höher gelegen, vermutet die SRFT.



Hausärzte und Spitalärzte arbeiten quasi Tür an Tür

Daniel Rosa, Hausarzt in Ebnat-Kappel Bild: Ruben Schönenberger

Patient bei Daniel Rosa kann auch werden, wer ohne vorherigen Anruf im Spital Wattwil vorstellig wird. Dass Hausärzte und Spitalärzte quasi Tür an Tür arbeiten, ermöglicht es, Notfälle zu triagieren und so möglichst effizient und damit schnell zu behandeln. Die Wartezeiten konnten so verkürzt werden. Barbara Anderegg, Leiterin Kommunikation der Spitalregion Fürstenland Toggenburg, zu der das Spital Wattwil gehört, sagt:

«Es gibt nur noch äusserst selten nennenswerte Wartezeiten.»

Die INP hat indes auch für die Ärzteschaft Verbesserungen gebracht. «Das Echo der Mitarbeitenden ist positiv», sagt Daniel Rosa. «Man kennt die Ärzte und das Pflegepersonal nun persönlich. Früher hatten wir nur telefonischen Kontakt.»

Das baue Hürden ab, helfe bei der Zusammenarbeit und mache diese menschlicher. «Das ganze Medizinpersonal des Toggenburgs kommt zusammen», sagt der Ebnat-Kappler Hausarzt. Man könne so viel einfacher eine Information erhalten oder auch mal eine Zweitmeinung abholen.

Reibungslose Zusammenarbeit mit den Hausärzten

Auch beim Spital Wattwil sieht man die Zusammenarbeit positiv. Barbara Anderegg sagt: «Die Zusammenarbeit mit den Hausärzten funktioniert aus Sicht des Spitals reibungslos. Wie erwartet, hat sich durch die Zusammenarbeit vor Ort auch der Austausch zwischen Spital- und Hausärzten weiter intensiviert, wovon alle – nicht zuletzt die Patientinnen und Patienten – profitieren.»

Die Kinderkrankheiten des Modells seien in der Zwischenzeit auch ausgemerzt. Zu Beginn konnten die Hausärztinnen und Hausärzte beispielsweise keine Zeugnisse ausstellen. «Das System hat das nicht zugelassen», sagt Rosa. Doch das wurde mittlerweile behoben. U

nd mittlerweile kennen sich die Hausärzte auch aus. «Wir kamen in Strukturen, die nicht unsere eigenen sind», sagt Rosa. Doch mittlerweile fühle es sich eher an, wie sich in ein gemachtes Bett zu legen, weil das Spital auch administrative Arbeiten übernimmt.

«Marketing für den Hausarztberuf»

Ein weiterer grosser Vorteil für die Hausärztinnen und Hausärzte der Region ergibt sich durch die Zusammenlegung zweier Notfallkreise. Früher war jeweils ein Hausarzt im unteren Toggenburg und einer im oberen Toggenburg im Notfalldienst. Heute kann das ein Arzt in der zentral gelegenen INP übernehmen.

Daniel Rosa sagt, er komme nun noch auf einen bis zwei Notfalldienste im Monat. Das sei vor allem perspektivisch wichtig. Viele Hausärztinnen und Hausärzte werden in naher Zukunft pensioniert, der Region droht ein Engpass.

Die INP bietet hier gleich noch einen weiteren Vorteil: Assistenzärzte können in ihrer Ausbildung einen Blick auf den Beruf des Hausarztes werfen. «Sie sind sicher interessiert daran», sagt Daniel Rosa. Er lasse deshalb auch immer mal wieder einen Assistenzarzt bei einer Behandlung zuschauen.

«Das ist Marketing für den Hausarztberuf.»

Höhere Arbeitsbelastung für Hausärzte

Damit das möglich bleibt, müssen aber weiter Assistenzärzte am Spital Wattwil arbeiten. Die drohende Spitalschliessung bereitet Daniel Rosa deshalb grosse Sorgen. Zwar könnte eine INP auch in dem für Wattwil geplanten Gesundheits- und Notfallzentrum (GNZ) theoretisch weiterbetrieben werden. «Aber wenn man im GNZ nicht viel mehr machen kann als in einer Hausarztpraxis, sehe ich kaum einen Grund dafür», sagt Daniel Rosa.

Bei einem Wegfall des Spitals Wattwil würde aber gemäss Daniel Rosa nicht nur die Möglichkeit fehlen, Assistenzärzten einfach ein Bild des Hausarztberufs zu vermitteln. Es würde ganz grundsätzlich eine höhere Hürde bedeuten, Hausärzte ins Tal zu locken. «Man hätte dann als Arzt niemanden in der Nähe, der einem den Rücken decken kann», sagt Daniel Rosa. Die Unterstützung würde fehlen.

Noch dazu müssten die Hausärzte dann viel mehr selber machen. Die Arbeitsbelastung würde steigen. Und ohne Spital hätten dazu noch weniger Ärzte die Möglichkeit, die Gegend kennen zu lernen, bevor sie sich entscheiden, wo sie sich als Hausarzt niederlassen.

«Es kommen jetzt schon nicht viele Ärzte hierher, weil sie glauben, wir seien ‹ab vom Schuss›. Wenn das Spital weg ist, wird dieses Gefühl noch stärker sein.»