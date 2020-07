Die Harzenmoosbrücke bei Hemberg ist ein Relikt aus Napoleons Zeiten – jetzt muss das Kulturobjekt renoviert werden Risse im Gemäuer, morsches Holz und ein undichtes Dach: Die Harzenmoosbrücke über den Zwislerbach bei Hemberg muss saniert werden. Dies jedoch, ohne die historische Substanz zu beeinträchtigen. Denn die Brücke steht als Kulturobjekt im Schutzinventar der gemeinde Hemberg. Urs M. Hemm 26.07.2020, 15.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Harzenmoosbrücke über den Zwislerbach bei Hemberg wurde im Jahr 1804 als gedeckte Holzbrücke fertiggestellt. Gut erkennbar ist das Trapezhängewerk aus Holz. Bild: Urs M. Hemm

Cornel Schmid, Ratsschreiber Gemeinde Hemberg. Bild: PD

Ursprünglich war lediglich die Erneuerung des Daches der Harzenmoosbrücke vorgesehen. An einer Besichtigung durch Experten, welche die Dachsanierung hätten vorbereiten sollen, wurde jedoch festgestellt, dass auch die Lagerung der Brücke zum Teil marode und nur notdürftig repariert sowie die Holzkonstruktion an einigen Stellen morsch ist. «Aufgrund dieser Einschätzung haben wir uns dazu entschieden, die Brücke komplett wieder instand zu setzen», sagt Cornel Schmid, Ratsschreiber der Gemeinde Hemberg. Die Statik und somit die Sicherheit sei zwar noch immer jederzeit gewährleistet. Um aber die Lebensdauer der Brücke wesentlich zu verlängern und den langsamen Zerfall stoppen zu können, seien umfangreiche Massnahmen nötig. Denn, obwohl die Verbindung zwischen Harzenmoos und Burkertswis als Handelsweg längst an Bedeutung verloren hat, ist der Übergang heute Teil des Netzes St.Galler Wanderwege und für die Querung des Zwislerbaches an dieser Stelle unerlässlich.

Ursprünglich war lediglich ein Ersatz für das Dach geplant. Nun soll die ganze Harzenmoosbrücke saniert werden. Bild: Urs M. Hemm

Ein Gutachten über die Sanierungsmassnahmen sieht Gesamtkosten in der Höhe von 150'000 Franken vor, welche von der Bevölkerung bereits mit dem Budget 2019 bewilligt wurden. Aufgrund des durch die Denkmalpflege beim Bundesamt für Kultur beantragten Fachgutachtens durch einen Bundesexperten zur Überprüfung des Konzepts, insbesondere in Bezug auf die geplanten Massnahmen zur Stabilisierung der Widerlager, zog dies das Baubewilligungsverfahren in die Länge. Die Baubewilligung mit kantonalen Auflagen konnte am 9. Oktober 2019 erteilt werden. Am 10. August soll mit den Arbeiten an der Harzenmoosbrücke begonnen werden, der Abschluss ist im September geplant.

Risse im Fundament – faulendes Holz

Das Sanierungsprojekt stellt die Verantwortlichen aber vor Herausforderungen. Denn die in den Jahren 1802 bis 1804 erbaute Brücke steht im Schutzinventar der Gemeinde Hemberg und hat damit in Bezug auf die geplanten Sanierungsarbeiten gewissen Auflagen der Denkmalpflege zu folgen. Die geplanten Arbeiten beinhalten grundsätzlich drei Bereiche. Zum einen das Fundament der Brücke und die tragende Holzkonstruktion. Zum anderen die Fahrbahn und die Fassade sowie das Schindeldach.

Im Zuge der Brückensanierung sollen diese Stützpfeiler entfernt werden. Sie wurden zur Unterstützung von Längsbalken gebaut. Bild: Urs M. Hemm

Gemäss Gutachten der Holz Keller AG, Hemberg, weist das linksseitige Brückenlager einen Riss auf, der die Tragfähigkeit jedoch nicht beeinträchtige. Bedenklich aber sei die Tatsache, dass Teile der hölzernen Tragkonstruktion in direktem Kontakt mit dem Erdboden und somit Feuchtigkeit ausgesetzt sind, was zu Fäulnis führe. Geplant ist, den Riss zu versiegeln, die Mauerkrone abzutragen und eine Sockelmauer mit einer Betonplatte zu erstellen. Diese soll den direkten Kontakt des Holzes mit dem Boden sowie ein weiteres Aufreissen des Risses verhindern.

Brücke aus der

Zeit Napoleons (uh/pd) Die Brücke über den Zwislerbach wurde zwischen 1802 und 1804 als Verkehrsverbindung zwischen Harzenmoos und Burkertswis auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Hemberg gebaut. Den Auftrag für den Bau gab die Brückenkorporation Harzenmoos, welche die Ausführung an Werkmeister Christian Bolt aus Krummenau übertrug. Am Bau waren zudem die 25 Familien durch Fronarbeit beteiligt, die im Einzugsgebiet der Brücke lebten und dadurch unmittelbar von diesem Übergang profitierten. Es ist eine gedeckte Holzbrücke mit einer Konstruktion aus Trapezhängewerk. An diesem ist mit sechs Pfostenpaaren der Brückenboden aufgehängt. Das Dach bestand bis ins Jahr 1972 aus Holzschindeln, danach wurden diese mit Schindeln aus Eternit einfach überdeckt.

Die Inschrift veranschaulicht den Widerstand gegen die napoleonische Besatzung. Bild: Urs M. Hemm Die Harzenmoosbrücke gehört heute als Kulturobjekt zum Schutzinventar der Gemeinde Hemberg. Darin ist festgehalten, dass «die Holzbrücke authentisch erhalten und von historischer sowie konstruktionsgeschichtlicher Bedeutung ist».

Der Bau der Brücke fiel in eine politisch turbulente Zeit, als die heutige Schweiz Teil des napoleonischen Reiches war. Den schwelenden Unmut über die Besetzung durch die Franzosen bezeugt eine Inschrift auf einem Balken der Brücke: «(...) Gott, ach lass wider werden neuw, Freyheit und alte Schwytzer Treub.»

Diese Bitte wurde erhört. Denn die Schweiz konnte sich im Jahr 1803 aus Napoleons Herrschaft befreien und aus dem Kanton Säntis wurde der Kanton St.Gallen.

Das Brückenlager auf der rechten Seite wurde, um das Ausbrechen von Steinen zu verhindern, mit Beton verstärkt. Zudem wurde zur Stützung von Längsbalken ein Pfeiler aufgemauert, «der unschön und improvisiert» wirke. Hier soll der Pfeiler abgerissen werden und die Holzkonstruktion ausgebessert werden. Zudem soll, wie bereits auf der gegenüberliegenden Seite vorgesehen ist, die Mauerkrone abgetragen und eine Betonplatte mit Sockelmauer erstellt werden. Grundsätzlich soll beidseitig die Holzkonstruktion auf einer Feuchtigkeitssperre neu gelagert werden, um künftig Fäulnisbildung zu verhindern.

Unter Auflagen der Denkmalpflege

Das Tragwerk der Brücke ist grundsätzlich in einem guten Zustand, bescheinigt das Gutachten. Lediglich die Trägerenden, die Erdkontakt hatten, müssen ausgebessert und neu gelagert werden.

Laut Gutachten beeinträchtigt dieser Riss in der Stützmauer die Statik nicht. Bild: Urs M. Hemm

Die Bretter der Fahrbahn müssen komplett erneuert werden, ebenso die gesamte Fassadenverkleidung. Bis auf die Grundkonstruktion abgebrochen und neu aufgebaut werden muss zudem der komplette Dachaufbau. Danach ist das Erstellen einer neuen Eternitlattung aus Brettern sowie eines neuen Eternitdaches geplant. Ein Unterdach sei nicht geplant. Dadurch würden alle Holzelemente gut durchlüftet und allfällige Schäden sofort sichtbar, heisst es im Gutachten.

Das Kantonale Amt für Kultur sieht durch die geplanten Arbeiten zwar eine Beeinträchtigung der historischen Substanz, erachtet die Massnahmen aber für eine langfristige Sicherung derselben für unabdingbar. Die Zustimmung für das Baugesuch gibt das Amt jedoch nur unter anderem unter den Bedingungen, dass die historische Substanz möglichst erhalten bleibt und dass die Arbeiten professionell und nachhaltig ausgeführt werden.