Die Grösse steht dem Erfolg nicht im Weg: Der «kleinste Käseladen der Welt» kommt bei den Besuchern gut an Das Besucherzentrum der Chääswelt Toggenburg mit dem «kleinsten Käseladen der Welt» im Herzen des Städtli Lichtensteig ist bei den Touristen beliebt. Dennoch haben die Verantwortlichen noch einige Pläne im Köcher.

Christof Gasser, Geschäftsleiter der Chääswelt Toggenburg. Bild: Urs M. Hemm

«Unter den gegebenen Umständen sind wir mit dem bisherigen Erfolg des Besucherzentrums zufrieden», sagt Christof Gasser, Geschäftsleiter der Chääswelt Toggenburg. Seit der Eröffnung im Dezember vergangenen Jahres hätten sie einerseits festgestellt, dass die Besucherzahlen auf der Website merklich gestiegen sind.

Andererseits würden sie regelmässig Rückmeldungen von den Angestellten der Klubschule Migros in Lichtensteig bekommen, in deren Empfangsbereich das Besucherzentrum der Chääswelt Toggenburg eingerichtet wurde. «Zurzeit messen wir über diese zwei Kanäle und natürlich auch aufgrund der verkauften Käse den Besucherstrom», sagt Christof Gasser.

«Das Bedürfnis ist klar vorhanden»

Die Angestellten der Klubschule seien zwar nicht vom Verein Chääswelt Toggenburg angestellt. «Wir sind ihnen aber – vor allem jetzt in der Startphase – sehr dankbar, dass sie allfällige Fragen von Besuchern beantworten und mir ein Feedback geben, wenn ich mindestens einmal pro Woche dort vorbeischaue und den Bestand an Käse überprüfe und bei Bedarf wieder auffülle», sagt Christof Gasser. Grundsätzlich seien die Rückmeldungen sehr positiv, was er auch zum Teil auf die schweizweite Medienpräsenz nach der Eröffnung des Besucherzentrums zurückführe.

Er wisse von Besuchern aus der Deutschschweiz, die aufgrund von Medienberichten hierher gereist sind, um den «kleinsten Käseladen der Welt» zu besuchen und auch Käse von regionalen Produzenten gekauft haben. Viele hätten gleich hier vor Ort Willi Schmids Käserei sowie die Kägi besucht und ihren Ausflug mit einer Wanderung verbunden, was voll und ganz dem Geist der Chääswelt Toggenburg entspreche.

«An solchen Geschichten erkennen wir eindeutig, dass das Bedürfnis nach einem Angebot, wie wir es bieten, klar vorhanden ist.»

Immer wieder neue Käsesorten anbieten

Der kleine Käseladen sei ganz klar ein Gag. «Dennoch haben wir festgestellt, dass beispielsweise der Bloderchäs, der wohl bekannteste und auch traditionellste Käse des Toggenburgs, sehr gut läuft. Die Besucher probieren aber gerne auch Neues aus, weshalb wir immer wieder neue Käsesorten im Laden zum Verkauf anbieten», sagt Christof Gasser. Gerade an diesem Punkt sehe er aber Verbesserungspotenzial. «Oftmals fragen die Besucher nach näheren Informationen über den Charakter des Käses, über Produzenten, über deren Herkunft.»

Der «kleinste Käseladen der Welt» bietet dennoch eine grosse Auswahl an Toggenburger Spezialitäten. Bild: Urs M. Hemm

Vor Ort seien diese Informationen noch nicht verfügbar. Zum Teil seien diese aber über die Chääsbank auf ihrer Website bereits vorhanden. Christof Gasser sagt:

«Bei der Chääsbank ist es unser Ziel, jeden Produzenten, seinen Wirkungsort und vor allem auch seine Produkte im Detail vorzustellen.»

Der Aufbau einer solchen Datenbank brauche aber seine Zeit und könne nicht von heute auf morgen realisiert werden. Dennoch sehe er darin grosses Potenzial, insbesondere als Informationsgrundlage für Besucher des Onlineshops oder über einen Terminal für Besucher des Besucherzentrums in Lichtensteig, über den sie direkt Informationen über die verschiedenen Käsesorten im Laden einholen können.

Ideen, die die Kulinarik bereichern

Die Akquisition neuer Vereinsmitglieder sei zuletzt ein wenig in den Hintergrund getreten. «Wir haben zurzeit an die 40 Mitglieder aus den Branchen Käsereien, Bäckereien, Metzgereien, Landwirtschaft und Gastronomie, aber auch Firmen wie die Kägi AG oder die Morga AG, was uns eine breite Basis gibt.

Natürlich sind wir aber immer offen für neue Mitglieder», sagt Christof Gasser. Prioritär gehe es jetzt jedoch darum, auch wegen Corona, mit den derzeitigen Mitgliedern Angebote zu entwickeln, auch wenn sich die Ausgangslage beispielsweise für Betriebsbesichtigungen verändert habe.

Vielleicht habe die Coronazeit auch Vorteile, indem Produzenten vermehrt nach gemeinsamen Lösungen suchen und sich zur Zusammenarbeit für die Entwicklung gemeinsamer Produkte entschliessen. «Erst kürzlich hat die Metzgerei Metzger in Nesslau zusammen mit Bermontis Kräuterlikör aus Wattwil eine neue Wurst kreiert, die mit diesem Likör angereichert ist.»

Zahlreiche regionale Produzenten sind bereits Mitglied der Chääswelt Toggenburg. Bild: Urs M. Hemm

Genau solche Kooperationen und neue Kreationen und Ideen aus einheimischen Produkten würden die ohnehin schon vielfältige kulinarische Landschaft im Toggenburg noch bereichern. Ein anderes Beispiel sei auch die Metzgerei Näf aus Mosnang, die mit dem Pinkcheese der Swisscheese Factory in Ganterschwil ein Cordon bleu macht.

Kooperationen eine Basis geben

Dabei sei es nicht die primäre Aufgabe der Chääswelt Toggenburg, solche Produkte zu initiieren oder gar zu lancieren. «Wenn uns jemand fragt, stellen wir sehr gerne den Kontakt her, die eigentliche Arbeit liegt aber bei den Produzenten, denn diese haben das umfassende Know-how in der Lebensmittelproduktion», sagt Gasser.

«Wir unterstützen dann die Bekanntmachung der fertigen Produkte.»

Der Schwerpunkt liege dabei schon auf dem Käse. Denn es gebe zahlreiche Genussregionen in der Schweiz, es gebe aber ausser dem Toggenburg keine andere Region, die auf einer derart kleinen Fläche rund 200 Käsesorten vereint – das sei einzigartig im ganzen Alpenraum.

Zum geplanten Genussweg Lichtensteig könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel sagen, einzig, dass dahingehend Gespräche am Laufen seien. «Das Ziel ist, die kulinarischen Schätze und die produzierenden Betriebe bekanntzumachen. Die Idee ist, dass die Besucher ohne Voranmeldung diese Betriebe besuchen und besichtigen können. Bis es aber so weit ist, sind wie gesagt noch Gespräche im Gange», verrät Christof Gasser. Mehr zum Genussweg Lichtensteig könne er vermutlich im Sommer dieses Jahres sagen.

Weiterhin würden sie den Kontakt mit Toggenburg Tourismus, mit der Klangwelt und dem Baumwipfelpfad pflegen und Ideen entwickeln, um die Zusammenarbeit zu intensivieren. «Denn am Ende wollen alle die Region Toggenburg und ihre Eigenheiten den Menschen nahebringen. Was liegt da näher als Natur, Kultur und Kulinarik zu vereinen?»