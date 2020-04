Die Gemeinde Neckertal verbucht für das Jahr 2019 einen Ertragsüberschuss von 1,57 Millionen Franken 2019 hat die Gemeinde Neckertal mehr eingenommen und weniger ausgegeben. Urs M. Hemm 03.04.2020, 17.00 Uhr

Die neue Abfallsammelstelle beim Bahnhof in Brunnadern konnte im vergangenen Jahr realisiert werden. Bild: Urs M. Hemm

Turnusgemäss hätte die diesjährige Bürgerversammlung der Gemeinde Neckertal in der Mehrzweckhalle Haselacker in Brunnadern stattfinden sollen. Aufgrund der aktuellen Lage und der Vorschriften des Bundesrates zur Bekämpfung des Coronavirus hatte der Gemeinderat Neckertal jedoch entschieden, die Bürgerversammlung vom 1. April ersatzlos zu streichen. Über die wichtigen Traktanden, sprich über die Rechnung für das Jahr 2019 und die Verwendung des Gewinnes, kann die Bürgerschaft am 19. April an der Urne abstimmen.

Aufgrund dieser Absage verpasst es Gemeindepräsidentin Vreni Wild den Bürgerinnen und Bürgern persönlich die Nachricht zu überbringen, dass die Rechnung für das Jahr 2019 der Gemeinde Neckertal mit einem hohen Ertragsüberschuss von knapp 1,57 Millionen abschliesst. Der Gemeinderat stellt den Antrag an die Bevölkerung, diesen Gewinn dem Eigenkapital zuzuweisen.

Grosser Beitrag der Schulen am guten Ergebnis

Dieser hohe Ertragsüberschuss ist gemäss Amtsbericht vor allem auf deutlich höhere Steuereinnahmen zurückzuführen. So liegen die Einnahmen aus der Einkommens- und Vermögenssteuer mit etwa 7,5 Millionen Franken um 233'000 Franken höher als budgetiert. Bei der Handänderungssteuer sind die Einnahmen in der Höhe von 480'000 Franken mehr als doppelt so hoch wie die budgetierten 230'000 Franken.

Jedoch schlugen sich auch die insgesamt höheren Gebühren, beispielsweise für das Grundbuch- und das Betreibungsamt, positiv in den Büchern nieder. Über alles gesehen sind die Erträge um 6,3 Prozent gestiegen, während die Aufwendungen um 1,1 Prozent gesunken sind.

Zur Senkung des Aufwandes haben insbesondere die beiden Schulgemeinden Schule Neckertal sowie Schule Oberes Neckertal beigetragen. Der positive Rechnungsabschluss beider Schulen bringt der Gemeinde Minderaufwendungen in der Höhe von 217'000 Franken.

Abfallsammelstelle in Brunnadern ist fertiggestellt

Im vergangenen Jahr wurden diverse Unterhaltsarbeiten an Strassen vorgenommen. Unter anderem wurde mit der Sanierung der Baumgarten- und Oberer Baumgartenstrasse in St.Peterzell begonnen. Diese Arbeiten konnten aber nur zum Teil ausgeführt werden. Noch fehlen der Deckbelagseinbau an beiden Strassen sowie die Erneuerung der Strassenbeleuchtung.

Abgeschlossen werden konnten Arbeiten am Sonnenweg, ebenfalls in St.Peterzell, in der Höhe von 85'000 Franken und an der Ebersolerstrasse für knapp 126'000 Franken. Hier entstanden Mehrkosten zum Kredit in der Höhe von rund 16'000 Franken, weil diverse zusätzliche Arbeiten entlang der Strasse durchgeführt werden mussten. Zudem wurden Bankette armiert und Belagssand eingebracht.

Mit 35'000 Franken um rund 10'000 Franken teurer als budgetiert wurde der Bau des Entsorgungsplatzes Dicken. Die Gemeinde begründet diese Mehrkosten mit einer notwendigen Schiftung sowie mit dem Ersetzen der Fundationsschicht und eines Einlaufschachtes.

71'600 Franken kostete die Sanierung der Haselackerstrasse in Brunnadern. Der Kredit von 44'300 Franken wurde überschritten, weil die Kofferung, die Fundationsschicht, ein Einlaufschacht sowie der Meteorwasserkanal ersetzt werden mussten.

Ferner konnte die Abfallsammelstelle an der Bitzistrasse beim Bahnhof in Brunnadern erstellt werden. Für den Bau wurden knapp 187000 Franken verwendet.

In diesem Jahr Aufwand von 24 Millionen Franken

Das Budget für das Jahr 2020 wurde bereits im November des vergangenen Jahres von der Bevölkerung verabschiedet. Bei einem Aufwand von knapp 24 Millionen Franken rechnet der Gemeinderat mit einem operativen Aufwandüberschuss von rund 284'000 Franken. Durch Entnahme von 293'000 Franken aus der Reserve wird mit einem Gesamtergebnis von 8'900 Franken für das Jahr 2020 gerechnet.