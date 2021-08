Neckertal gewinnt das Toggenburger Derby gegen Bütschwil

Regionalfussball Das Toggenburger Derby zwischen Bütschwil und Neckertal-Degersheim konnte nicht das halten, was im Vorfeld erwartet worden war Neckertal-Degersheim bezwingt im Drittligaderby Bütschwil durch ein Tor von Gübeli mit 1:0. Das Team um Trainer Markus Danuser bleibt somit nach dem zweiten Spiel makellos, nachdem es eine Woche zuvor bereits Appenzell besiegte. Beat Lanzendorfer 28.08.2021, 22.13 Uhr

Das Derby zwischen Bütschwil und Neckertal-Degersheim war geprägt von viel Kampf. Bild: Beat Lanzendorfer

Es war keine Offenbarung, was die Zuschauer am Samstagabend im Derby zwischen Bütschwil und Neckertal-Degersheim vorgesetzt bekamen. Kampf und Chrampf dominierten, vieles war Stückwerk, spielerisch blieb einiges hinter den Erwartungen. Am Ende gewann mit Neckertal vielleicht nicht das bessere Team, sondern jenes, das eine der wenigen gefährlichen Szenen in ein Tor ummünzte.