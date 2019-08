Am Wochenende, an dem das Eidgenössische der Schwinger im Fokus steht, beginnen die regionalen Fussballer mit ihrer Meisterschaft.

Am Wochenende, an dem das Eidgenössische der Schwinger im Fokus steht, beginnen die regionalen Fussballer mit ihrer Meisterschaft.

Die Fussballer stehen für einmal im Schatten der Bösen Am Wochenende, an dem das Eidgenössische der Schwinger im Fokus steht, beginnen die regionalen Fussballer mit ihrer Meisterschaft. Beat Lanzendorfer

Für die roten Spieler des FC Bütschwil endete die letzte Saison mit dem Abstieg – nun möchte die Mannschaft zu einem Höhenflug ansetzen. Bild: Beat Lanzendorfer

Fünf der acht Aktivteams nehmen am Wochenende den Spielbetrieb auf. Bazenheid sowie die Bütschwiler und Ebnater Frauen geniessen eine Pause beziehungsweise bekommen noch einige Tage Galgenfrist, bevor ihr Kampf um Punkte weiter- respektive losgeht. Enden wird die Hinrunde der Saison 2019/20 Anfang November.

2. Liga Interregional, Gruppe 6 – Bazenheid unter Zugzwang

Die Interregionalen sind schon zwei Runden weiter als die Regionalen, trotzdem steht in der Sparte Punkte bei Bazenheid noch eine Null. Schon jetzt zeichnet sich für die Alttoggenburger ein Überlebenskampf ab. Ihr nächstes Spiel bestreiten sie erst am kommenden Dienstag bei Calcio Kreuzlingen. Die Thurgauer sind als Aufsteiger die bisherige Überraschung und führen die Tabelle mit sechs Punkten an. Für Bazenheid somit ein weiterer Gradmesser.

2. Liga regional, Gruppe 2 – Wattwil will sich etablieren

Selten präsentierte sich die Gruppe derart ausgeglichen wie in diesem Jahr. Ein Topfavorit und eindeutige Abstiegskandidaten sind keine auszumachen. Abzuwarten bleibt, welche Ambitionen Absteiger Frauenfeld hat und ob der direkte Wiederaufstieg Priorität geniesst.

Schwer einzuschätzen sind auch die Aufsteiger Schmerikon und Eschenbach. Wie stark Letztere sind, kann Wattwil Bunt im Heimspiel am Samstag gleich selber testen. Die Zentrumsstädter möchten sich im zweiten Jahr nach dem Aufstieg in der Liga etablieren, sind sich der Schwere der Aufgabe aber bewusst.

Durch die Wegzüge von Roman Bollhalder und Roman Scardanzan (beide zu Bazenheid) sowie jener von Silvan Bechtiger (Linth 04) wird das Unterfangen schwieriger.

3. Liga, Gruppe 4 – zwei Toggenburger verbleiben

Während vieler Jahre war es die Toggenburger Gruppe schlechthin. Mittlerweile ist nur noch Neckertal-Degersheim übrig geblieben und Ebnat-Kappel wieder neu hinzugekommen. Diese beiden bekommen es mit starker Konkurrenz zu tun. Erster Anwärter auf Platz 1 dürfte Flawil sein, das seit Jahren zurück in die 2.Liga möchte.

Ambitionen hegt auch Herisau, das gewillt ist, den Betriebsunfall «Abstieg» schnell wieder zu korrigieren. Gespannt darf man auf die Auftritte der Aufsteiger Glarus und Dussnang sein. Einen ersten Vorgeschmack bekam Ebnat-Kappel bei der 0:3-Cupniederlage in Dussnang. Der Spielplan bescherte den Obertoggenburgern in der Auftaktrunde ein Heimspiel, allerdings eines gegen Flawil.

Neckertal-Degersheim reist nach Netstal. Die Glarner belegten in der abgelaufenen Spielzeit eine Position in den hinteren Regionen. Dort dürften sie sich erneut einfinden. Für die Danuser-Elf, die sich vermehrt nach vorne ausrichten will, ist ein Sieg eigentlich Pflicht.

4. Liga, Gruppe 6 – das Tal ist überproportional vertreten

Es spricht nicht für den Toggenburger Fussball, wenn sogar die 4. Liga nicht ausser Acht gelassen werden darf. Weil das Tal aber die halbe Gruppe stellt, sind Derbys im Verlaufe des Jahres vorprogrammiert. Beginnen werden Kirchberg und Wattwil 2a, die sich am Samstag auf der Sonnmatt gegenüberstehen. Schon heute Abend empfängt Bazenheid 2 Niederstetten.

Absteiger Bütschwil hinterliess in der Vorbereitung einen guten Eindruck und konnte trotz Niederlage im Cup gegen Zweitligisten Frauenfeld überzeugen. Mit Ruedi Eisenhut hat die Mannschaft einen neuen Trainer, der die Verhältnisse hier kennt. Zuletzt bei Tobel-Affeltrangen Sportchef, führte er vor einigen Jahren Kirchberg zurück in die 3.Liga.

Nun soll er die Breite-Elf wieder auf die Spur bringen. Der Aufstieg wird nicht explizit als Saisonziel genannt, vielmehr möchte man eine schlagkräftige Mannschaft aufbauen. Starten wird Bütschwil mit einem Heimspiel gegen Uzwil 3.

Frauen, 2. Liga – Bütschwil und Ebnat-Kappel mit Ambitionen

Sowohl Bütschwil als auch Ebnat-Kappel sind bereits gut in Schuss und haben ihre Leistungsstärke im Cup unter Beweis gestellt. Nun gilt es die dadurch erworbenen Vorschusslorbeeren in der Meisterschaft zu bestätigen. Beide Mannschaften müssen sich aber noch etwas in Geduld üben.

Ebnat-Kappel gastiert erst am Mittwoch in Wittenbach. Gar spielfrei ist Bütschwil, weil es in der Elfergruppe jeweils einen trifft, der zum Zuschauen verurteilt ist. Dafür dürfen die Frauen, die neu von Hanspeter Schlittler trainiert werden, ihr Programm danach ohne Unterbrechung durchziehen. Sie beginnen am 31. August gegen Thusis.