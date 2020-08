Die Feuerwehren der Region sind trotz Corona allzeit einsatzbereit – beim Übungsbetrieb gibt es aber Unterschiede Die Feuerwehren in der Region gehen unterschiedlich mit der Pandemie um: Die einen, wie die Feuerwehr Region Wil, üben mit Schutzmaske. Die anderen, wie die Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig, haben alle Übungen bis Ende Jahr abgesagt. Sabine Camedda 25.08.2020, 05.00 Uhr

Die Feuerwehr Region Wil hat, wie viele andere auch, den Übungsbetrieb wieder aufgenommen. Die Feuerwehrleute tragen dabei eine Schutzmaske. Bild: PD

Abstand halten ist nicht immer einfach. Zum Beispiel, wenn es um Teamwork geht. So wie in der Feuerwehr. Dort werden viele Tätigkeiten in Gruppen gemacht, im Ernstfall ebenso wie in den Übungen.

Von Mitte März bis nach den Sommerferien haben die Feuerwehren der Region den Betrieb weitestgehend still gelegt. Einzig zu den Ernstfällen sind sie noch ausgerückt. Nun haben viele Wehren den Übungsbetrieb wieder aufgenommen. «Wir üben im Grossen und Ganzen so wie auch vor dem Lockdown», erklärt Tom Widmer, Kommandant der Feuerwehr Region Wil.

Feuerwehren haben eigenes Design für Mehrwegmaske kreiert

Tom Widmer, Kommandant Feuerwehr Region Wil. Bild: PD

Rund 150 Personen gehören der Feuerwehr Region Wil an. Die Übungen werden zugweise abgehalten, sodass rund 20 Personen miteinander in Kontakt kommen.

Wenn die Abstandsvorschriften nicht eingehalten werden können, sind die Feuerwehrleute angehalten, eine Schutzmaske zu tragen. «Wir haben uns eine interne Kampagne überlegt», erklärt Tom Widmer. Zum einen sind an vielen Orten Aufkleber mit dem Spruch «Mit Abstand die besten Kameraden» angebracht. Zum anderen hat jeder Angehörige der Feuerwehr eine persönliche Mehrweg-Schutzmaske bekommen mit einem besonderen Feuerwehr-Design.

«Sie sind selber verantwortlich, dass sie die Maske bei den Übungen tragen und dass sie diese regelmässig nach Gebrauch waschen», sagt Tom Widmer. Wird ein Fahrzeug genutzt, so wird dieses an den Oberflächen gereinigt und desinfiziert. Bei den Atemschutzgeräten wird noch mehr auf die Sauberkeit und Hygiene geachtet.

Zudem zählen das Kommando und das Kader der Feuerwehr auf den gesunden Menschenverstand. «Wir organisieren keinen gemeinsamen Restaurantbesuch nach den Übungen mehr», sagt Tom Widmer.

Verantwortung gegenüber der Gesellschaft

Das Verständnis der Mannschaft sei vorhanden. «Ich war am Anfang skeptisch, ob diese Massnahme bei den Feuerwehrleuten gut ankommen würde. Aber sie halten unser Sicherheitskonzept sehr gut ein», lobt der Kommandant.

Tom Widmer ist sich der Verantwortung bewusst, die er mit dem Entscheid zur Weiterführung der Aktivitäten auf sich genommen hat.

«Wir sind eine Einsatzorganisation und können uns nicht erlauben, dass wir aufgrund eines Krankheitsfalls oder einer Quarantäne für mehrere Personen nicht mehr einsatzbereit wären. Dazu kommt, dass wir auch eine gewisse Verantwortung gegenüber den Arbeitgebern unserer Feuerwehrleute haben.»

Dass der Übungsbetrieb wieder aufgenommen wurde, kommt bei der Mannschaft gut an. «Wir fahren so weiter, wie wir es im Übungsplan vorgesehen haben», sagt Tom Widmer. Das Programm sei aber angepasst worden. «Wir konzentrieren uns auf Schwerpunktthemen, bei denen uns das Training wichtig ist. Was weniger dringend ist, lassen wir in diesem Jahr aus», erklärt er weiter.

Entscheid über den Rapport steht noch aus

Wichtig war für das Kommando auch eine klare Regelung betreffend des Übungsbesuchs. Die Abende, an welchen keine Feuerwehrübung stattfinden konnte, fallen aus der Statistik heraus. So sei es nach wie vor möglich, in 2020 einen lückenlosen Übungsbesuch zu erreichen.

Noch Sorgen bereitet dem Wiler Feuerwehrkommandanten der traditionelle Rapport im Januar. Zu diesem feierlichen Anlass seien nebst den Feuerwehrleuten auch deren Partner eingeladen. «Ich tue mich im Moment schwer mit dem Entscheid, ob wir den Rapport im gewohnten Rahmen durchführen können oder nicht», sagt Tom Widmer.

Übungsbetrieb für 2020 komplett eingestellt

Heiri Rhyner, Kommandant Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig Bild: PD

Eine lange Diskussion fand auch in der Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig statt. Hier ging es um die grundsätzliche Frage, ob wieder geübt werden soll oder nicht. Der Entscheid fiel negativ aus. Der Übungsbetrieb für 2020 ist komplett eingestellt.

Sie wüssten nicht, was die Feuerwehrleute in den Ferien gemacht und welchen Umgang mit Leuten sie gehabt hätten, erklärt der Feuerwehrkommandant Heiri Rhyner. Es sei daher nicht auszuschliessen, dass eine Übung eine Quarantäne nach sich ziehen könnte. «Es ist weder in unserem Sinne noch im Sinne der Arbeitgeber, dass die Feuerwehrleute nach einer Übung ausser Gefecht sind. Zumal wir ja allzeit einsatzbereit sein müssen», sagt Heiri Rhyner.

Übungsbetrieb soll sinnvoll organisiert werden

In der Diskussion sei ihnen klar geworden, dass die Empfehlungen und Massnahmen in ihrer Wehr nicht so einfach umzusetzen seien, wie es im ersten Moment den Anschein macht. «Wir brauchen Zeit, um den Übungsbetrieb sinnvoll zu organisieren», erklärt Heiri Rhyner weiter.

Er und seine Kaderleute wollen die Zeit bis Ende Jahr nutzen, um ein Konzept für den Übungsbetrieb zu erstellen. Denn auch für den Kommandanten der Feuerwehr Wattwil-Lichtensteig ist klar: Auch seine Feuerwehrleute müssen wieder üben.