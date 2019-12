Interview Die Bütschwilerin Chiara Scherrer vor der Cross-Europameisterschaft in Portugal: «Die Leistungsdichte ist enorm» Die 23-jährige Toggenburgerin hat sich für die Cross-Europameisterschaften am 8. Dezember in Portugal qualifiziert und startet erstmals im Feld der Elite-Läuferinnen. Beat Lanzendorfer 01.12.2019, 12.00 Uhr

Chiara Scherrer (Startnummer 605) möchte bei ihren ersten Cross-Europameisterschaften bei den Aktiven in erster Linie Erfahrungen sammeln. Bild: PD

Sie starten am kommenden Sonntag in Lissabon erstmals bei den Elite Frauen an den Cross-Europameisterschaften. Was darf man von Ihnen erwarten?