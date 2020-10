Umfrage «Wartezeiten fallen weg», «Ein Drittel weniger Umsatz», «Ich geniesse die Ruhe»: Viele freuen sich über die neue Bütschwiler Umfahrungsstrasse – andere können der Ruhe im Dorf nicht nur Positives abgewinnen Mehr Ruhe, mehr Platz, mehr Sicherheit – an der Hauptstrasse in Bütschwil hat sich das Leben seit dem 17. September verändert – in einer Umfrage dieser Zeitung zeigt sich ein Grossteil der Befragten zufrieden darüber. Beat Lanzendorfer 17.10.2020, 05.00 Uhr

Umfahrung Bütschwil, Blick Richtung Dietfurt. Bild: Beat Lanzendorfer

Vor einem Monat, am 17. September, ist die Bütschwiler Umfahrungsstrasse feierlich eröffnet worden. Sechs Jahre dauerte die Bauzeit, nun entlastet die 3.8 Kilometer lange Strasse zwischen den Anschlüssen Engi und Neudietfurt die Dörfer Bütschwil und Dietfurt nachhaltig.

Diese Zeitung hat sich in den vergangenen Tagen umgehört und wollte im Besonderen von den direkten Anstössern wissen, welche Auswirkungen das deutlich zurückgegangene Verkehrsaufkommen für sie hat.

Die Privatpersonen zeigten sich über die gewonnene Lebensqualität begeistert. Nun sei sogar ein Spaziergang an der Hauptstrasse möglich, auch der Weg zur Schule sei gefahrlos zu bewältigen, es liege viel weniger Dreck auf der Strasse und an den Vorplätzen, Fahrten in beide Richtungen seien nun viel besser planbar, weil die Staus am Morgen und am Abend wegfallen.

Etwas weniger euphorisch zeigt sich das örtliche Gewerbe. Mit Ausnahme von Pascal Fischbacher, der die Sonne-Bäckerei betreibt, wollte sich keiner der angefragten Gewerbetreibenden öffentlich äussern. Dies lässt den Schluss zu, dass diverse Geschäfte im Dorf der «plötzlichen Ruhe» nicht nur Positives abgewinnen können. Für Fischbacher ist aber ohnehin klar, dass sich die Situation einspielen muss und erst nach einigen Monaten eine erste Bilanz gezogen werden kann.

Claudia Wiprächtiger, 63, Bütschwil Bild: Beat Lanzendorfer Wir wohnen an der Bahnhofstrasse und wenn wir bis vor einem Monat während der Stosszeiten in die Hauptstrasse einbiegen wollten, brauchte dies Nerven und Geduld.

Wenn ich früher nach Lichtensteig wollte, habe ich mich oft für die sichere Variante entschieden. Dies hiess aber zuerst in die verkehrte Richtung fahren, um dann zu kehren. Nun fallen die Wartezeiten weg. Herrlich.

Urs Stillhart, 73, Bütschwil Bild: Beat Lanzendorfer Als ehemaliger Geschäftsführer der Feldgarage weiss ich, dass der Durchgangsverkehr früher von grösserer Bedeutung war. Heute, mittlerweile leitet meine Tochter Sandra den Betrieb, werden viele Autoverkäufe über das Internet getätigt.

Nun freue ich mich, wenn weniger Autos und Lastwagen durch Bütschwil rollen, ich kann jetzt sogar mit meinen Pferden entlang der Hauptstrasse ausreiten.

Doris Löhrer, 49, Bütschwil Bild: Beat Lanzendorfer Wenn ich jetzt einen Termin in Lichtensteig oder Wattwil habe, ist es viel besser planbar. Früher wusste man nie, dauert es zehn Minuten oder eine halbe Stunde. Jetzt kann man sogar in aller Ruhe auf der Hauptstrasse spazieren gehen. Was mir auch noch auffällt: Es fahren viel mehr Zweiräder durchs Dorf. Durch das geringere Verkehrsaufkommen ist es einfach viel angenehmer hier zu leben. Ich geniesse das in vollen Zügen.

Thomas Vettiger, 54, Bazenheid Bild: Beat Lanzendorfer Als ehemaliger Bütschwiler gönne ich den Einwohnerinnen und Einwohnern die erhöhte Lebensqualität, die sich mit der Eröffnung der Umfahrungsstrasse ohne Zweifel ergeben hat.

Sie ist aber nicht nur eine Aufwertung für das Dorf, sondern für das ganze Toggenburg. Wenn in zwei Jahren auch noch Wattwil umfahren wird, profitiert das ganze Tal davon, speziell das Obertoggenburg, das dadurch noch schneller erreicht wird.

Pascal Fischbacher, 33, Gähwil Bild: Beat Lanzendorfer Als Geschäftsführer der Bäckerei Sonne möchte ich erst nach etwa sechs Monaten Bilanz ziehen. Es ist aber schon so, dass wir im ersten Monat rund einen Drittel weniger Umsatz erzielt haben.

Es fehlen vor allem jene Kunden, die den Znüni über die Gasse kauften und hier schnell anhielten oder uns am Nachmittag für einen Kaffee besuchten. Nun hoffen wir auf die Solidarität der Einheimischen. Es wäre schön, wenn sie uns bei ihren Einkäufen vermehrt berücksichtigen.

Theres Brändle, 86, Bütschwil Bild: Beat Lanzendorfer Ich wohne seit 62 Jahren an der Hauptstrasse und geniesse die plötzliche Ruhe. Erstmals seit Jahrzehnten kann ich nachts wieder mit offenem Fenster schlafen. Bis vor einem Monat war das nicht möglich, weil besonders ab fünf Uhr morgens die vorbeifahrenden Lastwagen dies verunmöglichten.

Schön finde ich zudem, dass auf dem Vorplatz praktisch keine Zigarettenstummel mehr herumliegen. Auch der übrige Dreck hat spürbar nachgelassen.

Karl Brändle, 62, Bütschwil Bild: PD Mit dem markanten Rückgang des Durchgangsverkehrs ist es ruhiger geworden in den beiden Dörfern Bütschwil und Dietfurt.

Wir haben ein deutlich spürbares Plus an Wohn- und Lebensqualität erhalten: Bessere Luft, mehr Ruhe, mehr Sicherheit im Strassenverkehr, mehr Raum für Fussgänger, Kinder und Fahrradfahrer.

Dies bestätigen auch die vielen positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Die Freude ist gross.