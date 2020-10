Die Bütschwiler Frauen können die dritte Niederlage in Serie abwenden, müssen sich beim 1:1 gegen Linth-Schwanden aber mit einem Punkt begnügen Corinna Hasler rettet den Bütschwiler Frauen in der 87. Minute mit dem 1:1 gegen Linth-Schwanden in der 2. Liga wenigstens einen Zähler. Beat Lanzendorfer 25.10.2020, 07.12 Uhr

Alexandra Brändle und Maurine Gübeli (von links) gehörten zu jenen Spielerinnen, welche mit vergebenen Chancen einen möglichen Bütschwiler Sieg vergaben. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach dem überzeugenden Saisonstart läuft es nicht mehr rund in den letzten Wochen bei den Bütschwiler Frauen in der 2. Liga. Zuletzt setzte es in Ems und Ebnat-Kappel zwei Niederlagen ab.