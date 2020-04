Der Treffpunkt ist im Chatroom: Die Vereine der Region Toggenburg und Fürstenland weichen ins Internet aus Den Kopf in den Sand stecken? Sicher nicht. Bei Vereinen werden Whatsapp oder Youtubekanäle rege benützt. Sascha Erni 06.04.2020, 17.05 Uhr

Auch beim Linedance der Country Dancers Toggenburg ist Abstand angesagt. Bild: PD

Das Vereinsleben steht und fällt mit der Gemeinschaft. Diese Zeitung hat bei drei verschiedenen Vereinen in der Region nachgefragt: Wie gehen sie mit der Coronakrise um? «Wir treffen uns alle zwei Wochen in Starkenbach, und jeden Donnerstagabend in Krummenau. Eigentlich», erzählt Sabrina Güntersperger von der Linedance-Gruppe Country Dancers Toggenburg. Seit 2001 tanzen fast 30 Mitglieder in der Formation, haben Auftritte und tauschen sich mit anderen Linedancers aus.

Am 4. April wäre im Restaurant Sonne in Krummenau ein öffentlicher Tanzabend auf dem Programm gestanden. Durch die vom Bund verfügten Ausgangs- und Versammlungsbeschränkungen ist das nun hinfällig. So wie den Country Dancers geht es zurzeit vielen Vereinen in der gesamten Schweiz – das Vereinsleben steht praktisch still.

Schon vor dem Bundesratsentscheid keine Trainings mehr

Besonders deutlich wird das bei Turnvereinen wie dem Frauen Turnen Flawil (FTF). Franziska Schönenberger ist im Vorstand als Kassiererin aktiv und Ansprechperson für neue Mitglieder der Gruppe der 20- bis 50-Jährigen. Der FTF trainiert regelmässig in der Turnhalle Grund in Flawil, von Gymnastik über Rückenturnen bis zu Tanz und Aerobic ist das Programm vielfältig.

Der Turnverein FTF aus Flawil verzichtet während der Coronakrise gezwungenermassen auf die gemeinsamen Turnabende. Bild: PD

Der Entscheid, die Turnabende ausfallen zu lassen, sei im Vorstand schon vor der Verordnung des Bundesrats gefallen, erzählt Schönenberger. «Wir sind drei Turngruppen, die Ältesten sind zwischen 75 und 80 Jahre alt.» Und weiter:

«Uns war klar, dass wir die Risikogruppen schützen wollen.»

Schwung trotzdem ins Vereinsjahr mitnehmen

Trotz eher geistigen Interessen sieht die Situation bei der Fürstenland-Loge der Odd Fellows nicht anders aus. Die Vereinsmitglieder treffen sich eigentlich alle zwei Wochen im Glotener Logenheim für Gespräche und Vorträge. Das gesellige Zusammensein spiele dabei eine wichtige Rolle, erklärt Obermeister Ivo Bommer, der Präsident des Vereins.

Wie auch die Schweizer Dachorganisation hat die Fürstenland-Loge sämtliche Treffen und öffentliche Anlässe bis auf weiteres gestrichen. Nach den Feierlichkeiten zum 200-jährigen Bestehen, die letztes Jahr stattfanden, sei dies besonders bedauerlich. «Wir hofften natürlich, den Schwung vom Jubiläumsjahr ins 2020 mitnehmen zu können», sagt Ivo Bommer.

Öffentliche Veranstaltungen, wie 2019 anlässlich des 200-jährigen Bestehens der Odd Fellows, sind bis auf weiteres abgesagt. Bild: PD

Internet als Stütze des Vereinslebens

Aber trotz der schwierigen Situation haben alle drei Vereine Wege gefunden, mit der Krise konstruktiv umzugehen. Die Odd Fellows stehen telefonisch und per Whatsapp in Kontakt, erzählt Ivo Bommer, der Gedankenaustausch finde auch im vereinseigenen Intranet statt.

«Wo notwendig unterstützen wir uns, wie es auch sonst bei einer Bruderschaft üblich ist.»

Auch der FTF setze auf die Internet-Kommunikation, sagt Franziska Schönenberger. Die Trainerin hätte etwa Übungen für daheim in den Gruppen-Chat gestellt, ein Teil der älteren Turnerinnen treibe mit Hilfe von Fernsehsendungen Sport.

Linedancer trainieren zusammen und doch getrennt

Noch weiter geht die Internetnutzung bei den Country Dancers Toggenburg. «Wir bleiben dran mit dem Training», erklärt Sabrina Güntensperger. Dazu schalte die Tanzleiterin Step-Sheets und Tanzlisten auf, die Musik steht via Website und Youtubekanal zur Verfügung. Zu den regulären Übungszeiten «trifft» man sich im Chatroom, dann wird in den eigenen vier Wänden, aber trotzdem gemeinsam, getanzt. «Mit der Coronakrise verliert der Alltag an Struktur und Gemeinschaftsgefühl. Es ist wichtig, zu wissen, dass die anderen noch da sind», so Güntensperger.

Allen drei Vereinen gemein ist, dass sie optimistisch in die Zukunft nach der Krise blicken. «Wir freuen uns alle darauf, uns wieder zu sehen und wieder gemeinsam tanzen zu können», sagt Sabrina Güntensperger. Am 31. Mai soll bereits ein nächster öffentlicher Anlass auf der Alp Gamplüt bei Wildhaus stattfinden, nächstes Jahr stehe das 20-Jahr-Bestehen der Country Dancers an. «Wir bleiben einfach dran», sagt Güntensperger. «Wir stecken nicht den Kopf in den Sand, sondern blicken nach vorne», sagt auch Franziska Schönenberger stellvertretend für den FTF.

Familien rücken wieder näher zusammen

Ebenfalls positiv eingestellt zeigt sich der Odd-Fellows-Obermeister Ivo Bommer. Die Coronakrise könne auch eine Chance sein, dass etwa Familien wieder näher zusammenrücken oder dass Menschen im Leben ihre Prioritäten neu setzen. «Das könnte sich im täglichen Umgang untereinander durchaus positiv auswirken.»