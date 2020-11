Interview Der Toggenburger Kantonsrat Andreas Widmer über das Wasserbaugesetz: «Es hat viele Mängel – deshalb muss das Gesetz nachgebessert werden» Der Mosnanger Kantonsrat Andreas Widmer erklärt, weshalb das Wasserbaugesetz des Kantons St. Gallen aus seiner Sicht nachgebessert werden sollte. Beat Lanzendorfer 19.11.2020, 17.00 Uhr

Gemäss bestehendem Wasserbaugesetz müssen Bachanstösser die Kosten bei Hochwasserschutzmassnahmen gemäss einem Perimeter mittragen – das soll sich in Zukunft ändern. Bild: Beat Lanzendorfer

Das kantonale Wasserbaugesetz soll revidiert werden. Die vorberatende Kommission möchte dabei erreichen, dass sich Bachanstösser nicht mehr finanziell an Hochwasserschutzprojekten beteiligen müssen. Ihr Antrag sieht vor, dass inskünftig die politischen Gemeinden die Kosten für Bau und Unterhalt der Gemeindegewässer tragen, soweit nicht Beiträge von Bund, Kanton und Dritten zur Verfügung stehen. Der Kantonsrat berät darüber in der Novembersession Ende Monat.

Die vorberatende Kommission will anders als der Kanton die Grundeigentümer nicht mehr finanziell an Hochwasserschutzprojekten beteiligen. Ist dies richtig?

Kantonsrat Andreas Widmer. Bild: Beat Lanzendorfer

Andreas Widmer: Die Beitragspflicht bei Gemeindegewässern, dessen Höhe anhand eines Perimeters errechnet wird, ist etwas Ungerechtes und gehört abgeschafft. Die Perimeterpflichtigen werden unverhältnismässig stark zur Kasse gebeten. Was kann der einzelne Anstösser dafür, dass die Starkniederschläge zunehmen? Soll er ein Wasserbauprojekt mitfinanzieren, weil im Einzugsgebiet des Gewässers neue Flächen überbaut oder Strassen gebaut und das Mehrwasser dann in ein bestehendes Gewässer eingeleitet wird? Ein Perimeter für ein Gewässer ist im Vergleich zu einem Strassenperimeter viel willkürlicher und die Ungenauigkeit ist sehr hoch.

Im Vorschlag der Regierung wird eine «Kann-Formulierung» verwendet. Die Gemeinde kann also jetzt schon auf Beiträge verzichten.

Nach jetzigem Gesetz muss die Gemeinde wenigstens 25 Prozent der Kosten nach Abzug von Beiträgen des Kantons und allenfalls des Bundes selber tragen. Die restlichen 75 Prozent konnten den Perimeterpflichtigen überwälzt werden. Die Regierung will an dieser Kann-Regulierung festhalten, die Gemeindepräsidentenvereinigung tendiert ebenfalls in diese Richtung. Die vorberatende Kommission hat aber klar signalisiert, dass die Perimeterpflicht an Gemeindegewässern gestrichen werden soll. Dies im Sinne der Gleichberechtigung aller.

Was würde passieren, wenn an der «Kann-Formulierung» festgehalten wird?

Die Gemeinden haben die Perimeterpflicht bis anhin sehr unterschiedlich gehandhabt. Einzelne Gemeinden befreiten die Anstösser ganz von den Kosten, andere Gemeinden beharrten auf dem gesetzlichen Anteil der 75 Prozent. Wenn die Kann-Formulierung beibehalten wird, bleibt diese unbefriedigende Praxis. Dies würde auch in der Bevölkerung zu Unverständnis führen.

Falls die «Kann-Formulierung» wegfällt, wie von Ihnen gefordert, und der Nachtrag des Wasserbaugesetzes angenommen wird, müssten die Gemeinden in Zukunft die Kosten übernehmen. Was hätte dies für Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt?

Mit der Abschaffung der Perimeterpflicht müssten die Gemeinden den ganzen Restkostenanteil tragen. Je nach Projekt kann dies einige hunderttausend Franken betragen. Die Gemeinden haben es aber selbst in der Hand. Sie müssten als Bauherr verstärkt bei den Projekten mitwirken. Gefordert ist ein Hochwasserschutz mit Berücksichtigung der ökologischen Auflagen. Luxusprojekte sollten endgültig der Vergangenheit angehören.

Sollte der Kantonsrat in der Februarsession dem revidierten Wasserbaugesetz zustimmen, ab wann kann es frühestens in Kraft treten?

Der Kantonsrat berät die Gesetzesrevision jetzt im November und dann im Februar nochmals. Es könnte anschliessend das Referendum ergriffen werden, dies würde dann eine Volksabstimmung nach sich ziehen. Darum wird die Regierung die Gesetzesrevision erst auf den 1. Januar 2022 in Kraft setzen können.

Aber was würde passieren, sollte das revidierte Wasserbaugesetz keine Zustimmung erhalten?

Das wäre schlecht. Projekte bleiben blockiert oder werden verzögert, es entstehen mehr Rechtsfälle, die administrativen Aufwände steigen weiter an, die Kosten für den Wasserbau nehmen zu und besonders schlimm: Der an vielen Orten notwendige Hochwasserschutz wird nicht rechtzeitig realisiert.

Sie gehören zu denjenigen, welche 2014 die Motion «Neue Wege im Hochwasserschutz» eingereicht haben. Was störte Sie am Gesetz?

Das Wasserbaugesetz ist jetzt zehn Jahre in Kraft. Die vielen Wasserbauprojekte haben die Mängel in den Verfahren aufgezeigt. Das Gesetz muss deshalb nachgebessert werden.

Sind Sie mit dem Ergebnis, das jetzt mit dem «Nachtrag zum Wasserbaugesetz» im Kantonsrat verhandelt wird, zufrieden?

Wir haben in den letzten Jahren viel Zeit investiert, damit das Geschäft zu einem guten Ende kommt. Mittlerweile hat im Baudepartement auch die Führung bereits zweimal gewechselt. Man muss zur Ehrenrettung der Verantwortlichen festhalten, dass die Forderung zur Abschaffung der Perimeterpflicht bei Gemeindegewässern erst 2017 in die Gesetzesrevision eingebracht und so das Geschäft verzögert wurde. Das Ergebnis nach der Behandlung durch die vorberatende Kommission entspricht nun aber unseren Vorstellungen.

Gäbe es trotzdem noch Verbesserungspotenzial?

Im Rat wird es intensive Diskussionen geben. Regierung und Gemeindevertreter und einzelne Fraktionen sind nicht sehr reformfreudig. Verbesserungspotenzial sehe ich vor allem bei der Anwendung des neuen Wasserbaugesetzes. Der Projektablauf müsste effizienter werden, die Zuständigkeiten klar definiert sein und die Kosten schlussendlich sinken. Künftig müssten die Gemeinden mehr Verantwortung in den Projekten übernehmen. Sie sind die Bauherrschaft, sie müssten sich stärker einbringen und die Projekte nicht den kantonalen Behörden und den Planungsbüros überlassen.

Ursprünglich hätte die erste Lesung bereits im Februar 2020 über die Bühne gehen sollen. Geplant war, dass das revidierte Wasserbaugesetz am 1. Januar 2021 in Kraft tritt. Was hat die Verzögerung verursacht?

Die Revision des Wasserbaugesetzes hat eine lange Geschichte. Der Kantonsrat hatte 2014 den Auftrag zur Revision erteilt. Die Regierung hätte eigentlich drei Jahre Zeit dazu gehabt. Nun sind es deren sechs geworden. Das Baudepartement hatte keine Freude und tat sich schwer mit der Aufgabe. Nun ist in den letzten Monaten Zug in das Geschäft gekommen und der Kantonsrat kann nach einer coronabedingten Verzögerung die Aufgaben anpacken.