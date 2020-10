Der Schweizer Meistertitel der Radballer in der Nationalliga A geht dank Schönenberger/Zaugg nach Mosnang – auch in der Nationalliga B sind die Teams stark unterwegs

Nach der letzten Qualifikationsrunde in Altdorf stehen gleich zwei Mosnanger Teams punktgleich an der NLB-Tabellenspitze. Rafael Artho und Björn Vogel sowie Roger Artho und Manuel Mutti haben sich somit für den NLB-Final 2020 qualifiziert.

Mosnang 2 (Roger Artho/Manuel Mutti) gewann in der Innerschweiz alle vier Partien gegen Altdorf 1 und 2, Bremgarten und Pfungen. Mosnang 3 (Rafael Artho/Björn Vogel) musste zwar die Punkte gegen Altdorf 2 abgeben, gewann aber gegen Bremgarten und Altdorf 1 klar.

Obwohl ihre Vereinskollegen nach den 28 Vorrundenpartien punktemässig aufschliessen konnten, gelang es ihnen dank dem besseren Torverhältnis die Tabellenspitze knapp zu behaupten.

In der Tabelle liegen die beiden Mosnanger Teams mit elf und mehr Punkten Vorsprung an der Spitze. Zusammen mit den Verfolgern Möhlin 1, Altdorf 2 und Frauenfeld bestreiten sie am Sonntag, 8. November, in Oftringen den NLB-Final. Hier geht es um den Titel, die Medaillen und den Aufstieg in die Nationalliga A. (pd)