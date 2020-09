«Die traditionelle Kirche wird es in 50 Jahren nicht mehr geben»: Der Ostschweizer Pfarrer, der nicht an die Kirche glaubt Pfarrer Fabian Kuhn ist eigentlich keiner, der gerne provoziert. Doch er spricht offen über die Probleme der Kirche. Das gefällt nicht allen. Lara Wüest 01.09.2020, 05.00 Uhr

Pfarrer Fabian Kuhn: «Die traditionelle Kirche wird es in 50 Jahren nicht mehr geben.» Bild: Lara Wüest

Es ist zwei Uhr am Freitagnachmittag. Die Sonne brennt auf die Steintreppe vor der Kirche in Lütisburg, als ein kleiner Mann die Stufen hochsteigt. Er trägt T-Shirt und Brille, das volle Haar ist mit Gel aus der Stirn gekämmt. Fabian Kuhn ist seit fünf Jahren Pfarrer von Lütisburg. Und eigentlich ist er keiner, der auffällt. Hört man sich in Kirchenkreisen um, fällt das Wort beflissen. Wenn er frei hat, spielt der 37-jährige Vater von drei Kindern gerne Computerspiele.

In seinen Gottesdiensten aber greift Kuhn Fragen auf, die so manche Kirchenleute lieber unter den Teppich kehren:

«Lohnt es sich überhaupt noch, dass wir einen Gottesdienst feiern?»

Das fragte er Anfang August in seinem Sonntagsgottesdienst. Und für einmal ging es nicht um Corona, sondern um die Kirchenbänke, die schon vor der Krise oft leer waren.

An diesem Freitag ist Kuhn nicht in die Kirche gekommen, um einen Gottesdienst zu feiern, sondern um zu reden. Etwas, das er manchmal zu viel mache, wie er sagt. Mit übereinandergeschlagenen Beinen sitzt er auf der vordersten Bank in seiner Kirche, die mit den unverzierten Wänden, dem Holzboden und dem warmen Licht, das durch die Fenster kommt, ein bisschen wirkt wie ein übergrosses Wohnzimmer.

Wären da nicht die Orgel und die Kanzel ganz vorne im Kirchenschiff und eben, die Kirchenbänke. Kuhns Hände hüpfen hin und her, wenn er spricht. Er sagt:

«Die traditionelle Kirche wird es in 50 Jahren nicht mehr geben.»

Wenn Kuhn solche Sätze sagt, redet er nicht einfach leer daher. Die steigende Zahl der Kirchenaustritte hat ihn härter getroffen als andere, sie hätte ihn fast seine Kirche gekostet. Vor gut einem Jahr stand zur Debatte, die Kirche Lütisburg zu verkaufen.

Kino im Haus Gottes

Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Unteres Toggenburg, zu der auch die Kirche in Lütisburg gehört, umfasst drei Kirchen: in Lütisburg, in Ganterschwil und in Bütschwil.

Der St.Galler Kantonalkirche waren das zu viele für die 1900 Mitglieder der Kirchgemeinde. Und da die Kirche in Lütisburg als einzige nicht unter Denkmalschutz steht, war klar: Bei einem Verkauf würde es diese Kirche treffen.

Dass es nicht so weit kam, ist nicht bloss Fabian Kuhn zuzuschreiben, obwohl auch für ihn der Verkauf «ein Verlust» gewesen wäre. Vielmehr waren zahlreiche Mitglieder der Kirchgemeinde nicht bereit, eine ihrer Kirchen herzugeben.

Und so erarbeiteten sie eine Lösung, mit der sich auch die Kantonalkirche zufriedengab: Die Lütisburger Kirche soll umgebaut und umgenutzt werden. Wie genau das neue Kirchengebäude aussehen wird, ist noch unklar. Klar ist aber, dass darin künftig nicht mehr nur Gottesdienste abgehalten werden. Denkbar, sagt Kuhn, seien sogar Theater- und Kinovorführungen.

Kino im Haus Gottes: Für manche käme das wohl dem Ende der Kirche gleich. Kuhn sieht das anders.

«Es ist ein Symbol dafür, dass sich die Kirche verändert, auch wenn das nicht ganz freiwillig geschieht.»

Eine Veränderung, die viele gläubige Menschen schmerzen dürfte. Für Kuhn ist sie längst überfällig. «Wir können den Sturm draussen nicht mehr ignorieren.» Und meint damit die sinkenden Mitgliederzahlen.

Eine Meinung, die provoziert

Nicht bei allen kommt Kuhns kritischer Blick gut an. Gerade die Leute, die noch zur Kirche gehen, stösst er manchmal vor den Kopf. «Einmal sagte mir jemand, ich würde den Menschen die Wahrheit mit dem Waschlappen ins Gesicht schlagen», sagt er. Einige Kirchengänger hätten auch schon die Kirche gewechselt, weil ihnen seine Gottesdienste nicht gefielen.

Wenn Kuhn über die Kirche redet, unterstreicht er seine Sätze oft mit einem Schmunzeln. Ein wenig wirkt dieses Lächeln fehl am Platz, so, als wäre ihm fast schon alles egal.

Doch vielleicht soll das Schmunzeln auch nur den Ärger überdecken, der ihn zuweilen überkommt. Etwa, wenn er davon spricht, wie die Kirche die leeren Bänke ignoriert. Viele in der Kirche, sagt er, hätten Angst, alte Privilegien wie die Kirchensteuer zu verlieren und würden deshalb am bestehenden System festhalten.

«Das Ergebnis ist eine ängstliche Kirche, die sich nichts getraut.»

An die Institution Kirche glaubt Kuhn nicht, das habe er nie. «Die Kirche der Zukunft wird eine Institution am Rand werden», sagt er und klingt nun wie der Pfarrer, der am Sonntag vor den Menschen predigt. Doch im Gegensatz zu heute werde diese Kirche wieder eine Stimme haben.

Weniger Mitglieder, mit stärkerem Glauben. Kirchengebäude, die auch für Sitzungen, Kinderbetreuung oder eben Kinovorführungen genutzt werden. Glaubenszeremonien ausserhalb der Gotteshäuser. So sieht für ihn die Kirche der Zukunft aus.

Für das Pfarramt nicht gleich bereit

Die Kirchenskepsis wurde Kuhn wohl ein bisschen in die Wiege gelegt. Sein Vater hatte sich von der Kirche distanziert, als Kuhn ein Kind war. Dem Glauben des Sohns allerdings konnte das nichts anhaben. «Ich glaubte stets an Gott.» Geradlinig war dieser Glaube aber nie, vielmehr zieht er sich wie eine Schlangenlinie durch sein Leben.

Als er heranwuchs, spielte Gott für ihn eine untergeordnete Rolle. Später, als junger Erwachsener, organisierte Kuhn «evangelikal geprägte» Gottesdienste, er war also ein Extremer. Für das Theologiestudium entschied er sich schliesslich im «Ausschlussverfahren». Und als er dann an der Universität war, konnte er sich zuerst nicht vorstellen, Pfarrer zu werden. Die Jugendarbeit interessierte ihn mehr. Er sagt:

«Für die Verantwortung, die das Pfarramt mit sich bringt, war ich damals nicht reif.»

Während vier Jahren schrieb Kuhn nach dem Studium an seiner Doktorarbeit. Fertig wurde sie nie, weil er merkte, dass ihn das auch nicht glücklich machte. Und so entschied er sich, es doch als Pfarrer zu versuchen. Ein Versuch, den er nicht bereute: Heute ist Kuhn gerne Pfarrer. Seine Glaubensansichten sind aber nicht mehr so extrem wie in jüngeren Jahren.

Gottesdienste ausserhalb der Kirche

Für das Gespräch an diesem Freitag hat sich der Pfarrer eine gute Stunde freigeschaufelt. Mehr Zeit hat er nicht, ein strenges Wochenende liegt vor ihm. Neben Gottesdiensten stehen Taufen und Hochzeiten an – auch solche ausserhalb der Kirche.

Von Gläubigen, die nicht der evangelisch-reformierten Kirche angehören. Etwas, das in Kuhns Pfarreralltag immer wieder vorkommt. Manche Kirchgemeindemitglieder lasten ihm das an. Doch Kuhn sagt, das sei die Zukunft.