Der Mensch soll auf den «Fisch des Jahres 2020» sensibilisiert werden: «Der Bestand der Bachforelle ist fragil», sagt Fischereiexperte Christoph Birrer Die klimatischen Veränderungen wirken sich auf die Natur aus, besonders auch auf die Bachforellen in unserer Region. Die Fische versuchen sich laut Christoph Birrer, Abteilungsleiter Fischerei beim Kanton, zwar anzupassen. Doch das brauche Zeit. Sabine Camedda 19.06.2020, 05.00 Uhr

Christoph Birrer, Abteilungsleiter Fischerei beim kantonalen Amt für Natur, Jagd und Fischerei, kennt die Thur als Lebensraum der Bachforelle. Bild: Sabine Camedda

Die Forelle ist nicht nur der beliebteste Fisch der Schweiz, er ist in diesem Jahr «Fisch des Jahres». Der in Wattwil wohnhafte Christoph Birrer, Abteilungsleiter Fischerei beim kantonalen Amt für Natur, Jagd und Fischerei (ANJF) erklärt, wie es der Bachforelle in unserer Region geht.

Im April hat der Fischereiaufseher Christoph Mehr im Husenbach in der Gemeinde Kirchberg Brütlinge der Bachforelle ausgesetzt. Wie geht es diesen Fischen heute?

Christoph Birrer: Ich weiss es nicht genau, denn ich war schon länger nicht mehr am Husenbach. Aber der zuständige kantonale Fischereiaufseher Christoph Mehr war kürzlich vor Ort und versicherte, dass es ihnen gut geht. Die Wassersituation in diesem Frühling war an einigen Tagen recht kritisch. Wegen der Trockenheit mussten wir seitens Kanton überlegen, ob wir punktuell Gewässer, die sehr wenig Wasser führten, abfischen sollen. Zum Glück gab es dann regelmässig gleichmässige Niederschläge.

Sie meinen gleichmässig wenig?

Nicht unbedingt, es gab in den letzten Wochen gleichmässig Niederschläge, sodass die Gewässer aktuell genügend Wasser führen. Mit gleichmässig meine ich, dass es keine gewittrigen Starkniederschläge gegeben hat, welche die Bäche stark anschwellen liessen. Denn das würde den kleinen Fischen zu schaffen machen.

Sie sagten, dass Abfischen ein Thema war. Wieso kamen Sie im Einzugsgebiet von Thur und Necker darum herum?

Wir haben uns während der Trockenheit im Frühling jede Woche kantonsintern mit dem Fachstab Trockenheit ausgetauscht und die Wassersituation und mögliche Massnahmen analysiert. Zum Glück hat es dann geregnet und die Gewässer im Thur- und Neckereinzugsgebiet und die darin lebenden Fische und Wasserlebewesen hatten wieder genügend Wasser. Eine Woche länger trocken, und wir hätten abfischen müssen. Abfischen ist immer die schlechtere Variante als abwarten.

Der Gerenbach zwischen Wattwil und Ebnat-Kappel ist im April 2020 ausgetrocknet. Bild: Sabine Camedda

Warum?

Wenn wir abfischen, dann ist dies für den Fisch eine Stresssituation. Wir müssen uns vor der Abfischung immer auch überlegen, wohin wir die Fische umsiedeln und ob die Fische auch gesund sind. Nehmen wir als Beispiel den von Ihnen erwähnten Bachforellen-Brütlinge aus dem Husenbach. Er ist möglicherweise noch zu klein für die raue Thur. Wir haben aber keinen geeigneten Seitenbach in der Nähe, wohin wir ihn wiedereinsetzen könnten oder die Lebensraumkapazität ist auch dort in Folge der Trockenheit bereits ausgeschöpft. Ebenso sind die Genetik der lokalen Fische und mögliche Krankheiten zu berücksichtigen. Darum lassen wir ihn solange im Heimatgewässer wie wir können. Weil die Wassertemperaturen im Frühling noch nicht so hoch sind und rechtzeitig Regen einsetzte, haben die Bachforellen im Husenbach gute Überlebenschancen.

Bachforelle In den Fliessgewässern unserer Region leben zahlreiche Fischarten. Die Bachforelle kommt am häufigsten vor und wird seitens Angelfischerei sehr geschätzt. Forellen sind vorsichtige Fische, die sich einen Standplatz suchen, wo sie sich verstecken und von wo sie jagen. Am wohlsten ist der Bachforelle in kühlem und lauwarmen Wasser. Steigt die Temperatur über 25 Grad, sinkt der Sauerstoffgehalt im Wasser und die Forelle kann ihren hohen Sauerstoffbedarf nicht mehr decken. Forellen sind Raubfische, die alles fressen, was sie überwältigen und schlucken können. Jungforellen ernähren sich zu Beginn von Insektenlarven und kleineren Insekten, später fressen die grösseren Forellen auch kleinere Fische.

Wie kann die Bachforelle mit der geringen Wassermenge in den Bächen und Flüssen umgehen?

Die Bachforellen sind diesbezüglich die am besten angepassten Fische bei uns im Thur- und Neckereinzugsgebiet. Sie sind schwimmstark und können sowohl mit schnellem als auch mit trübem Wasser gut umgehen. Aber sie brauchen kühles und sauberes Wasser für die Aufnahme von Sauerstoff. Und sie brauchen Nahrung, die wassergebunden ist wie Wasserinsekten, Kleinkrebse oder kleinere Fische. Mit den Wassermengen hatten wir in diesem Frühling Glück und inzwischen haben wir Reserven, da sich auch die Quell- und Grundwassersituation entspannt hat. Ich hoffe, dass es auch in den Sommer- und Herbstmonaten nicht allzu trocken bleibt. Die klimatischen Herausforderungen machen der Bachforelle schweizweit sehr zu schaffen, die Bestände sind unter Druck.

Die Bachforelle ist farbenfroh und hat auf ihrer Haut auffallende Punkte. Bild: PD

Wirkt sich das langfristig auf den Bestand aus?

Das wirkt sich deutlich auf den Bestand aus. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat das schon früh erkannt und führt die Bachforelle in der Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei als potenziell gefährdete Art auf. Viele Gewässer im Mittelland, der klassische Lebensraum der Bachforelle, werden aufgrund der intensiveren Sonneneinstrahlung und der Klimaerwärmung wärmer. Wie die Hydrologen aufzeigen, ist die Jahresniederschlagsmenge in der Schweiz in etwa noch gleich, die saisonale Verteilung ist aber anders. Trocken- und Hitzeperioden werden länger, Wasserstände knapp und die Wassertemperatur ist über Wochen hoch. Wenn zusätzlich die wichtige Beschattung der Gewässer fehlt haben Bachforellen einen schweren Stand. Sie stellen die Nahrungsaufnahme ein, werden anfällig gegen Parasiten und Krankheiten und es ist nur eine Zeitfrage, bis zum Tod. Das haben wir bereits mehrfach beobachten können.

Kann sich die Bachforelle nicht anpassen?

Klar versucht auch die Bachforelle sich an die verändernden Lebensbedingungen anzupassen. Eine gewisse Temperaturtoleranz zu entwickeln ist eine Strategie. Dies braucht aber Zeit. Kurzfristig und lokal sucht sich die Bachforelle innerhalb des Gewässersystems kühlere Zonen auf. Dazu wandert sie instinktiv bachaufwärts. Damit ihr dies gelingt, ist es wichtig, dass wir mit Revitalisierungen Wanderhindernisse entfernen oder passierbar machen.

Klimaveränderung Im Sommer macht nicht nur die Trockenheit den Fischen in unseren Fliessgewässern zu schaffen. Hohe Temperatur und die intensive Sonneneinstrahlung erwärmen das Wasser, dadurch sinkt der Sauerstoffgehalt und die Fische können weniger gut atmen. Kommt es zu heftigen Gewittern mit starken örtlichen Regenschauern, kann der oftmals trockene Boden das Wasser nur schlecht aufnehmen, es fliesst ab und lässt Bäche und Flüsse schnell und stark anschwellen. Das Regenwasser bringt Trübstoffe mit sich, was den Fischen das Atmen ebenfalls erschwert. Bachforellen laichen in unseren Bächen und Flüssen im Spätherbst und Winter, sprich in den Monaten November bis Februar. Die Weibchen legen ihre Eier in sogenannten Laichgruben im Kiesbett eines Fliessgewässers ab, wo das Männchen sie befruchtet. Anschliessend wird die Laichgrube vom Weibchen wieder zugedeckt. Für die monatelange Reifung sind die Eier und später die geschlüpften Fische auf fliessendes Wasser angewiesen. Kommt es in dieser Zeit zu Hochwasser, bei dem die Kiessohle bewegt wird oder starke Trübungen auftreten, werden die Fischeier oder Larven zerstört oder ersticken. So kann ein kräftiges Winterhochwasser ein ganzer Jahrgang von Bachforellen vernichten.

Wie geht eine Bachforelle mit Hochwasser um?

Jetzt im Sommer sind die Jungfische schon schwimmstärker. Generell suchen Bachforellen bei steigenden Wasserständen strömungsberuhigte und geschützte Stellen auf. Gut strukturierte Gewässer- und Uferbereiche oder einmündende kleine Seitengewässer sind dazu sehr gut geeignet. In diesen Habitaten warten sie ab, bis sich die Situation wieder beruhigt. Während der Laich- und Entwicklungszeit oder nach dem Schlupf im Frühjahr sind die jungen Bachforellen sehr verletzlich. Sie sind mehrere Wochen im Kiessubstrat und werden bei Hochwasser mit sich bewegender Kiessohle oder starken Trübungen dezimiert.

Immer wieder sind bei den Fischern die Prädatoren, also fischfressende Vögel, ein grosses Thema. Wie sieht die Situation diesbezüglich aus?

Prädatoren sind im Kanton St.Gallen aus fischereilicher Sicht zunehmend ein Problem. Sie haben heute keine natürlichen Feinde mehr und so stimmt das ursprünglich vorhandene natürliche Gleichgewicht nicht mehr. Auch im Thur- und Neckereinzugsgebiet gibt es viele Graureiher. Weil die letzten Winter schneearm und bezüglich Temperaturen mild waren, wurde die Population auf natürlicherweise kaum dezimiert. Ich staune immer wieder, wie frech die Graureiher im tiefen Wasser stehen, um die Fische zu erbeuten. Dem Gänsesäger, ein perfekter Fischjäger geht es auch gut, wir haben hier bei uns brütende Paare. Er hat ebenfalls die früher vorhandene Scheu verloren und ist das ganze Jahr in den Fliessgewässern anzutreffen. Graureiher und Gänsesäger sind bundesweit geschützt. Der Kormoran sieht man im mittleren und unteren Lauf der Thur, nicht aber im Obertoggenburg. Bei dieser Art können wir zusammen mit der kantonalen Wildhut, die Population regeln.

Fischfressende Tiere wie Graureiher sind zunehmend ein Problem. Bild: Bruno Kissling

Prädatoren Die Bachforelle in den Gewässern unserer Region hat primär drei natürliche Feinde, die aus der Luft kommen: Der Graureiher, der Gänsesäger und der Kormoran. Der Graureiher ist häufig auf Wiesen in der Nähe von Fliessgewässern zu sehen. Dort findet er seine Nahrung: Mäuse, Frösche, Schnecken, Fische und ähnliches. Der Graureiher ist ein Ansitzjäger. Das heisst, er wartet und packt mit seinem langen Schnabel seine Beute. Der Gänsesäger gehört zur Familie der Entenvögel. Er ernährt sich von Fischen und kann auch unter Wasser tauchen, um seine Nahrung zu finden. Auch der Kormoran hat Fische und in unseren Fliessgewässern insbesondere Bachforellen und Äschen auf seinem Speiseplan. Er jagt gerne in grösseren Fliessgewässern, aber auch in Teichen und Seen.

Was nützt das?

Unsere Strategie ist, den Kormoran an den sensiblen Fliessgewässern zu vergrämen und so bedrohte oder geschützte Fischarten wie die Thuräsche zu fördern. An Seen haben wir grosse Populationen von Kormoranen und Gänsesägern. Im Gegensatz zu Flüssen haben da Fische die Möglichkeit, bei Gefahr in tiefere Wasserbereiche abzutauchen.

Wie schätzen Sie die Systeme von Thur, Necker und Sitter als Lebensraum für die Bachforellen?

Vor einigen Jahren hätte ich ohne Zweifel gesagt, die Thur ist das beste Bachforellengewässer im Kanton St.Gallen. Seit vier Jahren haben wir im Thurabschnitt Dietfurt- Bütschwil flussabwärts ein dramatisches Bachforellensterben. Grosse und kleine Exemplare zeigen jedes Jahr ab zweiter Augusthälfte praktisch aus dem Nichts heraus schwere Herzmuskelentzündungen und Leberschäden und sterben. Trotz nationalen und internationalen Untersuchungen der Fische und des Wassers haben wir noch keine Ursache gefunden. Aus diesem Grund haben wir von dort flussabwärts praktisch den gesamten Bachforellenbestand verloren. Oberhalb davon ist der Bestand noch gut. Ich hoffe, dass wir ihn halten können.

Wie schwierig ist es, den Bestand zu erhalten?

Der Bestand ist wie oben erwähnt fragil. Winterhochwasser, klimatische Veränderungen mit warmen Sommertemperaturen, der starke Rückgang von Insekten – es gibt grosse Probleme. Im Vergleich zur Thur hat die Bachforelle im Sittersystem schon seit mehreren Jahrzehnten zusätzlich Mühe. Zum einen, weil die intensive Wasserkraftnutzung mit der schwallartigen Wasserrückgabe für die Fische ein grosser Stress ist. Zum anderen, weil zusätzlich im Oberlauf der Sitter früher viel Kies entnommen wurde, was den kieslaichenden Bachforellen unterhalb für die natürliche Fortpflanzung fehlt. Mit gezielten Besatz- und Stützmassnahmen versuchen wir, die vorhandenen Defizite abzufedern. Ebenso werden mit Revitalisierungsmassnahmen die Lebensräume wieder lebenswert gestaltet und die negativen Auswirkungen der Wasserkraftnutzung minimiert.

Wie beurteilen Sie den Zustand der Fische?

Wie gesagt, es gibt neben den genannten Herausforderungen auch immer weniger Insekten, das Hauptnahrungsangebot der Fische ist also deutlich eingeschränkt. Diese fehlende Nahrungsgrundlage ist eine grosse Restriktion und wirkt sich negativ auf die Populationsstärke und das Wachstum aus. Bei Monitorings an Seen und Fliessgewässern sehen wir dies.

Sind Bachforellen standorttreu?

Ja, sie sind sehr standorttreu und haben ihre Hierarchie. Die grösste Bachforelle verteidigt ihren bevorzugten Platz. Wenn sie stirbt, wird ihr guter Standplatz von der nächst Grösseren besetzt. Wir wissen aber auch von Wanderungen. Die Bachforelle verlässt beispielsweise zur Nahrungsaufnahme ihren Platz und kehrt später wieder zurück. Ebenso zieht die Bachforelle für die Fortpflanzung nach Möglichkeit in Oberläufe oder Seitenbäche, da diese bezüglich Hochwasserrisiko besser geschützt sind. Nach dem Ablaichen werden die ursprünglichen Plätze wieder aufgesucht. Und dann gibt es Wanderungen, die aufgrund von Notsituationen dem Überleben dienen, beispielsweise bei drohender Trockenheit oder einer Gewässerverschmutzung. Instinktiv zieht es die Bachforelle den Flusslauf hinauf, was aber auch oft gefährlich ist und nicht immer gelingt. Um diese Wanderungen zu ermöglichen ist der naturnahe Zustand der Gewässer und die sohlenbündige Vernetzung auch von kleineren Seitengewässern mit dem Hauptgewässer sehr wichtig.

Was kann der Mensch dazu beitragen, damit es der Forelle besser geht?

Wir haben von Klimaveränderungen gesprochen, da kann jeder seinen Teil dazu beitragen. Der Mensch kann auch schauen, dass weniger Naturraum verbaut und Oberflächen nicht versiegelt werden. Meteorwasser soll möglichst im Boden gespeichert und nicht direkt und schnell in die Bäche eingeleitet werden. Auch mit dem Konsumverhalten kann jeder Einzelne Reststoffeinträge in die Gewässer verringern. In der intensiv genutzten Kultur- und Landwirtschaft gelangen grosse Mengen an Pestiziden und Düngestoffen in die Böden und Gewässer. Diese Einträge beeinträchtigen die Wasserqualität und somit auch die Wasserlebewesen.

Naturnahe Bäche mit schattengebenden Pflanzen sind gute Lebensräume für Bachforellen. Bild: Michael Hehli

Wir müssen den Gewässern nach Möglichkeit ihren ursprünglichen Platz wiedergeben und diese naturnah gestalten. Eine naturnahe Bach- und Ufergestaltung mit natürlicher Beschattung hilft mehrfach: Die Wassertemperatur ist tiefer und die schattengebenden Pflanzen bieten Lebensraum für Insekten, die Nahrungsgrundlage für die Fische und andere Lebewesen bilden. Gerade in der letzten Zeit haben wir Menschen gemerkt haben, dass auch wir Teil der Natur sind und schauen müssen, dass es der Natur gut geht.

Der Mensch ist aber auch Fischer, der gerne Fisch aus dem Gewässer zieht. Wie zufrieden sind die Pächter der Gewässer mit der aktuellen Situation?

Die Zufriedenheit ist unterschiedlich. In der oberen Thur sind die Bachforellen-Verhältnisse im Vergleich mit untenliegenden Thurabschnitten noch gut. Aber auch hier sind die Fangzahlen, verglichen mit früheren Jahren zurückgegangen. Deshalb dürfen auch hier die Fischbestände nicht übernutzt werden, um langfristig die Bestände sicherzustellen. Wir müssen Sorge dazu tragen, eine starke Elternpopulation zu haben, die sich entsprechend fortpflanzen kann. Für uns vom ANJF sind die Fischer und Fischerinnen wichtige Partner. Sie setzten sich für den Erhalt des Lebensraumes ein und helfen uns bei der Bewirtschaftung.

Trotzdem dürfen die Fischer den Bestand nutzen?

Eine nachhaltige Nutzung der Fischbestände ist rechtlich verankert und legitim. Trotz den teils tiefen Fischbeständen schauen zusammen mit den Fischern, ob und wie wir diese nachhaltig nutzen können. Bei der Äsche haben wir mit dem Fischereiverein Thur zusammen beschlossen, dass sie nicht mehr befischt wird. Für die Bachforelle haben wir Schonmassbestimmungen angepasst und seit mehreren Jahren Schonstrecken in der Thur, die nicht befischt werden dürfen. Dort ist die Bachforellen-Population stärker und Jungfische wandern in benachbarte Gewässerabschnitte.

Die Fischer leisten auch viel Hegearbeit. Wie wichtig ist das für den Lebensraum der Fische?

Die Fischer sind für uns sehr wichtig. Mit unseren vier kantonalen Fischereiaufseher hätten wir keine Chance, die Gesamtaufsicht bei den Fliessgewässern zu leisten. Die Fischereivereine unterstützen uns und delegieren private Fischereiaufseher, die für uns die Fischerei in ihren jeweiligen Pachtabschnitten kontrollieren und auch bezüglich Verschmutzungen ein Auge auf die Gewässer haben. Fischer und Fischerinnen helfen uns ebenfalls bei Fischbesätzen und bei Monitorings. Ohne sie ginge es nicht.

In der Hälteranlage in Bazenheid werden nicht nur Elterntiere der Thurforelle gehalten, sondern auch Äschen (im Bild). Sie werden gestreift und sorgen so für Nachwuchs. Bild: Sabine Camedda

Dazu führen Fischereivereine Hälteranlagen für Elterntiere. Wie wichtig sind solche?

Das ist eine weitere Unterstützung der Fischereivereine, auf die wir angewiesen sind. In den lokalen Hälteranlagen werden gewässerspezifisch in Zusammenarbeit mit uns Fische für die Laichgewinnung gehalten. Wenn Fischbesatz notwendig ist, werden nur Fische, die genetisch ans jeweilige Gewässersystem angepasst sind eingesetzt. Das heisst, in die Thur werden nur Bachforellen eingesetzt, deren Eltern auch in der Thur beheimatet waren. Hier kommt jetzt der Fischereiverein Thur ins Spiel. Er hat in Bazenheid eine Hälteranlage, wo Elterntiere gehalten werden, von denen wir Eier gewinnen, diese im kantonalen Fischereizentrum erbrüten und die Jungfische wieder ins Thursystem einsetzen.

Bachforellenpopulationen in Bachsystemen Nach der letzten Eiszeit haben sich in der Schweiz mehrere Bach- und Flusssysteme gebildet, die einen eigenen Lebensraum für die dort vorkommenden Tiere und Pflanzen darstellen. Im Kanton St.Gallen haben wir drei grosse Gewässereinzugsgebiete. Das Thur-Sitter- den Alphenrhein und das Seez-Lintheinzugsgebiet. In jedem von diesen hat sich eine eigene Bachforellen- und generell eine Fischpopulation entwickelt. Diese unterscheiden sich genetisch. Beim Fischbesatz werden diese Gewässersysteme nicht miteinander vermischt.

Wäre ohne diesen Besatz die Bachforelle ausgestorben?

Das würde ich nicht generalisieren. In einzelnen Gewässern wäre sie ausgestorben, weil Gewässerverschmutzungen die Bestände vernichten, wenn keine natürlichen Einwanderungsmöglichkeiten bestehen. In weiteren Gewässern müssten wir die Nutzung mit den vorhandenen Lebensraumdefiziten ohne Besatz einschränken.

Die Forelle ist Fisch des Jahres 2020. Was wird dieser Titel bewirken?

Ich hoffe, dass die Leute sensibilisiert werden und zwar in mehreren Punkten. Man darf und soll die Forelle als ein einheimisches Naturprodukt nutzen und sollte nicht nur Fisch gedankenlos vom Ausland konsumieren. Gleichzeitig ist die Forelle ein Indikator, der uns zeigt, dass unsere Gewässer stark unter Druck sind. Wenn der Lebensraum vital ist, sind die Bestände gesund. Wenn der Bestand klein ist, gibt es ein Defizit. Ich hoffe, dass jeder Mensch, ob Fischer oder nicht, genauer hinschaut und überlegt, was er dazu beitragen kann, damit es den aquatischen Systemen wieder besser geht und dass sich die Fischbestände entsprechend erholen.

