Der Lachs vom «Wolfensberg»: Vom Experiment zur Hausspezialität Vor zwölf Jahren begann Andreas Senn mit dem Räuchern von Lachs. Heute ist es eine begehrte Hausspezialität, die bei den Gästen kaum mehr wegzudenken ist. Hans Suter 29.09.2020, 17.09 Uhr

Das Rezept ist geheim: Der Wolfensberger Rauchlachs wird bis zu 15 Stunden trocken mariniert, bevor er mit Buchenrauch kalt geräuchert wird Bild: Hans Suter

«Chef de cuisine & Rauchlachsmeister» steht auf der Website des Hotel-Restaurant Wolfensberg zur Person von Andreas Senn. Auf den ersten Blick mag man an die klassische Französische Küche denken. Das deutsche Wort Rauchlachsmeister passt dann aber doch nicht ganz ins Schema. Genau das aber passt zu Andreas Senn. Er ist ein Küchenchef ohne Allüren, er kreiert und kocht, was die Gäste mögen, und nicht das, was seinem Ego schmeichelt. Einzige Ausnahme: der Rauchlachs.