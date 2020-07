Der Kirchberger Philipp Hui vertritt neu die Privatwaldeigentümer Philipp Hui, Landwirt und Privatwaldeigentümer aus Kirchberg, vertritt neu die privaten Waldeigentümer im Waldrat der Waldregion 1 St.Gallen. Er übernimmt das Amt von Hans Hug. 10.07.2020, 11.03 Uhr

Philipp Hui aus Kirchberg vertritt seit dem 1. Juni die Privateigentümer im Waldrat der Waldregion 1 St.Gallen. Bild: PD

(pd/uh) Per Ende der Amtsdauer hat Hans Hug aus Muolen sein Amt als Waldrat zur Verfügung gestellt. Er gehörte dem Waldrat seit dessen Gründung im Jahr 2009 an. Als Nachfolger hat das Volkswirtschaftsdepartement per 1. Juni 2020 Philipp Hui gewählt, wie der Kanton St.Gallen in einer Mitteilung schreibt.