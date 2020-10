Der Bus soll das Gemeindehaus umrunden: Der Kirchberger Gemeinderat hält trotz Kritik an seinen Plänen fest Neun Stellungnahmen sind bis Ende September zum Betriebs- und Gestaltungsprojekt der Gähwilerstrasse im Zentrum von Kirchberg eingegangen. Wesentliche Änderungen dürften sich daraus nicht ergeben. Der Gemeinderat hält an seinen Absichten fest, prüft aber einzelne Punkte. Beat Lanzendorfer 27.10.2020, 05.00 Uhr

Links das Gemeindehaus, rechts die im Entstehen begriffene Zentrumsüberbauung. Am Ende der Strasse soll eine Bushaltestelle realisiert werden. Bild Beat Lanzendorfer

Der Kirchberger Dorfkern erhält in den kommenden Jahren mit der Zentrumsüberbauung ein neues Aussehen. Im Zuge dessen sollen auch die nicht mehr den heutigen Bedürfnissen entsprechenden Gemeinde- und Kantonsstrassen erneuert werden. Deshalb erteilte der Gemeinderat dem Ingenieurbüro Brühwiler AG, Gossau, den Auftrag, ein Betriebs- und Gestaltungskonzept zu erarbeiten.

Die Bevölkerung konnte Stellung dazu nehmen

Dieses sieht unter anderem vor, zwischen dem Gemeindehaus und der neu entstehenden Zentrumsüberbauung eine Bushaltestelle zu erstellen. Das würde dazu führen, dass der Bus nach heutigem Fahrplan pro Tag rund 80 Mal das Gemeindehaus umrunden müsste. Insbesondere dazu gingen aus der Bevölkerung Stellungnahmen ein.

So wird unter anderem auf die – trotz leichter Anpassungen der Strassenverläufe – engen Radien hingewiesen, die der Bus bewältigen muss. Zudem werde der Fussgängerverkehr durch den öffentlichen Verkehr erschwert. Als Alternative wird beispielsweise eine Bushaltestelle beim jetzigen Standort der Clientis Bank Toggenburg vorgeschlagen. Zudem sei jene bei der Post sowie die Wendeschlaufe via Florastrasse zu belassen, ist einer anderen Stellungnahme zu entnehmen.

Für Ersteres ist gemäss Kirchberger Gemeindepräsident Roman Habrik aber nach der Neugestaltung kein Platz mehr. Zudem müsse der Bus in Kirchberg wenden können, wenn er nicht nach Gähwil weiterfahre. Die jetzige Wendevariante führe unter anderem zu Leerfahrten: «Es muss berücksichtigt werden, dass die heute gefahrene Schlaufe via Florastrasse auf ein Jahr rund 2400 Buskilometer verursacht.»

Möglichkeit einer zusätzlichen Bushaltestelle wird geprüft

Ob für die nach Gähwil fahrenden Busse eine zusätzliche Bushaltestelle rechts an der Kantonsstrasse möglich ist, soll gemäss Habrik im Detailprojekt nochmals geprüft werden. Dies hätte den Vorteil, dass jene Busse, die nach Gähwil weiterfahren, das Gemeindehaus nicht umrunden müssten.

An der Informationsveranstaltung wurde vorgeschlagen, das ehemalige Postgebäude abzubrechen und dort eine Bushaltestelle einzurichten. Nochmalige Abklärungen mit der Post hätten aber wiederum ergeben, dass die Liegenschaft nicht zum Verkauf stehe. Dazu sagt Habrik:

«Deshalb erübrigt sich der Vorschlag, Planungen in diese Richtung weiterzuverfolgen.»

Die Meinungen seien beim Postgebäude sowieso zweigeteilt, hätte doch eine weitere, schriftliche Rückmeldung den Erhalt des Hauses gefordert.

Strassenstück bleibt für den Individualverkehr gesperrt

Auch wenn nicht alle Busse das Gemeindehaus umrunden müssen, bleibt das Strassenstück zwischen der neuen Zentrumsüberbauung und dem Gemeindehaus für den Individualverkehr gesperrt. Gemäss Habrik gelte es zu beachten, dass bei den Planungen dem Volg für die Anlieferung eine Anlieferungsfläche auf öffentlichem Grund gewährt wurde.

Deshalb könne die Strasse weder komplett gesperrt noch in Kombination mit dem Bus oder der Volg-Anlieferung zusätzlich für den Individualverkehr geöffnet bleiben. Der Bus und der Lastwagen, welche die Anlieferung vornehme, müssten aneinander vorbeikommen.

Neun Rückmeldungen sind eingegangen

Insgesamt seien gemäss Auskunft von Gemeindepräsident Roman Habrik innerhalb der Vernehmlassungsfrist neun Rückmeldungen eingegangen, was er als eher gering einschätzt.

Der Gemeinderat gehe deshalb davon aus, dass die Argumente für die vorliegende Vorstudie von der Bevölkerung verstanden wurden und das Projekt im Grundsatz bei einer Mehrheit der Bevölkerung Akzeptanz finde.

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, die sich gemeldet hätten, würden eine Antwort zu ihren Änderungsanträgen erhalten.

Für einen Vorschlag müsste das Depot Tell abgerissen werden

In einem Fall wurde vorgeschlagen, den Verkehr gleich grossflächig neuzugestalten. Von Wolfikon kommend wäre der Verkehr in Richtung Gähwil einspurig via Schalkhusenstrasse, Tellstrasse, Chrüzstrasse, Gähwilerstrasse geführt worden.

Von Gähwil in Richtung Wolfikon würde der Verkehr über die jetzige Route und damit zwischen Kreuzung Tellstrasse und Gemeindehaus einspurig gelenkt.

Dazu müsste aber das Depot Tell abgerissen werden. Weil diese Lösung zudem den Abbruch privater Liegenschaften erfordern würde, verfolgte sie der Gemeinderat nicht weiter.

Kantonsstrasse sei zu dominant

Eine weitere Stellungnahme störte sich an der Dominanz der Kantonsstrasse beim Dorfplatz, weil diese mit der Erstellung einer Mittelinsel zu wuchtig erscheine. Mehrere der eingegangenen Stellungnahmen enthielten Verbesserungsvorschläge, die im Zusammenhang mit den Fussgängerquerungen stehen. Diese Anregungen sollen ebenfalls nochmals geprüft werden. Der Gemeinderat bevorzugt hier die Variante mit Fussgängerstreifen gegenüber den Trottoirüberfahrten.

Gemeinderat bleibt bei seinem Vorschlag

Nach Überprüfung aller Stellungnahmen halte der Gemeinderat am ausgearbeiteten Betriebs- und Gestaltungskonzept Gähwilerstrasse fest. Das Projekt mit dem Antrag zur Umsetzung der Variante mit dem Fussgängerstreifen sowie mit der Bushaltestelle zwischen Gemeindehaus und Zentrumsüberbauung werde bis Ende Jahr an das Tiefbauamt des Kantons übergeben.

Der Antrag wird mit der Bitte eingereicht, die Situation an den Fussgängerstreifen im Bereich der Hauptkreuzung sowie einer zusätzlichen Fahrbahnhaltestelle auf der Gähwilerstrasse in der Projektplanung nochmals detailliert zu prüfen. Weil die Gähwilerstrasse eine Kantonsstrasse sei, übernehme das Tiefbauamt die Federführung in der Detailplanung.

Mit der Baueingabe sei im Zeitraum eines Jahres zu rechnen. Die Bürgerschaft bietet sich dann die Möglichkeit, gegen das Projekt Einspruch zu erheben.