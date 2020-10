Serie «Der Grand Canyon der Ostschweiz»: Steile Felswände, der ungebändigte Necker und eine wilde Artenvielfalt prägen die Landschaft im Naturwaldreservat Neckerwald Hier wird die Natur ganz sich selbst überlassen. So können sich im Neckerwald verschiedene Pflanzen- und Tierarten etablieren, die es auf so engem Raum in der Schweiz nicht zu finden gibt. Urs M. Hemm 01.10.2020, 05.00 Uhr

Die Mischung aus Laub- und Nadelwald im «Grand Canyon der Ostschweiz» zieht zahlreiche Insekten und Vögel, wie beispielsweise verschiedene Spechtarten, an. Bild: Urs M. Hemm (23. September 2020)

Langsam hebt sich der Nebel über dem Neckerwald − nur vereinzelt hängen noch Fetzen zwischen den Bäumen in den Talniederungen. «Es ist eine einzigartige Landschaft», schwärmt Ruedi Bösch. Er ist Revierförster des Forstreviers Stockberg, in dessen Gebiet das Naturwaldreservat Neckerwald liegt. Diese wird erst seit 2019 als solches geführt und schliesst direkt an das Sonderwaldreservat Kreisalpen an.