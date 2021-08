Mosnang: Baustart des neuen Tennisplatzes

Mosnang Warum Gemeindepräsident Renato Truniger möglicherweise bald den Tennisschläger auf dem neuen Tennisplatz schwingt Im Sportlerdorf kann schon bald auf dem neuen Tennisplatz aufgeschlagen werden – am Mittwoch war der Spatenstich. Beat Lanzendorfer 18.08.2021, 17.00 Uhr

Im Beisein von Vertretern der Behörden, des Tennisclubs Mosnang und des Bauunternehmens sind am Mittwoch die Arbeiten für den neuen Tennisplatz gestartet worden. Bild: Beat Lanzendorfer

«Nein», sagt Gemeindepräsident Renato Truniger auf die Frage, ob er auch Tennis spielt. Und mit einem Schmunzeln: «Ich habe aber jahrelang Roger Federer im Fernsehen zugeschaut und traue mir deshalb ein paar Aufschläge bei der Einweihung des neuen Tennisplatzes durchaus zu.»

Noch muss er sich zwei Monate gedulden, dann soll, falls alles plangemäss verläuft, der neue Tennisplatz in Betrieb genommen werden. Vorerst stand am Mittwochnachmittag im Beisein der Behördenmitglieder, Vertretern des Baugeschäfts und des Tennisclubs der Spatenstich auf dem Programm.

Auf der neuen Unterlage kann länger gespielt werden

Gemäss Ruben Schuler, Präsident des Tennisclubs Mosnang, sei damit eine rund zweieinhalbjährige Leidenszeit zu Ende, an der die Gemeinde aber keine Schuld trage. «Sie hat uns in unserem Vorhaben immer unterstützt.» Nun gehe es vorwärts. Auf den Moment, auf dem in Mosnang wieder Tennis gespielt werden kann, freut sich nicht nur der Gemeindepräsident. Auch die 78 Mitglieder des 1984 gegründeten Vereins sind in den Startlöchern.

Der neue Platz wird mit dem Belag Red Court versehen – optisch und im Spielverhalten ist er einem Sandplatz gleichzustellen. Weil es sich aber effektiv um einen Teppich mit Granulat handelt und dieser darum viel wetterresistenter ist, kann darauf während des Jahres viel länger gespielt werden.