Der Friedhof St. Peterzell wird umgestaltet – es soll eine Parklandschaft entstehen Der Gemeinderat von Neckertal wird an der kommenden Budget-Bürgerversammlung der Bevölkerung die Neugestaltung des Friedhofs in St. Peterzell zur Genehmigung vorlegen. Die Kosten belaufen sich laut Gutachten auf 260'000 Franken. Urs M. Hemm 11.11.2020, 05.00 Uhr

Der Friedhof in St. Peterzell soll für 260'000 Franken umgestaltet werden. Bild: Urs M. Hemm

Nach der kürzlich abgeschlossenen Neugestaltung des Friedhofs in Mogelsberg soll nach den Plänen des Gemeinderats Neckertal nun auch derjenige in St. Peterzell den veränderten Bedürfnissen der Bevölkerung angepasst werden.

Denn auch in St. Peterzell hat die Anzahl von traditionellen Erdbestattungen stark abgenommen, was sich auf die Nutzung der vorhandenen Flächen auswirkt. Gleichzeitig ist aber in der Bevölkerung der Wunsch nach alternativen Bestattungsmöglichkeiten gewachsen.

Mit der Umgestaltung des Friedhofs St. Peterzell möchte der Gemeinderat diesen Bedürfnissen entgegenkommen und gleichzeitig den Friedhof zu einem Ort der Begegnung machen.

Hin zu einer freieren, offeneren Gestaltung

Der Plan sieht vor, den Friedhof derart umzugestalten, dass eine Parklandschaft entsteht. Die Idee ist, anstelle der traditionellen Reihengräber eine weitaus freiere, offenere Nutzung des Grabfeldes zu ermöglichen. So sollen die Angehörigen auf einer Wiese innerhalb eines vorgegeben, jedoch grosszügig ausgelegten Rasters den Standort und die Gestaltung des Grabes frei wählen können.

Die Gemeinde schreibt in ihrem aktuellen Budgetbericht, dass sie mit diesem Konzept kein Neuland betreten würde. So haben bereits verschiedene städtische Friedhöfe und auch die Gemeinde Kirchberg Friedhöfe derart umgestaltet.

Anstelle der Reihengräber soll eine offene Parklandschaft entstehen. Bild: Urs M. Hemm

Geplant ist zudem die Schaffung von Familienurnengräbern, die es erlauben, Familienmitglieder über viele Generationen hinaus im gleichen Urnengrab bestatten zu können. Vorgesehen sind ausserdem Kindergräber für sogenannte Sternenkinder. So werden Kinder bezeichnet, die vor, während oder kurz nach der Geburt versterben.

Ein Gemeinschaftsgrab mit Namensnennung und ein Grabfeld für Angehörige anderer Glaubensgemeinschaften werden ebenfalls auf dem Friedhof zur Verfügung stehen. Am Westende der Kirche ist ein Platz der Ruhe und Einkehr vorgesehen.

Baubeginn auf Sommer 2021 geplant

Die Kosten für das Umgestaltungsprojekt sind mit 260'000 Franken (+/-15 Prozent) budgetiert. Darin enthalten sind mit 68'000 Franken die Gärtnerarbeiten, Pflanzung und Begrünung. Für Ausstattungen wie diverse Sitzbänke, Abfall und Entsorgung, Geländer und Abschlüsse, Elektroinstallationen und Wasserentnahmestellen sind gut 47'000 Franken vorgesehen.

40'000 Franken sind für Sanierungsarbeiten, beispielsweise der Friedhofsmauer, eingeplant. Als weitere Kostenfaktoren schlagen zu Buche die Räumung und Rodung bestehender Bepflanzung sowie diverse Demontagen, die Gestaltung des Terrains. Zudem müssen Wege, Plätze und sonstige Hartflächen neu angelegt werden. Für Unvorhergesehenes, Planungs- und Bauleitungskosten sind insgesamt weitere 45'000 Franken veranschlagt.

Vorausgesetzt, die Bevölkerung genehmigt das Projekt an der Budget-Bürgerversammlung vom 26. November, sollen die Arbeiten im Sommer 2021 beginnen.