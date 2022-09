Bazenheid kassiert in Balzers eine empfindliche Schlappe

Regionalfussball Der Fehlstart ist Tatsache: Bazenheid kommt weiterhin nicht auf Touren und kassiert in Balzers nach schwacher Leistung eine 0:5-Klatsche Es ist keine drei Monate her, da gehörten die Bazenheider in der 2. Liga Inter zu den positiven Überraschungen. Von der Form der letzten Saison sind die Alttoggenburger aber ein ganzes Stück entfernt. Beat Lanzendorfer 03.09.2022, 22.32 Uhr

Bazenheid ist hart gelandet und hat nach drei Meisterschaftsspielen erst einen Punkt auf dem Konto. Rechts Pietro Scardanzan, daneben Philipp Roth. Für sie gibt es gegen die Defensive von Balzers kein Durchkommen. Bild: Beat Lanzendorfer

Mutlos, einfallslos, überfordert. In etwa so lässt sich die Leistung der Bazenheider am Samstag beim 0:5 bei 1.-Liga-Absteiger Balzers umschreiben. Die Liechtensteiner waren in allen Belangen die bessere Mannschaft.

Es war die höchste Niederlage seit dem 19. Juni 2021. Damals verlor man mit demselben Resultat gegen Calcio Kreuzlingen.

Was nachdenklich stimmt: Vor zwölf Monaten, zum Start der Saison 2021/2022, hatte die Mannschaft nach drei Partien bereits sieben Zähler gesammelt. Nun ist es lediglich einer. Das hatten sich die Alttoggenburger ganz anders vorgestellt.

Balzers präsentiert sich wie ein Aufsteiger

Balzers-Trainer Michele Polverino zeigte sich nach Spielschluss zufrieden mit dem Auftritt seiner Jungs: «Ich denke das Chancenverhältnis lag etwa bei 15:1.» Für die Liechtensteiner war es das erste Meisterschaftsspiel. Vor zwei Wochen war Gegner Widnau noch im Schweizer Cup engagiert, am vergangenen Wochenende feierte Balzers sein 90-Jahr-Vereinsjubliäum.

Gemäss Polverino konnte die Mannschaft nach dem Abstieg zusammengehalten werden und wurde punktuell sogar noch verstärkt. «Das war eine meiner Bedingungen, sonst hätte ich nicht weitergemacht.» Das Wort Aufstieg nahm er aber bewusst nicht in den Mund. «Beim vorhandenen Potenzial möchten wir aber zweifellos vorne mitspielen», liess er sich entlocken.

«Dass der Sieg verdient war, darüber gibt es keine Zweifel», sagte Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter. Allerdings bemängelte er das mangelhafte Zweikampfverhalten seiner Mannschaft. «Wenn wir den Kampf annehmen und dagegenhalten, fällt die Niederlage nicht so hoch aus.»

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hätte es durchaus ansehnlich ausgesehen. Leider sei in dieser Phase das 3:0 gefallen. «Wir müssen uns aber nicht mit Balzers messen, die spielen mit Bestimmtheit ganz vorne mit.»

Bazenheider Leistungsträger werden vermisst

Erschwerend kam sicherlich hinzu, dass nebst dem Langzeitverletzten Roman Bollhalder Captain Marc Ott wegen einer Blutvergiftung kurzfristig ausfiel. Und dann fehlte mit Fadil Goli auch der gesperrte Lenker im Mittelfeld.

Dies führte dazu, dass Balzers durch zwei Tore von Captain Marco Wolfinger bei Halbzeit mit 2:0 führte. Nach Wiederbeginn war es Munoz Caballe, der in der 71. und 75. Minute das Skore auf 4:0 ausbaute. Praktisch mit dem Schlusspfiff fiel dann noch das 5:0. Hier betrieb Oberer Werbung in eigener Sache.

Was beim Blick auf die Tabelle nebst der mageren Ausbeute an Punkten ebenfalls nicht befriedigen kann, ist die Anzahl kassierter Gegentore. Deren zwölf in drei Spielen, da muss einiges besser werden.