Der FC Neckertal-Degersheim reitet weiter auf der Erfolgswelle Der Drittligist lässt sich auch von Aadorf nicht stoppen und verabschiedet sich mit einem 2:1-Erfolg in die Winterpause. Beat Lanzendorfer

Roberto Manzo brachte mit seinem Treffer Neckertal-Degersheim auf die Siegerstrasse. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Die Erfolgsserie von Neckertal-Degersheim nimmt immer ungewöhnlichere Züge an. Die Mannschaft ist seit dem 21. September ungeschlagen und holte in diesem Zeitraum aus sieben Partien 19 Punkte. Jüngstes Opfer wurde am Samstag Aadorf, das sich mit 1:2 geschlagen geben musste.

Manzo und Ajdarpasic treffen

Das Heimteam ging nach einer Viertelstunde durch den fünften Saisontreffer von Roberto Manzo 1:0 in Führung und konnte den Vorsprung bis zum Pausenpfiff halten. Nach Wiederbeginn gelang Aadorf nach einer Stunde der Ausgleich.

Mit dem erworbenen Selbstvertrauen der letzten Wochen liess sich Neckertal-Degersheim nicht aus der Ruhe bringen. Der Mannschaft gelang es einen Zacken zuzulegen, was rund zehn Minuten vor Schluss mit dem 2:1 belohnt wurde. Als Torschütze liess sich Ajdarpasic feiern.



Der Captain zeigt sich zufrieden

Glücklich über Sieg und über den Verlauf der Vorrunde zeigte sich auch Captain Stephen Bosshard: «Ich denke wir waren heute das bessere Team und nach den letzten erfolgreichen Wochen kommt die Winterpause für uns fast etwas zu früh.»

Damit trifft er den Nagel ziemlich genau auf den Kopf, denn Neckertal-Degersheim hat sich mittlerweile in der Spitzengruppe festgesetzt und überwintert auf Platz 3.