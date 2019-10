Dank eines 1:0-Sieges in Pfyn und mit gütiger Mithilfe der Konkurrenz sind die Toggenburger mindestens bis am Dienstagabend die Nummer 1 der Gruppe 6.

Dank eines 1:0-Sieges in Pfyn und mit gütiger Mithilfe der Konkurrenz sind die Toggenburger mindestens bis am Dienstagabend die Nummer 1 der Gruppe 6.

Der FC Kirchberg übernimmt in der 4. Liga die Tabellenspitze Dank eines 1:0-Sieges in Pfyn und mit gütiger Mithilfe der Konkurrenz sind die Toggenburger mindestens bis am Dienstagabend die Nummer 1 der Gruppe 6. Beat Lanzendorfer

Die gelben Kirchberger sitzen derzeit etwas überraschend auf dem Leaderthron. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Die erste Mannschaft des FC Kirchberg macht zurzeit eine schwierige Phase durch, wird Trainer Esposito doch seit Wochen gezwungen, das letzte Aufgebot aufs Feld zu schicken.

Am Sonntag beim Gastspiel in Pfyn musste sogar Senior Ivo Dal Molin reaktiviert werden. Dies hindert die Equipe aber nicht daran, erfolgreich aufzutreten. Das 1:0 bei Pfyn 1b war schon der vierte Saisonsieg, womit die Elf nach sieben Runden bei 14 Punkten angelangt ist.



Am Dienstag spielt Niederwil gegen Bütschwil

Weil sich die Konkurrenz das Leben gegenseitig schwer macht, grüsst Kirchberg nun sogar von der Tabellenspitze.



Das freut auch Trainer Esposito, der sich nach dem knappen aber nicht unverdienten Erfolg im Nachbarkanton von der taktischen Meisterleistung seiner Mannschaft begeistert zeigte.

Wie lange die Alttoggenburger den Platz an der Sonne einnehmen, das hängt in erster Linie vom Ausgang der Paarung FC Niederwil - FC Bütschwil ab, die am Dienstag um 20 Uhr auf der Schulhauswiese in Niederwil angepfiffen wird.

Der Sieger übernimmt in jedem Fall die Tabellenspitze. Von einem Unentschieden würde Kirchberg profitieren, welches dann zumindest bis am kommenden Wochenende die Nummer 1 bleibt.