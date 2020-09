Der FC Ebnat-Kappel vergibt einen Zweitorevorsprung gegen Aadorf und muss sich weiter bis zum ersten Saisonsieg gedulden Der Toggenburger Drittligist führt gegen Aadorf kurz vor Schluss mit 3:1, kassiert dann aber noch zwei Gegentore. Drei der sechs Tore fallen mittels Penalty. 06.09.2020, 07.24 Uhr

Claudio Stäheli (rechts) hatte bei den ersten zwei Toren von Ebnat-Kappel seine Füse im Spiel. Bild: Beat Lanzendorfer

Ärgerlich. Ebnat-Kappel zeigt eine starke Reaktion auf das 0:3 unter der Woche in Münchwilen, muss sich aber trotzdem mit einem Punkt begnügen.

Dabei hatte die Partie nach dem Gusto der Einheimischen begonnen. Stäheli drückte den Ball in der Anfangsphase beim dritten Anlauf über die Linie, nachdem Kuhn und Frei zuerst glücklos blieben. Ein unnötiger Ballverlust ermöglichte kurz darauf den Gästen den Ausgleich.

Nun begann das Elfmeterfestival. Als Stäheli im Strafraum zu Fall kam, zeigte der nicht immer sattelfeste Unparteiische auf den ominösen Punkt. Hintergerber vollstreckte abgebrüht zum 2:1.

Eine turbulente Schlussphase mit drei Toren

Es war erneut Hinterberger, der die turbulente Endphase mit dem 3:1 einläutete – erneut zeigte er sich nervenstark und vollendete vom Elfmeterpunkt. Dies sollte es gewesen sein – so hoffte man aus Sicht der Einheimischen. Nun sollte sich aber die Geschichte des Saisonstarts wiederholen, als Ebnat-Kappel gegen Flawil in extremis einen Zweitorerückstand aufholte.

Am Samstag war das Glück aber auf Seiten der Thurgauer. Zuerst war es Luginbühl, der auf 3:2 verkürzte, dann war die Reihe an Moser. In der 95. Minute verwandelte er einen umstrittenen Foulelfmeter zum 3:3. Das Ärgerliche daran: In der Szene zuvor hätte der Schiedsrichter nach Ansicht der Einheimischen einen Strafstoss für sie verhängen müssen.

Für Trainer Stadelmann ist der Punktverlust zwar bitter, er sieht trotz allem aber deutliche Fortschritte gegenüber der letzten Saison.

