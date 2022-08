Guter Saisonstart der Toggenburger Fussballclubs

Regionalfussball Ein fast perfekter Saisonstart: Bütschwil und Ebnat-Kappel gewinnen - Kirchberg holt sich einen Punkt Der Auftakt in die neue Saison verlief für die Toggenburger Vertreter verheissungsvoll. Bütschwil bekundete gegen Kreuzlingen 2 wenig Probleme, Ebnat-Kappel erkämpft sich einen glücklichen Sieg gegen Henau 2 und Kirchberg rettet gegen Sirnach in letzter Sekunde einen Zähler. 21.08.2022, 06.56 Uhr

Marius Schwabe (am Ball) war am Samstagabend der einzige Torschütze in Ebnat-Kappel. Bild: Beat Lanzendorfer

Drittligist Bütschwil hat die Saison so begonnen, wie die letzte geendet hat – mit einem Sieg. Stand das 3:2 Mitte Juni gegen Brühl 2 auf Messers Schneide, sah es am Samstag beim 5:1 gegen Kreuzlingen 2 ganz anders aus. Die drei Punkte fielen den Toggenburgern quasi in den Schoss. Die Gäste waren in keiner Phase in der Lage, sich gegen die Niederlage zu stemmen.

Das lag möglicherweise daran, dass Bütschwil bereits nach sechs Minuten mit 2:0 führte. Zuerst war es Severin Gübeli, der auf Pass von David Birchler zur Führung vollstreckte. Drei Zeigerumdrehungen später schoss Passgeber Birchler den zweiten Treffer gleich selber.

Kreuzlingen gelingt der Anschlusstreffer

Der Vorsprung gab Sicherheit. Wohl auch deshalb bekundete die Eisenhut-Elf in der Folge etwas Mühe, die sich bietenden Räume konsequent auszunutzen. Als den Gästen nach 67 Minuten der Anschlusstreffer gelang, besannen sich die Einheimischen ihrer Fähigkeiten und legten einen Zacken zu.

Eine Minute später wurden die Hoffnungen der Gäste auf einen möglichen Punktgewinn gleich wieder zunichte gemacht. Elias Keller stellte den Zweitore-Vorsprung wieder her. In der Endphase waren es dann erneut Severin Gübeli und Elias Keller, die mit ihren Toren zum 4:1 und 5:1 den auch in dieser Höhe verdienten Erfolg sicherstellten.

Das Heimteam darf sich aber darauf einstellen, dass in dieser Saison noch Gegner kommen, deren Gegenwehr grösser wie jene am Samstagabend ausfallen wird. Dessen ist sich auch Trainer Ruedi Eisenhut bewusst.

Das nächste Team, das Bütschwil auf den Zahn fühlt, ist am nächsten Sonntag Dussnang.

Hier ist das Matchtelegramm zu finden.

Kirchberg-Trainer Domenico Esposito war nach dem 3:3 gegen Sirnach platt und musste beim Schlussfazit zuerst seine Gedanken sammeln. Derart aufwühlend waren die vorangegangenen 90 Minuten. Der 3.-Liga-Neuling hatte soeben mit einem Last-Minute-Treffer einen Punkt gerettet, obwohl er bereits früh durch Tore von Pablo Rohner und Aaron Schweizer 2:0 in Führung lag.

Der FC Sirnach dreht das Spiel

Die Gäste aus dem Kanton Thurgau waren aber der erwartet starke Gegner, der noch vor der Pause durch Ajrizi auf 1:2 verkürzen konnte. Nach Wiederbeginn kam es für die Elf um das Trainerduo Damian Gimenez/Safet Etemi noch besser. Zuerst glich Veliu zum 2:2 aus, kurz darauf lag der Ball wieder im Kirchberger Gehäuse. Nreca hiess nun der Torschütze.

Kirchberg stemmte sich aber mit aller Kraft gegen die drohende Niederlage und schaffte in der Nachspielzeit durch Franco Loser den viel umjubelten Ausgleich. Wenig später bot sich gar noch die Chance zum Siegtreffer, es blieb beim 3:3. Für Esposito geht das Unentschieden in Ordnung: «Wir hatten mehr Chancen, während Sirnach spielerisch sicherlich die feinere Klinge führte.»

Den vergebenen Möglichkeiten trauerte Esposito etwas nach. Er sei aber bereits nach dem ersten Spiel davon überzeugt, dass seine Mannschaft nach dem Aufstieg in der Liga angekommen ist. «Wir sind eine Einheit und deshalb dürfte es für die anderen Teams nicht einfach sein, unser geschlossenes Kollektiv aus den Angeln zu heben.»

In der zweiten Runde treten die Kirchberger bei Wängi 2 an, das mit einem 2:2 in Zuzwil in die Saison startete.

Hier ist das Matchtelegramm zu finden.

Es brauchte ein hartes Stück Arbeit, bis für Viertligist Ebnat-Kappel im ersten Spiel der neuen Saison der 1:0-Sieg gegen Henau 2 Tatsache war. Der Gegner spielte auf Augenhöhe mit und hätte durchaus auch einen Punkt verdient gehabt. «Es war ein Abnützungskampf mit wenigen Chancen auf beiden Seiten», sagte Ebnat-Trainer Andi Büsser bei seiner Analyse.

Gemäss ihm hätte das Spiel auch auf die andere Seite kippen können. Dass es nicht soweit gekommen ist, lag an Marius Schwabe, dem nach 77 Minuten der einzige Treffer der Partie gelang. Der Auftakt ist geglückt. In der zweiten Runde gastieren die Ebnater bei Frauenfeld 2, das am Montagabend die Saison gegen Bazenheid 2 startet.

Hier ist das Matchtelegramm zu finden.