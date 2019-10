Der FC Ebnat-Kappel wartet weiter auf den Befreiungsschlag Durch zwei späte Gegentore verliert Drittligist Ebnat-Kappel das Duell der Abstiegskandidaten gegen Uznach mit 1:2. Beat Lanzendorfer

Trotz vieler Tiefschläge glauben die Ebnater Spieler weiterhin an sich und sind noch immer vom Ligaerhalt überzeugt. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Vier Minuten fehlten bis zur Glückseligkeit. Im Duelle der Abstiegskandidaten hat Ebnat-Kappel am Sonntagmorgen fast alles richtig gemacht. Am Ende steht die Mannschaft doch wieder ohne Punkte da und muss sich auch nach der neunten Runde in Geduld üben, bis der erste Saisonsieg endlich Tatsache wird.

Dabei hatte das Spiel über einen langen Zeitpunkt jenen Verlauf genommen, den sich die Ebnater erhofft hatten. Bleiker gelang nach 23 Minuten die Führung und schürte damit die Hoffnung, dass es erstmals zu einem Dreier reichen könnte.

Das Ende war dann grausam. Vier Minuten vor dem Abpfiff gelang Eicher der Ausgleich. In der Schlussminute setzte Helbling noch einen drauf und schoss für Uznach das 2:1.