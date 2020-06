«Der Buchdrucker ist nicht nur schädlich»: Der gefrässige Schädling wird an breiter Front bekämpft – doch Förster anerkennen seinen wertvollen Beitrag zur Förderung der Waldbiodiversität Fallen vom Buchdrucker geschwächte Fichten dem Sturm zum Opfer, bieten sich für die Förster Chancen zur Neuaufforstung. Die Fichte ist zwar wirtschaftlich ein interessanter Baum, heute wird jedoch zur Förderung der Waldbiodiversität eine Pflanzenvielfalt im Wald angestrebt. Durch den Sturm zerstörte Waldflächen werden daher gezielt mit alternativen Baumarten aufgeforstet. Urs M. Hemm 07.06.2020, 16.49 Uhr

Cornelius Steinegger (Praktikant Waldregion), Reto Hürlimann (Nesslauer Revierförster und Geschäftsleiter der Forstbetrieb Obertoggenburg AG) sowie Christof Gantner (Regionalförster Waldregion 5 Toggenburg) (von links). Bild: Urs M. Hemm

«Die am häufigsten vorkommende Art des Borkenkäfers, der Buchdrucker, ist nicht nur schädlich, sondern er liefert auch einen wertvollen Beitrag für die Lebensraumveränderung», sagt Christof Gantner, Regionalförster der Waldregion 5 Toggenburg. Gemeinsam mit dem Nesslauer Revierförster und Geschäftsleiter der Forstbetrieb Obertoggenburg AG (Foag), Reto Hürlimann, und mit Försterpraktikant Cornelius Steinegger, möchte er am Beispiel Gulmen Südflanke oberhalb Wildhaus aufzeigen, wie Käferbefall und Stürme den Förstern, aber auch der Natur, Chancen eröffnen, vielfältige Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu gestalten.

Im sturmgeschädigten Gebiete Gulmen oberhalb von Wildhaus werden Lärchen zur Bereicherung der Waldbiodiversität angepflanzt. Bild: Urs M. Hemm

Stürme der Vergangenheit hatten leichtes Spiel

«Das betreffende Gebiet ist stark von Sturmereignissen geprägt», erläutert Reto Hürlimann vom Parkplatz Chuchitobel aus mit Blick auf den Hang. Zur Illustration zeigt er Luftaufnahmen, welche die Situation des Waldstücks von 1980 bis zum heutigen Tag aufzeigen.

Die Waldgebiete, welche durch Stürme wie Vivian (1990), Lothar (1999) oder Burglind (2018) zum Teil dem Erdboden gleich gemacht wurden, sind klar zu erkennen. Entweder, weil die Schneisen jüngeren Datums durch wenig Bewuchs noch klar sichtbar sind oder, weil sich die Artenvielfalt an Bäumen von den ansonsten überwiegend vorkommenden Fichten abhebt.

Die Südflanke des Gulmen oberhalb von Wildhaus: Durch deren exponierte Lage ist der Hang für Sturmschäden im Wald sehr anfällig. Bild Urs M. Hemm

Dass diese Stürme derartige Schäden anrichten konnten, lasse sich hauptsächlich auf zwei Ursachen zurückführen, erklärt Reto Hürlimann. Einerseits habe die Fichte flache, nicht tief in den Erdboden reichende Wurzeln. Andererseits seien viele Bäume durch Stürme bereits geschwächt gewesen, so dass der Buchdrucker leichtes Spiel gehabt hätten.

Vom Buchdrucker geschwächter Fichtenbestand. Bild: Urs M. Hemm

«Die Fichtenbestände wurden vor Jahrzehnten vom Menschen als sogenannter Brotbaum gepflanzt. Denn die Fichte wächst schnell und ist wirtschaftlich auf verschiedenste Arten nutzbar, sei als Bau- oder als Brennholz», erläutert Hürlimann. Die Förster hätten nach damaligen Wissensstand nach bestem Gewissen gehandelt.

Die jungen Lärchen werden durch Gitter vor Wildfrass geschützt. Bild: Urs M. Hemm

Heute verfolge man jedoch andere Strategien, um die Wälder sturmresistenter und dem Klima angepasster zu machen, gleichzeitig die Waldbiodiversität zu fördern und um den Buchdrucker zu bekämpfen.

Von Natur aus würden im Gebiet Gulmen neben Laubbäumen auch Nadelhölzer wie beispielsweise die Lärche gut wachsen. Daher hätten bereits frühere Förster nach den Stürmen in den 90er-Jahren hier Lärchen angepflanzt.

Der Erfolg zeige, dass die Standortbedingungen ideal sind, aber auch, dass sich die Lärche als sturm- und steinschlagresistent erwiesen habe sowie weniger anfällig für den Buchdrucker ist. «Im Idealfall ist zudem die Verjüngung von Natur aus gegeben», sagt Hürlimann.

Natürliche Feinde des Buchdruckers nutzen

Die Vogelbeere verbreitet sich bei genügend Licht ohne Zutun der Förster. Bild: Urs M. Hemm

Zwar wäre zur Bekämpfung des Buchdruckers rasches Räumen von Sturmholz der beste Weg. In sturmgeschädigten Gebieten sei es aber oft eine Kostenfrage, ob das Sturmholz, beispielsweise mit dem Helikopter, abgeführt oder ob es liegengelassen werde. Sturmholz bietet dem Buchdrucker ideale Voraussetzungen.

Gleichzeitig bietet es aber auch anderen Tieren Lebensraum, die zu den natürlichen Feinden des Buchdruckers gehören und so dessen Population regulieren.

Dazu gehören räuberische Insekten wie Schlupfwespen oder der Ameisenbuntkäfer, aber auch Pilze und Mikroorganismen. Darum ist es auch wichtig, dass Fichten, bei denen der Buchdrucker ausgeflogen ist, möglichst stehen bleiben. Nur so können sich die natürlichen Gegenspieler entwickeln.

Der Dreizehenspecht ist ein natürlicher Feind des Buchdruckers. Bild. PD

An oberster Stelle steht dabei jedoch der Dreizehenspecht. «Je mehr Totholz vorhanden ist, umso mehr Spechte siedeln sich in diesem Gebiet an», weiss Christof Gantner. Untersuchungen hätten gezeigt, dass ein Dreizehenspecht vom Buchdrucker in einem Jahr bis zu 670'000 Larven, Puppen oder ausgewachsene Käfer frisst.

Gemäss Schätzungen benötigen alle Dreizehenspechte in der Schweiz rund zwei Milliarden Borkenkäfer im Jahr. «Das ist um ein Vielfaches mehr, als wir schweizweit mit unseren Fallen eingefangen haben», muss Christof Gantner zugeben.

Ein ständiges Abwägen verschiedener Interessen

Der Dreizehenspecht helfe aber auch indirekt, den Buchdrucker einzudämmen. «Auf der Suche nach Nahrung löst er ganze Rindenstücke, wodurch die Käferlarven darunter jetzt auch für die Schlupfwespe erreichbar ist», erklärt Christof Gantner. Ausserdem seien die Käferbrut so der Witterung ausgesetzt, so dass sie absterben. Die Käferbrut in den Abgefallen Rindenstücken, die zu Boden fallen diene wiederum anderen Vögeln oder Käfern als Nahrung.

So sei es für die Förster ein ständiges Abwägen zwischen der Wirtschaftlichkeit eines Waldes, der Waldpflege, der Wiederaufforstung, der Verantwortung in Bezug auf Steinschlag- und Lawinenschutz, der Bekämpfung des Buchdruckers und der Förderung der Biodiversität.

«Wie es bereits unsere Vorgänger gemacht haben, handeln auch wir jeweils nach bestem Wissen und Gewissen. Wie es unsere Nachfolger handhaben werden, wissen nicht. Ich denke aber, dass auch Sie basierend auf neuesten Erkenntnissen ihre Entscheidungen fällen», sagt Christof Gantner.