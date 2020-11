«Der Betrieb wird möglich sein, jedoch unter besonderen Voraussetzungen»: Beim Skilift Tanzboden in Ebnat-Kappel bereitet man sich auf die Saison vor Der schneearme Winter 2019/2020 und die durch den Lockdown verkürzte Saison trafen auch die Genossenschaft Familienskilift Tanzboden in Ebnat-Kappel. Laut Verwaltungsratspräsident Daniel Hartmann könne die Genossenschaft den Verlust von rund 37'000 Franken zwar tragen, dennoch schmerze das Resultat. Wegen der Coronabeschränkungen wurde die GV auf dem schriftlichen Weg durchgeführt. Urs M. Hemm 23.11.2020, 17.00 Uhr

Sorgen für den reibungslosen Betrieb: (von links) Rösli Ammann (Kiosk neu) , Felix Huser und Monika Wieser (Kiosk alt), Christian Dellenbach (VR alt), Daniel Hartmann (VR-Präsident), Beni Kuratli (Betriebsleiter), Annelise Bleiker (Administration), Alex Blatter (VR neu), Christian Vetsch (VR), Doris Hollenstein (RPK), Benjie Egloff (RPK neu), Simon Fischer (RPK alt). Bild: PD

Die Genossenschaft Familienskilift Tanzboden schrieb in der vergangenen Saison einen Verlust von knapp 49'500 Franken. Wie schwer trifft dieser Aufwandüberschuss die Genossenschaftskasse?

Daniel Hartmann: Zuerst einmal muss gesagt werden, dass ein Teil davon, also etwa 12'500 Franken, Abschreibungen sind – der Verlust fällt demnach mit rund 37'000 Franken nicht ganz so hoch aus. Dennoch trifft uns dieses Resultat hart, obwohl wir noch über ein solides Polster, sprich genügend Eigenkapital, verfügen.

Das Coronavirus wird auch in diesem Winter ein entscheidendes Thema sein. Wird ein Betrieb in Anbetracht der aktuellen Situation überhaupt möglich sein?

Der Betrieb wird möglich sein, jedoch unter besonderen Voraussetzungen. Wir sind daran, ein geeignetes Schutzkonzept zu erstellen, das sich zurzeit noch in der Vernehmlassung befindet. Auch wir werden Massnahmen wie Maskenpflicht und das Einhalten von Abständen einführen müssen. Dieses Konzept gilt auch für den Kiosk, der auch in unseren Verantwortungsbereich fällt. Für die Skihütten sind jedoch die jeweiligen Skiklubs selbst verantwortlich.

Wer wird für die Durchsetzung der Regeln verantwortlich sein?

Sicher wird unser Betriebsteam ein Auge darauf werfen und stetig kontrollieren müssen. Natürlich setzen auch wir auf Eigenverantwortung und Selbstdisziplin. Sollte es so jedoch nicht funktionieren, werden wir sicherlich auch die nötigen Konsequenzen ziehen, die bis zum Entzug des Billetts führen können.

Neben Corona ist der Betrieb des Skilifts auch vom Wetter abhängig. Kann sich die Genossenschaft einen weiteren Winter mit null Betriebstagen leisten?

Ja, wir könnten es stemmen. Nach einigen solchen Jahren würde es aber auch für uns schwierig.

Welche Bedingungen wären nötig, damit Sie das Angebot «Tanzboden-Rodeln» durchführen könnten, das Sie vor der letzten Saison lanciert hatten?

Das «Tanzboden-Rodeln» ist ebenso von den Schneeverhältnissen abhängig wie das Skifahren. Um die Pisten fürs Rodeln zu präparieren, brauchen wir das Pistenfahrzeug. Wenn die Schneeverhältnisse nicht stimmen, es also keine genügende Unterlage gibt, können wir diesen jedoch nicht einsetzen. Wir haben auch schon überlegt, nur einen Teil der Pisten zu präparieren. Die ganze Organisation, sprich das Bauen der Ein- und Ausstiege am Lift sowie das Einrichten der ganzen Sicherheitsvorkehrungen müssten wir aber auf jeden Fall sicherstellen. Aufwand und Ertrag würden so in keinem Verhältnis stehen, sodass wir diese Idee bald wieder aufgegeben haben.

Gibt es Überlegungen zu alternativen Angeboten, falls auch in dieser Saison im Tanzboden kein Betrieb möglich wäre?

Es gibt Skigebiete mit Schlepp- oder Sesselliften die Alternativen wie beispielsweise Biketrails anbieten. Einerseits sprechen wir hier von grossen Investitionen, andererseits müssen die betroffenen Landbesitzer mit einer solchen Lösung einverstanden sein. Im Gegensatz zu unserem eher kleinen Lift gibt es andere bedeutend grössere Gebiete, die solche Möglichkeiten bereits anbieten und damit eine zu grosse Konkurrenz wären. Sich diesbezüglich gegenüber der Konkurrenz abzuheben, ist also schwierig. Zudem wären, gemessen an Aufwand und Ertrag, die nötigen Investitionen unverhältnismässig.

Monika Wieser möchte den Kioskbetrieb abtreten. Mit Rösli Amman haben sie eine Nachfolgerin gefunden. Wird sich damit am Konzept des Kiosks etwas ändern?

Wie der Kiosk geführt wird, überlassen wir der Betreiberin, in diesem Fall Rösli Ammann. Was sie anbietet, wie die Preisgestaltung aussieht bleibt also ihr überlassen. Sie hat meines Wissens Pläne und Ideen, ich möchte jedoch nichts ohne ihr Wissen an die Öffentlichkeit tragen, solange es nicht offiziell ist.

Ist ein Betrieb des Kiosks auch bei stillstehendem Lift geplant?

Nein, der Kiosk darf nur während der Betriebsdauer des Lifts geöffnet haben. Auf unserer Website ist ersichtlich, wenn der Lift in Betrieb ist. Zudem wird unsere Webcam, welche ausgefallen war, demnächst wieder online gehen.