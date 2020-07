Porträt «Der Abschied fällt mir schwer»: Goalgetter Ciro Marino verlässt den FC Wattwil-Bunt nach 14 Jahren Wattwil-Bunt-Torjäger Ciro Marino verlässt das Toggenburg und schliesst sich Fortuna SG an. Der Goalgetter hat in vierzehn Jahren für den Verein weit über 100 Tore geschossen. Obwohl er als Junior noch im Tor stand. Beat Lanzendorfer 02.07.2020, 05.00 Uhr

Die Aussage «Er gehört sein halbes Leben dem Kader der ersten Mannschaft an» zielt beim 30-jährigen Ciro Marino ins Schwarze. Vor 14 Jahren tauchte sein Name erstmals auf einer Mannschaftsliste des FC Bunt auf. Dies sollte so bleiben, auch wenn er sich gemäss eigener Aussage in den Anfangsjahren schwer tat, sich als Stammkraft zu etablieren.

Seit der Vereinsfusion im Jahre 2008 zwischen dem FC Wattwil und dem FC Bunt zum FC Wattwil Bunt ist der Goalgetter, der einst bei den Junioren als Torhüter begann, ein fixer Bestandteil des Fanionteams.

Dreimal mit dem gleichen Trainer aufgestiegen

Als grösste Erfolge bezeichnet Marino die drei Aufstiege. Da wäre die Saison 2005/06, in der die Büntliger nach dreijähriger Abstinenz die Rückkehr in die 3.Liga schafften. Vier Jahre später fuhr der Lift ein weiteres Stockwerk nach oben. Wattwil Bunt gelang der Sprung in die 2. Liga regional und konnte sich während vier Spielzeiten dort halten. Nach dem Abstieg 2014 konsolidierte sich das Team und kehrte 2018 erneut in die regionale 2. Liga zurück.

Das Erstaunliche an den Wattwiler und Büntliger Erfolgen: Jedes Mal hiess der Trainer Patrik Porchet. «Er war es, der mich in meiner Karriere am meisten formte und prägte, dafür bin ich ihm sehr dankbar», sagt Marino.

Für den Trainer ist der Wegzug ein grosser Verlust

Das Wattwiler Trainergespann Jan Rüeger und Patrik Porchet (rechts). Bild: Beat Lanzendorfer

Die Wertschätzung ist gegenseitig. Porchet erklärt auf Anfrage: «Ciro kam mit 16 Jahren zu mir in die erste Mannschaft des FC Bunt. Er war technisch sehr beschlagen und ungemein ehrgeizig. Körperlich hatte er Defizite, deshalb brauchte er etwas länger um in der ersten Mannschaft Fuss zu fassen und sich einen Stammplatz zu erkämpfen. Mit der Zeit wurde er eine grosse Stütze im Team.»

Und weiter: «Ich schätze, dass er sich immer verbessern wollte und sowohl im Spiel als auch im Training immer hundert Prozent gegeben hat.»

«Sein Wegzug ist ein grosser Verlust für den Gesamtverein, weil er ein sozial denkender Zeitgenosse ist, der sich auch abseits des Platzes für andere einsetzt.»

Der Abschied fällt ihm schwer

Der gelernte Polymechaniker hängte nach der Lehre die Berufsmatura an und studierte anschliessend während acht Semestern an der Fachhochschule in St.Gallen Sozialpädagogik. «Zu Beginn des Studiums bin ich in der Kantonshauptstadt in eine Wohngemeinschaft gezogen.» Die Verbindung zum Toggenburg hielt er aufrecht. «Meine Eltern Maria und Gaspare sowie meine Schwester Raffaella wohnen in Lichtensteig und ich wollte weiter in Wattwil Fussball spielen.»

Ciro Marino wechselt nach St.Gallen. Bild: Beat Lanzendorfer

Alles unter einen Hut zu bekommen, sei gar nicht so einfach gewesen: «Der öffentliche Verkehr in St.Gallen ist ideal, weshalb ich auf ein eigenes Auto verzichtete. Trotzdem wäre es ohne die Unterstützung meiner Eltern kaum gegangen. Sie haben mir das Trainingsmaterial gewaschen und mir ihr Auto zum Pendeln zwischen Wattwil und Lichtensteig zur Verfügung gestellt.»

«Der Abschied von Wattwil Bunt fällt mir schwer, weil der Verein, seit ich sieben bin, Teil meines Lebens ist.»

Marino war nicht nur Spieler, er war über einen längeren Zeitraum auch Juniorentrainer.

Freunde fürs Leben gefunden

Auf seine besten Freunde angesprochen, braucht er für die Antwort keine lange Bedenkzeit. «Mit Roman Kipfer und Jan Rüeger habe ich schon zu Juniorenzeiten zusammengespielt, mit beiden pflege ich enge Kontakte.» Während Kipfer weiterhin dem Wattwiler Kader angehört, bildet Rüeger zusammen mit Porchet das Trainerteam bei den Zentrumsstädtern.

Eine spezielle Beziehung unterhält Marino mit Raphael Bollhalder, Silvan Bechtiger und Joel Pfister. «Die drei waren meine einstigen Junioren, bevor ich später mit ihnen in der ersten Mannschaft spielte.»

Er setzt seine Karriere bei Fortuna fort

Das Ende beim FC Wattwil Bunt ist nicht das Ende seiner fussballerischen Karriere. «Ich habe während meines Studiums mit den Verantwortlichen von Fortuna ein Praxisprojekt zum Thema Nachwuchs durchgeführt, in dem es darum ging, wie sich der Verein gegen aussen besser präsentieren kann.» So sei der Kontakt entstanden und er hat sich entschieden, zum Stadt-St.Galler Verein zu wechseln.

«Ich werde ab August in Herisau im Verein Säntisblick eine Wohngruppe für Jugendliche betreuen und in Teufen wohnen.» Er freut sich auf seinen neuen Verein, bedauert aber, dass er wegen der Coronakrise in Wattwil nicht auf dem Platz Abschied nehmen konnte.

Mit neuem Verein an alte Erfolge anknüpfen

Am neuen Wirkungsort möchte er mithelfen, an alte Erfolge anzuknüpfen, denn Fortuna SG gehörte während vieler Jahre der 2.Liga an. «Ich bin fit und wenn es die Gesundheit zulässt, möchte ich mein Hobby noch ein paar Jahre ausüben», erklärt der nur 1,70 Meter grosse Torjäger, der für Wattwil Bunt weit über hundert Mal ins Schwarze traf.

Weitere Torerfolge seien willkommen, umso mehr, wenn sie dazu beitragen, seinem neuen Verein zu neuerlichen Höhenflügen zu verhelfen. Bei Fortuna SG trifft er übrigens mit Dino De Luca auf einen Trainer, mit dem er schon in Wattwil zusammenarbeitete.