Denkschwendi zeigt: Das Toggenburg ist bereit für die Zukunft

Denkschwendi Das Toggenburg als kleines Silicon Valley? Warum diese Idee nicht abwegig ist Offen und innovativ: Das Toggenburg braucht sich um die Zukunft keine Sorgen zu machen. Die Bevölkerung muss aber zusammenhalten und die Stärken nach aussen tragen. Das fanden Patrizia Egloff, Dimitrij Stockhammer und Daniel Blatter beim ersten Anlass der Denkschwendi der Klangwelt Toggenburg. Sabine Camedda 09.07.2021, 15.00 Uhr

Im Toggenburg, und besonders im mittleren Teil wie hier in Ebnat-Kappel, stehen Unternehmen, die ihre Produkte in die ganze Welt exportieren. Bild: Martin Lendi

Der Historiker Hans Büchler ist es, der den Vergleich vom Toggenburg zum Silicon Valley in den USA, einem der bedeutendsten Standorte der IT- und Hightechindustrie weltweit, zieht. In einem Podcast, der im Vorfeld des ersten Diskussionsabends der Denkschwendi produziert worden ist, führte Hans Büchler anhand von Susanna Müller, Paul Huber, Fritz Schiess und Heinrich Hanselmann vor Augen, dass die Voraussetzungen für Fortschritt in Gesellschaft und Technik im Toggenburg schon seit dem 19. Jahrhundert gegeben sind.

Andere Personen, die sich in Sprachnachrichten äussern, betonen, dass die Toggenburger Frauen und Männer «gschaffige» Leute sind.

«Sie dürfen mehr Stolz zeigen, über das reden, was man hat, anstatt falsche Bescheidenheit an den Tag zu legen und in Selbstmitleid zu versinken.»

Zum Selbstbild der Toggenburger gehört auch eine Weltoffenheit. Sie seien fähig, auf andere Menschen zuzugehen, und gerne zur Zusammenarbeit bereit. Ausserdem erwähnen die Personen im Podcast von Patricia Banzer die lebendige Kultur und die Traditionen, aber auch die «genialen Produkte», die im Toggenburg entwickelt und produziert werden.

«Der arme Mann im Tockenburg» ist endgültig passé

Patrizia Egloff, Präsidentin des Fördervereins Energietal Toggenburg Bild: Sabine Camedda

Diese Aussagen nahm Moderatorin Sabine Meyer im Gespräch mit Patrizia Egloff, Präsidentin des Fördervereins Energietal Toggenburg, Dimitrij Stockhammer, selbstständiger Zimmermann und Mitglied der Wirkstatt und des Kernteams der Genossenschaft Stadtufer in Lichtensteig, und Daniel Blatter, Geschäftsführer der Region Toggenburg, auf.

Wie fruchtbar der Boden im Toggenburg für neue Ideen sei, wollte Sabine Meyer wissen. Die drei Gäste waren sich einig, dass einiges im Wandel ist. Es würden neue Ideen entwickelt, um aus dem ständigen Jammern auszubrechen, findet Patrizia Egloff. Für Daniel Blatter ist klar: Ulrich Bräker, der arme Mann im Toggenburg, habe uns genug lang begleitet, diese Zeiten seien vorbei. «Wir haben viele innovative Firmen, die aber vor allem in Nischen tätig sind.» Noch bei zu wenigen mache der Nutzer oder Konsument den Brückenschlag vom Produkt zur Region Toggenburg.

Daniel Blatter, Geschäftsführer Region Toggenburg. Bild: Urs M. Hemm

Zusammenarbeit und über seine Ideen zu reden, sei wichtig, darin waren sich alle einig. Patrizia Egloff hat erfahren, dass Kooperationen den Boden schaffen, um auch ausgefallene Ideen anzugehen und erfolgreich umzusetzen. Dimitrij Stockhammer ist überzeugt vom Potenzial des Toggenburgs. Gerade junge Menschen, die nach der Ausbildung zurückkehren, könnten viel bewirken.

Menschen zusammenbringen und neue Ideen entwickeln

Dimitrij Stockhammer, Wirkstatt und Genossenschaft Stadtufer. Bild: Sascha Erni

Neue Arbeitsformen, wie sie durch die Coronapandemie teilweise möglich wurden, könnten eine Lösung sein. Für Daniel Blatter ist klar, dass Innovationen nur mit Menschen entstehen. Darum sei es wichtig, Menschen aus dem Tal und von aussen zusammenzubringen.

«Ideen haben, das Netzwerk anzapfen und es wagen.»

Dies ist das Rezept von Daniel Blatter, um Neues zu entwickeln. Patrizia Egloff findet, dass in der Region schon viele Menschen etwas machen. Sie dürften es gerne auch mit einem gewissen Stolz nach aussen tragen. Dimitrij Stockhammer plädierte dafür, neue Formen von Kreativität zuzulassen. Wenn jemand andere Toggenburger von seiner Idee überzeugen könne, seien diese dabei.

Der Historiker Hans Büchler sagt im Podcast, dass er nicht ums Toggenburg bange. Dieses Gefühl wurde durch die Aussagen von Patrizia Egloff, Dimitrij Stockhammer und Daniel Blatter bestätigt. Die Region wird ihren Weg in die Zukunft gehen.

Der Podcast und die Diskussion sind im Internet unter www.festivaljahr.ch/denkschwendi zu hören. Weitere Diskussionen finden am 2. September, am 7. Oktober und am 4. November statt.