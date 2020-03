Denkmuster aufbrechen, kluge Entscheide fällen Am allmonatlich stattfindenden «Macher-Treff» waren Remo Rusca, Gründer der Lichtensteiger Musterbruch GmbH, und Lukas Schmid vom Institut für Innovation, Design und Engineering der FHS St.Gallen zu Gast. Sascha Erni 07.03.2020, 05.00 Uhr

Am Beispiel der Corona-Pandemie erklärte Remo Rusca den Widerspruch zwischen rationalen Umfragen und instintikven Handlungen. Bild: Sascha Erni Bild: Sascha Erni

Sie sollten zwei Stunden lang über Denkmuster sowie Methoden der Entscheidungsfindung sprechen, was mehr als ein Dutzend Interessierte ins Macherzentrum Lichtensteig locken konnte.

Remo Rusca referierte in der ersten Hälfte des Abends über geistige Selbst-Sabotage und das Aufbrechen von Mustern. Denn nur durch ein solches Aufbrechen würden Innovationen ermöglicht – aber wir tendierten dazu, uns an bestehende Denkmuster zu klammern. Das liege auch daran, dass sich das Gehirn über Jahrhunderte biologisch kaum verändert habe und schlecht mit heutigen, komplexen Situationen klar käme – zum Beispiel mit dem technologischen Fortschritt. «Wir sitzen hirnmässig noch immer in Höhlen, während sich die Computertechnik rasant entwickelt.» Um unser Potenzial voll zu nutzen, sei Selbstbetrachtung und das Hinterfragen und Diskutieren solcher Denkmuster unumgänglich.

Prof. Dr. Lukas Schmid griff auch auf seine Erfahrungen im Bergsport zurück, um über Entscheidungskompetenz zu sprechen. (Bild: Sascha Erni) Bild: Sascha Erni

Im Anschluss sprach Lukas Schmid über Entscheidungskompetenz. Er knüpfte dabei auch an Ruscas Ausführungen zu Mustern an, indem er verschiedene Fallstricke aufzeigte, die eine kluge Entscheidungsfindung erschweren. Zum Beispiel tendiere der Mensch dazu, sich in vorgefassten Meinungen bestätigt sehen zu wollen, oder komplizierte Erklärungen für plausibler als einfache zu halten. Auch die Gemütsverfassung habe Einfluss darauf, wie klug man Entscheidungen fällt. Schmid gab dem Publikum entsprechend den Tipp mit auf den Weg: «Bevor Du eine Entscheidung fällst, schätze auf einer Skala von eins bis zehn ein, wie gut Du im Moment überhaupt entscheiden kannst – und frage Dich dann, was es bräuchte, um einen Punkt besser dazustehen.»