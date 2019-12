Den natürlichen Klängen auf der Spur – Klangfestival erweitert Angebot Im Rahmen des Klangfestivals findet im Obertoggenburg ein Symposium zu Natur- und Obertönen statt. 06.12.2019, 05.00 Uhr

Das Klangfestival ist turnusgemäss im nächsten Jahr wieder geplant. Die letzte Durchführung fand 2018 statt. Daniel Ammann (13. Mai 2018)

(pd) Aus allen Sparten besinnen sich die Menschen regelmässig auf die magische Welt der Obertöne und kehren ein in die Naturgesetze des Klanges. Daraus schöpfen sie neue Erkenntnisse und Inspiration für ihre Werke. Am Symposium «Naturton & Oberton» im Obertoggenburg widmen sich Musikerinnen und Musiker, Musikinteressierte und Neugierige vom 19. bis 23. Mai 2020 während fünf Tagen dem Klangkosmos der Natur- und Obertöne.

Im Mittelpunkt des ersten Symposiums dieser Art im Toggenburg stehen gemäss Organisatoren die verschiedenen Naturinstrumente unseres Kulturkreises und ihre typischen Möglichkeiten der Klanggestaltung. In Vorträgen, Meisterkursen und speziellen Projekten werden während der fünf Tage Klänge erarbeitet und in Konzerten direkt hör- und erfahrbar gemacht. Verschiedenste Ensembles und Instrumentalisten interpretieren auf ihre Weise die verschiedenen Arten von Natur- und Obertönen.

Zum Abschluss findet ein Konzerttag statt

Spezielle Beachtung findet am Symposium das Trumscheit. Die «Tromba Marina» oder Nonnengeige, wie es auch genannt wird, ist ein bis zu zwei Meter grosses (Oberton-)Saiteninstrument aus dem 12. Jahrhundert. Es wurde bis in die Barockzeit in unserem Kulturkreis gespielt, geriet danach aber in Vergessenheit. In Rahmen eines der speziellen Projekte wird das Ensemble Arcimboldo während des Symposiums Ungehörtes für drei Trumscheite erarbeiten und dies exklusiv für den «Gipfel der Naturtöne», dem Konzerttag am Klangfestival Toggenburg, der am 23. Mai als Abschluss des Symposiums stattfinden wird.

Der Tag gehört gemäss Organisatoren ganz den Naturtönen, den Obertönen und dem eigentlichen Herz der Klangwelt Toggenburg: den ungezügelten, offenen und feinen «Stimmungen» zwischen Naturton und Mikrotonalität, zwischen Naturjuuz und den Obertonreihen. Dort fallen die Ohren zurück ins «Stimmige», ins Lot und in die Urgesetze des universellen Klangs. Neben Uraufführungen für drei Turmscheite (und Trommel) oder einem speziellen Büchelprojekt singt auch das Vokalensemble Nordic Voices aus Norwegen am «Gipfel der Naturtöne». Ausserdem stehen auch das heimische Johlen, das Jüützli aus dem Muotathal und ein Obertonchor auf dem Programm am Konzerttag. Damit dieser zu einem Fest wird, spielen regelmässig heimische und andere (Überraschungs-)Gäste auf der Bühne.

Klangfestival widmet sich täglich anderem Thema

Das Symposium «Natur & Oberton» ist Teil des Klangfestival Toggenburg. Während dieses treffen sich vom 20. Mai bis am 1. Juni Stimmen aus aller Welt in Alt St.Johann. Jeder Festivaltag befasst sich mit einem Themenschwerpunkt und zeigt Stimmenkünstler, Instrumentalgruppen und Chöre. So widmet sich etwa der Eröffnungstag ganz dem Toggenburg und der fast vergessenen Schriftstellerin Frieda Hartmann. Die Mutter von drei Kindern arbeitete als Näherin und schrieb nachts Kurzgeschichten, Romane und Theaterstücke. Ihre Romane und Erzählungen sind Zeitzeugnisse des Lebens der Menschen im Toggenburg zwischen 1930 und 1952. Sie erzählen vom Los der Kleinbauern, vom Schicksal unehelicher Kinder oder von gesellschaftlicher Ächtung.