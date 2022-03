Letzte Bürgerversammlung von Gemeindepräsidentin Monika Scherrer

Degersheim Scherrers letztes Budget: Bürgerschaft segnet Steuerfusssenkung ab Noch 94 Tage verbleibt sie im Amt, Degersheims Gemeindepräsidentin Monika Scherrer. Gleichwohl standen die Zeichen an der Bürgerversammlung vom Montag auf Abschied. Nebst der diskussionslosen Genehmigung der Rechnung und des Budgets gab's Dankesworte, Blumen und schliesslich ein Gläschen Wein. Andrea Häusler 29.03.2022, 14.00 Uhr

Im Anschluss an die Bürgerversammlung mischte sich die scheidende Gemeindepräsidentin beim Apéro unter die anwesenden Stimmbürgerinnen und -bürger. Bild: Andrea Häusler

«Ich bin glücklich, konnte diese Bürgerversammlung – nach nun zweijährigem Unterbruch – wieder physisch durchgeführt werden», sagte Monika Scherrer, nachdem das Tegerscher Lied zum Ende des offiziellen Teils verklungen war. Glücklich, der Bürgerschaft noch einmal gegenüberzustehen, die Rechnungszahlen zu erläutern, die Steuerfusssenkung und -strategie zu begründen und Erklärungen zum Budget zu geben. Aber auch, um direkt zu informieren. Etwa darüber, dass am Mittwoch die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in Degersheim eintreffen und in sechs Wohnungen untergebracht werden. «Alle sind fertig eingerichtet und somit bezugsbereit», sagte sie.

Steuerfuss sinkt auf 150 Prozent

155 Stimmberechtigte (6,05 Prozent) nahmen den erstmals auf dem neuen Rechnungslegungsmodell der St. Galler Gemeinden basierenden Geschäftsbericht sowie den Bilanzanpassungsbericht zur Kenntnis und genehmigten die Rechnung 2021, die mit einem Ertragsüberschuss von gut 1,37 Mio. Franken abschliesst. 1 Mio. Franken wird der Ausgleichsreserve zugewiesen, 371'377 Franken fliessen den kumulierten Vorjahresergebnissen zu.

Ausgaben von rund 24,27 Mio. Franken und Erträge von 24,14 Mio. Franken: Degersheim rechnet für das laufende Jahr mit einem Fehlbetrag von exakt 128'800 Franken. Die Zahlen basieren auf einem um 3 Prozentpunkte reduzierten Steuerfuss von 150 Prozent. Der Grundsteuersatz bleibt bei 0,8 ‰ des Grundstückwerts.

4,6 Mio. Franken will die Gemeinde dieses Jahr investieren – wobei die Investitionssumme auch bereits bewilligte Kredite für noch nicht ausgeführte Projekte umfasst. Auch das Budget mit dem reduzierten Steuerfuss passierte ohne Diskussion und mit nur vereinzelten Gegenstimmen.

Lange To-do-Liste

Blumen nach der letzten Bürgerversammlung in ihrer Amtszeit: Vize-Gemeindepräsident Aldo Senn würdigte Monika Scherrers Arbeit während der vergangenen zehn Jahre. Bild: Andrea Häusler

«Es ist vollbracht.» Vize-Gemeindepräsident Aldo Senn nutzte die letzte Bürgerversammlung unter der Leitung von Monika Scherrer, um deren Arbeit in den vergangenen zehn Jahren zu würdigen. Sie habe das Amt nicht gesucht, als sie sich bei den Wahlen im Jahr 2012 gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt habe, sondern sich aus Liebe zu Degersheim der Verantwortung gestellt, sagte er und erinnerte an deren «unpopuläre Entscheide» zum Amtszeitbeginn. Die Steuerfusserhöhung von 157 auf 162 etwa oder die Beanspruchung des kantonalen Übergangsausgleichs. Massnahmen, die nötig gewesen seien, um die finanzielle Situation in den Griff zu bekommen.

Dennoch sei nicht nur gespart worden. «27 Mio. Franken wurden in den Erhalt der Infrastruktur investiert», sagte Senn. Gleichwohl habe der Steuerfuss um 12 Prozentpunkte gesenkt und die Verschuldung um 35 Prozent reduziert werden können. «Heute beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 5846 Franken, im Gegensatz zu 8622 Franken vor zehn Jahren.»

Nach der pandemiebedingten zweijährigen Pause wurde nach der Bürgerversammlung wieder ein Apéro gereicht. Bild: Andrea Häusler

Monika Scherrer dankte insbesondere ihren Wegbegleitern: «Man kann Projekte anschieben, durchziehen kann man sie aber nicht allein», sagte sie. Die Gemeinde befinde sich in einem guten Zustand und könne die Herausforderungen der Zukunft aus einer Position der Stärke angehen. Und was wird sie nach der Amtsübergabe an Andreas Baumann am 30. Juni mit ihrer Zeit anfangen? Statt Antworten präsentierte sie eine meterlange To-do-Liste und machte augenzwinkernd klar: «Langweilig wird mir sicher nicht.»