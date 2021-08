Armee sprengt alten Skilift in Degersheim

Degersheim Knalle werden weitherum hörbar sein: Armee sprengt Masten und Fundamente des Skilifts Bereits seit vier Jahren ist die dritte Sektion des Skiliftes Degersheim nicht mehr in Betrieb. Anlässlich einer Übung wird das Militär den Lift übernächste Woche sprengen. 12.08.2021, 17.42 Uhr

Die dritte Sektion des Skilift Degersheim wird am 23. und 24. August durch die Armee zurückgebaut. Bild: PD/Victor Schönenberger

(red/lsf) Die schneeärmeren Winter lockten zunehmend weniger Schneesportlerinnen und Schneesportler nach Degersheim. Die dritte Anlage der Skilift Degersheim AG war daher lange Zeit nur noch am Mittwochnachmittag oder an den Wochenenden in Betrieb. Die Sanierungsauflagen des Bundes, welche im Minimum Kosten in der Höhe von 20‘000 Franken verursacht hätten, führten zur vorerst vorübergehenden Stilllegung des Skiliftes. Mittlerweile wurde entschieden, den Skilift zurückzubauen.