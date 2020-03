Live Das Toggenburg wählt: Fünf Gemeinden ausgezählt +++ SVP und FDP verlieren +++ CVP und SP gewinnen Das Toggenburg wählt seine Vertreterinnen und Vertreter im Kantonsrat neu. Bisher wurden zwei Gemeinden ausgezählt. Ruben Schönenberger 08.03.2020, 12.17 Uhr

93 Toggenburger Kandidierende wollen in den Kantonsrat gewählt werden. Dieser hält seine Sessionen im Regierungsgebäude in St.Gallen ab. Bild: Urs Bucher

12:55 Uhr

FDP und SVP haben auch in den Gemeinden Ebnat-Kappel, Lichtensteig und Oberhelfenschwil Wähleranteile verloren. Die gemeinsame Liste von SP und Grünen hingegen hat bisher in allen fünf bisher ausgezählten Gemeinden leichte Gewinne verzeichnen können. Am besten unterwegs ist die CVP. Sie gewinnt ebenfalls in allen Gemeinden, teilweise deutlich. In Hemberg holt sie fast acht Prozentpunkte mehr.

12:46 Uhr

Weitere Resultate aus drei Gemeinden. In Ebnat-Kappel holt die SVP fast 40 Prozent der Stimmen. Dahinter folgt die SP mit über 21 Prozent auf Platz 2. In Lichtensteig landet die CVP auf Platz 1 mit rund 35 Prozent der Stimmen. Dahinter folgt ebenfalls die SP mit 25 Prozent. Die SVP kommt hier nur auf Platz 3. in Oberhelfenschwil ist ebenfalls die CVP auf Platz 1. Sie holt über 34 Prozent der Stimmen, die SVP auf Platz 2 holt rund 30 Prozent.

12:27 Uhr

Drohen FDP und SVP Verluste? Im Vergleich zu 2016 verlieren die beiden Parteien deutlich. In Hemberg verliert die FDP knapp neun Prozentpunkte, in Lütisburg bleibt sie allerdings fast gleich. Die SVP verliert in Hemberg knapp unter fünf Prozentpunkten, in Lütisburg knapp über fünf.

12:13 Uhr

Erste Resultate aus Lütisburg und Hemberg. In Hemberg ist die SVP stärkste Kraft mit rund 31 Prozent. Dahinter folgt die CVP mit 26,6 und die FDP mit 18,3 Prozent. In Lütisburg wird die CVP stärkste Kraft. Sie holt leicht über 30 Prozent der Stimmen, die SVP leicht unter 30 Prozent. Die FDP folgt auf Platz 3 mit 20,55 Prozent. Die gemeinsame Liste von SP und Grünen holt in Hemberg 14,65 Prozent, in Lütisburg 12 Prozent.

Die Wahlbeteiligung ist deutlich tiefer als noch vor vier Jahren. Das wurde erwartet. In Hemberg beträgt sie 35,55 Prozent (2016: 43,51 Prozent), in Lütisburg 37,25 Prozent (2016: 49,95 Prozent).