Feuer «Wer das Geschrei aus jener Nacht hörte, vergisst diese Männer kaum»: Das sind die schlimmsten Brände in der Geschichte von Wattwil 2022 brannte ein Wohn- und Geschäftshaus beim Dorfplatz in Wattwil. Beim Feuer kam eine Frau ums Leben, die Konditorei Diggelmann brannte komplett aus. Dieser Vorfall veranlasste den ehemaligen Wattwiler Grundbuchverwalter Thomas Appius, eine Broschüre zu den schlimmsten Bränden in der Geschichte von Wattwil zu verfassen. Alain Rutishauser 14.02.2023, 05.00 Uhr

Die Feuerwehr bekämpft am 12. April 2022 den Brand eines Hauses am Dorfplatz in Wattwil. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Es war der Dienstag, 12. April 2022, als um 1 Uhr nachts eine Brandmeldung aus Wattwil bei der Notrufzentrale einging. Als die über 150 Einsatzkräfte beim Dorfplatz ankamen, brannte das Gebäude lichterloh. Die Bewohnenden konnten die Liegenschaft selbstständig verlassen. Eine 63-jährige Frau wurde hingegen tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Sowohl das Haus am Dorfplatz 7 als auch jenes am Dorfplatz 9 brannte aus. Die Kantonspolizei schätzte den Schaden auf mehrere hunderttausend Franken.

Der ehemalige Wattwiler Grundbuchverwalter Thomas Appius hat eine Broschüre über die schlimmsten Brände in Wattwil geschrieben. Bild: Thomas Geissler

Der verheerende Brand vor zehn Monaten hat den ehemaligen Wattwiler Grundbuchverwalter Thomas Appius dazu inspiriert, ein Nachschlagewerk über Brandfälle in Wattwil zu verfassen. Mit Unterstützung des Ortsarchivs sowie des Grundbuchamtes in Wattwil hat Appius über 25 Grossbrände in Wattwil sorgfältig dokumentiert.

Im Folgenden sind die grössten Brände in Wattwil aufgeführt.

Das Dorfzentrum von Wattwil im späten 19. Jahrhundert. Bild: PD

Skizze von Otto Inhelder, Feuerwehrobmann von 1928 bis 1938, zum Dorfbrand in Wattwil. Bild: PD

An der heutigen Engelgasse in Wattwil ereignete sich am 26. März 1828 ein grosser Dorfbrand, von dem zehn Gebäude betroffen waren, sechs davon brannten vollkommen aus. Unter den betroffenen Gebäuden waren laut Appius die Wirtshäuser Toggenburg, Schäfli, Löwen, Sternen mit einer evangelischen Pfarrwohnung, Kreuz und Engel. Beim Brand kam niemand ums Leben.

Am Mittwochmorgen des 2. Januar 1856 brannte das Schulhaus Chrummbach vollständig aus. Drei der vier Bewohnenden kamen ums Leben, darunter ein 15-jähriges Mädchen. Beim Brand verbrannten ausserdem fünf Rinder und eine Ziege. Eine Witwe mit Nachnamen Bräker überlebte. Die Brandursache konnte nicht ermittelt werden. Im August 1857 beschlossen die Schulbürger, am selben Standort ein neues Schulhaus zu bauen – welches 1894 ebenfalls niederbrannte.

Aus dem Protokoll der Schulratssitzung vom Dezember 1857:

«Die Witwe Bräker konnte mit grosser Not durch einen kühnen Sprung aus einem Fenster der Schulstube das nackte Leben retten.»

Im Protokoll steht weiter, dass Bräker angab, vom Prasseln des Feuers geweckt worden zu sein und durch den Eingang habe fliehen wollen. Ihr seien aber schon Flammen und Rauch entgegengeschlagen.

Im Juni 1909 ist ein Wohnhaus im Flooz vollständig ausgebrannt. Bild: PD

Am Mittwoch, dem 23. Juni 1909, brannte ein Wohnhaus im Flooz vollständig aus. Dabei wurden zwölf Personen Opfer der Flammen, acht weitere wurden schwer verletzt. Im Haus wohnten mehrere italienische Familien, deren Männer beim Bau der Bodensee-Toggenburg-Bahn mitgeholfen hatten.

In einer Chronik ist Folgendes über den Brand zu lesen: «Gellend durch die Nacht blies das Feuerhorn. Unterhalb des jetzigen Bahnhofs Lichtensteig brannte das voll von Mietern besetzte Haus, wo zwölf italienische Maurer vom Tunnelbau ihr junges Leben lassen mussten. Wer das Geschrei aus jener Juninacht 1909 hörte, vergisst diese Männer kaum.»

Der Brand im Armenhaus 1919 ist das wohl verheerendste Feuer in der Geschichte Wattwils. Bild: Toggenburger Museum

In der Nacht vom 4. auf den 5. Februar brannte das Armenhaus Risi auf dem Kirchbüel. In kürzester Zeit war das 79-jährige Holzhaus vollständig niedergebrannt. Die Hälfte der 60 Bewohnenden konnte aus dem brennenden Heim gerettet werden. Für 31 Menschen – 23 Männer und acht Frauen – kam jede Hilfe zu spät. Unter den Opfern war auch der älteste Wattwiler, er war 91 Jahre alt.

Noch heute erinnert beim Friedhof Wattwil eine Gedenktafel an die 31 Opfer des Feuers im Armenhaus. Bild: PD

Thomas Appius schreibt:

«Herzzerreissende Rufe der Insassen waren in der Umgebung, im Dorf und selbst auf der anderen Talseite zu hören.»

Am Samstag, dem 8. Februar 1919, berichtet der «Toggenburger Anzeiger» über das Unglück. Die Titelseite ist wie eine Todesanzeige gestaltet. Alle Opfer werden namentlich genannt. An der Beerdigung am selben Tag nehmen über 1500 Menschen teil. In der Folge wurden ausserdem die damals überholten bau- und feuerpolizeilichen Vorschriften angepasst und verschärft.

Bei der Beerdigung und dem Trauerzug für die Opfer des Brandes nehmen über 1500 Menschen teil. Bild: Staatsarchiv Kanton St.Gallen

Das Schulheim Hochsteig brennt am 19. Mai 1919. Bild: PD

Am Morgen des 19. Mai stand das Schul- und Erziehungsheim Hochsteig in Flammen. Der Brand war im Dachstock des Anbaus ausgebrochen. Die Angestellten und 25 Kinder konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Die Hausmutter Maria Anderegg-Messmer und der 9-jährige Schüler Emil Nef kommen ums Leben, als sie ihn aus dem brennenden Haus retten will.

Als Brandursache wurde ein überhitzter Kamin vermutet. Brandstiftung konnte allerdings nie ganz ausgeschlossen werden, denn ein Schüler sagte wenige Tage vor dem Brand, es würde ihm eigentlich Lust bereiten, die ganze Hochsteig anzuzünden. Daraufhin stand der Bub unter genauer Beobachtung, er verhielt sich aber nicht weiter verdächtig.