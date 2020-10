Das Risiko wegen Covid-19 ist zu gross: Der Wiler Bürgertrunk 2021 findet nicht statt Der Wiler Ortsbürgerrat sagt den Wiler Bürgertrunk 2021 ab. Die Fastnachtsveranstaltung der Ortsbürger hat eine grosse Tradition und gilt als fixer Punkt in der Agenda vieler Wilerinnen und Wiler. Hans Suter 07.10.2020, 15.53 Uhr

Der Bürgertrunk 2018, als die Welt noch in Ordnung schien: 2021 fällt dieser traditionelle Anlass dem Coronavirus zum Opfer. Bild: PD

«Der Ortsbürgerrat der Ortsgemeinde Wil hat mit grossem Bedauern beschlossen, den Bürgertrunk 2021 in der Tonhalle Wil nicht durchzuführen», teilt Kanzleileiter Philipp Haag mit. Als Grund für die Absage des Fastnachtsanlasses am Gümpelimittwoch, 10. Februar 2021, sowie des Bürgerwurstessens am Gümpelimittwoch und am Schmutzigen Donnerstag, 11. Februar 2021, wird das Coronavirus genannt.