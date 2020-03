Das Restaurant Anker in Grämigen macht dicht – nicht nur wegen der Corona-Krise Der Anker in Grämigen schliesst vorerst seine Toren. Ein Nachfolger wird aber gesucht. Fabio Giger 18.03.2020, 05.00 Uhr

Das Restaurant Anker in Grämigen bleibt auch nach dem Corona-Lockdown geschlossen. Bild: Fabio Giger

Im ganzen Land müssen Restaurants, Bars und Clubs bis auf Weiteres geschlossen bleiben. So auch der Anker in Grämigen. Wenn andere Restaurants in einigen Wochen wieder öffnen werden, bleibt der Anker geschlossen. Das Wirtepaar Tscherrig geht in Pension. Nachfolger gibt es bislang noch keinen.