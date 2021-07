Das Obertoggenburg als zweite Heimat liebgewonnen Knapp 40 Mitglieder nahmen am Samstag im Hotel Sternen, Unterwasser, an der 7. Generalversammlung des Vereins Zweitwohnungsbesitzer Obertoggenburg teil. Sie wollen sich aktiv fürs Dorfleben einsetzen. Franz Steiner 11.07.2021, 17.00 Uhr

Der Vorstand der Zweitwohnungsbesitzer im Obertoggenburg (von links): Odette Oesch (Revisorin, neu), Richard Brander (Präsident), Rudolf Fürrer (Kommunikation), Hansruedi Hintermeister (Kassier), Rolf Hess (Aktuar). Es fehlt: Erwin Zgraggen (Revisor). Bild: Franz Steiner

Informiert sein und mitreden. Nach diesem Credo vertreten Zweitwohnungsbesitzer im Obertoggenburg, namentlich in Wildhaus, Unterwasser und Alt St.Johann, ihre Interessen und schaffen eine Plattform zum Informations- und Gedankenaustausch. Der Leitspruch «Zum Glück leben wir hier an einem der schönsten Flecken Erde, heitere Fahne!» haben die Vereinsmitglieder (www.protoggenburg.ch) sprichwörtlich auf ihre Fahne geschrieben. Sie leisten einen nicht unwesentlichen Beitrag, damit das Obertoggenburg eine lebendige Region bleibt und sich weiterentwickeln kann.

Jahresgewinn fiel erfreulich aus

Gegründet wurde der Verein 2015 mit gerade mal 13 Mitgliedern. Die Zahl stieg in der Folge aber kontinuierlich auf 276 – rund 80 Prozent davon haben ihren Zweitwohnungssitz in Wildhaus. Erstmals in der sechsjährigen Geschichte des Vereins musste auf Ende 2020 ein leichter Rückgang (259 Mitglieder) verzeichnet werden, entwickelte sich aber 2021 wieder erfreulich. Die Beiträge für jedes Mitglied und dessen Mitgliedpartner bleiben mit je 40 Franken unverändert.

Hier meldete ein Versammlungsteilnehmer Handlungsbedarf mit einer Reduktion auf 30 Franken für Mitglieder und 20 für den Partner. Dies wurde durch Stichentscheid des Vorstands abgelehnt, könnte an der nächsten GV nochmals zum Thema werden. Coronabedingt konnte nur ein Teil der Anlässe durchgeführt werden, sodass der Jahresgewinn erfreulich ausfiel.

Er engagiert sich mit Haut und Haar für den Verein: Präsident Richard Brander, Sevelen. Bild: Franz Steiner

Die Vorstandsmitglieder Rolf Hess, Amriswil/Wildhaus, Ruedi Fürrer, Wädenswil/Wildhaus, und Präsident Richard Brander, Sevelen/Wildhaus, wurden bestätigt. Kassier Hansruedi Hintermeister, Wiesendangen/Wildhaus, kam erst während des Jahres dazu und wird laut Statuten an der kommenden GV wiedergewählt sowie die Revisoren Odette Oesch, Forch/Wildhaus, die Marlis Schaeppi ablöst, und Erwin Zgraggen, Hagenbuch/Wildhaus.

Gutes Einvernehmen mit Gemeinde und Tourismus

Im Jahresbericht erwähnte Präsident Brander den Start ins Jahr 2020, welcher mit viel Elan begann. Verschiedenes war geplant, aber aus bekannten Gründen kam alles ganz anders. «Am 16. März 2020 erklärte der Bundesrat die «ausserordentliche Lage» und schickte uns in den Lockdown.» Noch zwei Wochen zuvor traf sich eine grosse Anzahl Mitglieder zum Fondueessen im Chalet Max in Wildhaus. «Niemand hätte es für möglich gehalten, was uns 2020 noch erwartete. Jeder von uns war glücklich, dass er einen Rückzugsort im schönsten Tal der Schweiz besitzt», sagte Richard Brander.

«Die zahlreichen Teilnehmenden an den wenigen Anlässen bestärken mich und den Vorstand, auch künftig interessante Veranstaltungen zu planen», so der Präsident. Bei den Vorstandssitzungen kam zum Ausdruck, dass nebst der Präsenz an Gemeindeveranstaltungen auch der Austausch mit den Behörden wichtig ist. Das Einvernehmen mit Toggenburg Tourismus oder den Bergbahnen TBB und BBW solle weiter gestärkt werden.

Aktive Mitgestaltung und Unterstützung

2021 stand wegen der Pandemie im ersten Halbjahr die Vereinstätigkeit still. Umso mehr kehrt die Hoffnung für die zweite Jahreshälfte zurück. Brander erwähnte die speditive Zusammenarbeit. «Es macht mir Freude, diesen Verein zu präsidieren. Und der Meinungsaustausch mit der Gemeinde funktioniert vorbildlich.» Auch die aktive Mitgestaltung und Unterstützung der Mitglieder bestärke Brander in seinem Tun. Er hoffe, bald wieder «coronafrei» leben zu können.

Im zweiten Teil referierte Raphael Gygax, Geschäftsleiter der Klangwelt, zum Thema Klang über seine Projekte und Kurse.

Die im Starkenbach aufgewachsene Katrin Abderhalden untermalte die GV mit schönen Naturjodelliedern. Bild: Franz Steiner

Die Versammlung untermalte Katrin Abderhalden mit schönen Naturjodelliedern. Apéro und Mittagessen rundeten den Vormittag ab. Am Nachmittag bestand die Möglichkeit, die neue Säntis-Lodge zu besichtigen.