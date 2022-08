Saisonstart der regionalen Fussballer

Regionalfussball In der Saison 2022/2023 kommt es bei den regionalen Fussballern zu einigen Veränderungen: Das wird alles anders Am Wochenende starten die regionalen Fussballer ihren Meisterschaftsbetrieb. Fünf der acht Aktivteams beginnen den Kampf um Punkte zu Hause. Beat Lanzendorfer 18.08.2022, 07.31 Uhr

Die Bazenheider möchten gleich am ersten Spieltag jubeln und bei 1.-Liga-Absteiger Thalwil drei Punkte mitnehmen. Bild: Beat Lanzendorfer

Drittligist Neckertal-Degersheim kommt am Freitagabend das Privileg zu, die neue Saison auf heimischem Terrain gegen Münchwilen zu eröffnen. Ob dem Danuser-Team wohl ein ähnlich fulminanter Start wie vor Jahresfrist mit 15 Punkten aus fünf Spielen gelingt?

Die etwas andere Anspielzeit passt zu einem Jahr, das einige Veränderungen mit sich bringt. So wird die 2. Liga inter von aktuell 76 auf noch 64 Mannschaften verkleinert. Dies hat Auswirkungen auf die 2. Liga regional, in der die Gruppensieger nicht direkt aufsteigen, sondern ihre Tauglichkeit in Aufstiegsspielen unter Beweis stellen müssen. Ab der 3. Liga bleibt hingegen alles wie bisher. Die Gruppensieger steigen direkt auf.

FC Bazenheid, Saison 2022/2023, 2. Liga Inter, Gruppe 5 Bild: Beat Lanzendorfer

Bazenheid startet die Saison mit dem Gastauftritt in Thalwil. Der Absteiger hat praktisch seinen kompletten Kader ausgewechselt und gedenkt, sofort wieder in die 1. Liga zurückzukehren. Von derart ambitionierten Zielen lässt sich Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter aber nicht beeindrucken.

«Wir fahren an den Zürichsee, um drei Punkte zu holen.» Der Aderlass der Toggenburger war zwar nicht so dramatisch wie vor einem Jahr, trotzdem stehen den vier Neuzugängen sieben Abgänge gegenüber. Darunter Bruno Donnici, die letztjährige Lebensversicherung zwischen den Pfosten. Trotzdem ist die sportliche Leitung überzeugt davon, einen weiteren Schritt nach ­vorne tätigen zu können.

Das Kader des FC Bazenheid Kader: Aziri Nedzbedin (Jahrgang 1997), Marko Vukovic (1998), Alessio Specchia (2000), Marc Ott (1994), Roman Bollhalder (1998), Roman Scardanzan (1998), Pietro Scardanzan (1999), Nick Romer (2000), Nemanja Nikolic (2001), Florentin Bytyqi (2004), Fadil Goli (1990), Lucian Dodes (1992), Claudio Grauso (1994), Mirco Jungblut (1994), Dzezair Sacipi (1995), Rilind Ramabaja (1999), Aldin Mujkanovic (2000), David Herren (2001), Adis Mamuti (2003), Alban Pali (2004), Giovanni Pentrelli (1991), Philipp Roth (1995), Silvano Teixeira (2000). Abgänge: Bruno Donnici (Calcio Kreuzlingen), Elvis Musaj (Frauenfeld), Matthias Rüegg (Neckertal-Degersheim), Angelo Marena (SV Schaffhausen), Mateo Marinovic (Amriswil), Luca Greuter (Dussnang). Zuzüge: Alessio Specchia (Sirnach), Nemanja Nikolic (Uzwil Serben), Marko Vukovic (Schmerikon), Lucian Dodes (Calcio Kreuzlingen). Trainer: Daniel Bernhardsgrütter/Philipp Dux. Teamcoach: Roli Näf. Torhütertrainer: Adrian Bernet. Sportchef: Dejan Baumann. Präsident: Danny Lüthi. Saisonziel: Einen weiteren Schritt nach vorne machen. Prognose: Platz 8.

FC Wattwil Bunt Saison 2022/23, 2. Liga, Gruppe 2. Bild: Beat Lanzendorfer

Zweimal in Folge konnten die Wattwiler erst am letzten Spieltag den Ligaerhalt sicherstellen. Das Trainerduo Jan Rüeger/Patric Porchet ist es sich daher gewohnt, in brenzligen Situationen ruhig Blut zu bewahren. Nervenstärke müssen sie auch in der kommenden Spielzeit beweisen. Wattwil Bunt dürfte einmal mehr nichts anderes übrigbleiben, als sich gegen den Fall in die 3. Liga zu stemmen.

Die Toggenburger starten ihr Programm mit dem Auswärtsspiel in Steinach. Das letztjährige Spitzenteam (Platz 3) hat weiterhin den Anspruch, vorne mitzumischen. In der abgelaufenen Saison gab es jeweils zweimal ein Unentschieden (1:1 und 2:2).

Das Kader des FC Wattwil Bunt Kader: Giuliano Cucinelli (Jahrgang 1998), Silvio Bahoric (2003), Haxhi Shala (1993), Otto Csiki (1998), Maximilien Schönenberger (2003), Christoph Schneider (1988), Yannic Porchet (2003), Roger Kuhn (2003), Jeton Seferi (1988), Adrian Halimi (1993), Elias Schönenberger ((2004), Timo Baumgartner (2004), Michael Scherrer (2005), Kaltrim Jahmurataj (2000), Marco Osterwalder (1994), Rafael Bollhalder (1996), Edonit Gashi (2001), Mattia Rossi (2002), Beat Schneider (1978), Joel Bouchlaghem (2005), Sasha Fernandez (1999), Nikola Ristic (1999), Marwin Romer (2004). Abgänge: Arton Ibrahimi (Buchs), Roman Kipfer (Ebnat-Kappel), Ljoran Jusufi (Rücktritt). Zuzüge: Nikola Ristic (Ebnat-Kappel), Marco Osterwalder (2. Mannschaft), Adrian Halimi (Wil), Silvio Bahoric (Uzwil). Trainer: Jan Rüeger und Patric Porchet. Sportchef: Albert «Gusti» Geiger. Präsident: Francois Schönenberger. Saisonziel: Ligaerhalt und den Einbau eigener Junioren fortsetzen. Prognose: Der FC Wattwil Bunt hat zweimal in Folge den Ligaerhalt knapp geschafft. Es wird auch in dieser Saison gelingen.

FC Neckertal-Degersheim, Saison 2022/2023, 3. Liga, Gruppe 4. Bild: Beat Lanzendorfer

Markus Danuser, der Trainer von Neckertal-Degersheim, stapelt wie gewohnt tief und erklärt als Saisonziel einen Platz im gesicherten Mittelfeld. Dabei gibt es durchaus Gründe, nach Höherem zu trachten. Die Mannschaft hat sich nur geringfügig verändert und die Neuen könnten sich als echte Verstärkungen entpuppen. Vor allem Rückkehrer Matthias Rüegg benötigte keine Anlaufzeit und hat in den Vorbereitungsspielen schon mehrfach getroffen.

Nach seinem guten Start in Bazenheid wurde er durch zwei Kreuzbandrisse arg zurückgeworfen. Nun soll es bei seinem Stammverein wieder aufwärtsgehen.

Das Kader des FC Neckertal-Degersheim Kader: Stephen Bosshard (Jahrgang 1991), Michael Britt (1988), Dimitri Büchler (1997), Timo Ebneter (1994), Marino Burtscher (2001), Matthias Rüegg (2000), Sandro Lehmann (1993), Marco Lenherr (1995), Ron Lieberherr (1995), Florian Oertli (1992), Fabio Pondini (1991), Sandro Meng (1988), Noah Jäger (2003), Silvan Looser (1999), Benjamin Gübeli (1993), Pascal Egger (1995), Joel Bischof (1992), Levin Bürkler (2006), Dominik Rodrigues (1996), Nico Meng (1996), Julian Frischknecht (2003), Patrick Tanner (1992), Nico Britt (2005), Fabrice Gantenbein (2004). Abgänge: Marco Lenherr (Pause), Rico Crottogini (Rücktritt), Nico Lehmann (2. Mannschaft), Alen Ajdarpasic (Pause), Micha Felix (Studium), Bagher Jafari (2. Mannschaft). Zuzüge: Matthias Rüegg (Bazenheid), Noah Jäger (Brühl), Levin Bürkler und Nico Britt (eigene Junioren). Trainer: Markus Danuser, Florentino Martinez, Peter Bosshard. Präsident: Stephen Bosshard. Saisonziel: Gesichertes Mittelfeld. Prognose: Die Mannschaft hat das Können, an der Spitze mitzumischen.

FC Kirchberg, Saison 2022/2023, 3. Liga, Gruppe 4. Bild: Beat Lanzendorfer

Obwohl die Meisterschaft noch nicht begonnen hat, konnten die Kirchberger schon eine Duftmarke setzen. Der Sieg im Cup gegen Drittligist Neckertal-Degersheim hat Trainer Esposito die Erkenntnis gebracht: «Wir sind auf einem guten Weg.» Wenn er diese Aussage nach dem ersten Spieltag auch noch tätigt, dann hat sie bereits Gewicht, denn der Aufsteiger empfängt Absteiger Sirnach.

Vor wenigen Jahren noch in der 2. Liga inter, sind die Thurgauer mittlerweile in die 3. Liga durchgereicht worden. Gespannt darf man auch darauf sein, wie lange die seit über einem Jahr anhaltende Kirchberger Ungeschlagenheit in der neuen Liga anhält.

Das Kader des FC Kirchberg Kader: Erwin Iten (Jahrgang 1992), Pablo Rohner (1989), Adrian Oberholzer (2001), Yannic Lang (1995), Simon Wohlgensinger (1995), Tim Bouwmeester (1997), Silvan Oberholzer (1999), Sandro Loser (2003), Aaron Schweizer (2002), Florian Schefer (1996), Mario Kuhn (1995), Reto Loser (2001), Luca Keller (1998), Franco Loser (2001), Aaron Ress (1996), Aaron Schönenberger (2004), Robin Zweifel (2004), Fadri Fanetti (2003), Ramon Kuhn (1996), Patrik Brändle (1994), Patrice Müller (1998), Levin Rodrigues (2005). Abgänge: Maurus Widmer (Pause), Patrick Schönenberger (Senioren), Felix Nagel (Senioren), Joel Ziegler (2. Mannschaft), Joel Leu (2. Mannschaft). Zuzüge: Silvan Oberholzer (Bütschwil), Reto Loser (Wiesen), Aaron Schönenberger, Fadri Fanetti, Levin Rodrigues (alle eigene Junioren). Trainer: Domenico Esposito. Sportchef: Andreas Breitenmoser. Präsident: Dieter Gähwiler. Saisonziel: Als Neuling in der Liga etablieren und souverän den Ligaerhalt sicherstellen. Prognose: Kirchberg hat das Potenzial, die Saisonziele zu erreichen.

FC Bütschwil, Saison 2022/2023, 3. Liga, Gruppe 4. Bild: Beat Lanzendorfer

Für die Bütschwiler beginnt die zweite Saison nach dem Aufstieg. Sorgen, das Jahr könnte schwierig werden, macht man sich nicht. Viel grösser ist die Freude, dass es endlich wieder losgeht. Nachdem Bütschwil und auch Neckertal-Degersheim in der letzten Spielzeit der Gruppe 3 angehörten, sind sie nun wieder der Gruppe 4 zugeteilt worden, in der sie es hauptsächlich mit Gegnern aus dem Kanton Thurgau zu tun bekommen.

Am Samstag gastiert Kreuzlingen 2 auf der Breite. Kein leichter Gegner, denn in einem so frühen Stadium der Meisterschaft ist schwierig, einzuschätzen, wie viele Akteure des Kreuzlinger Erstligisten die 2. Mannschaft unterstützen.

Das Kader des FC Bütschwil Kader: David Birchler (Jahrgang 2002), Claudio Blöchliger (2004), Fabian Brändle (2001), Sandro Brunner (1995), Leandro Eberle (2002), Daniel Fäh (1990), Silvan Forrer (1998), Raphael Fust (1994), Severin Gübeli (1997), Ramon Hartmann (2000), David Helbling (2005), Pascal Hollenstein (1991), Elias Keller (2000), Marvin Keller (2004), Marko Mikinac (2002), Noah Oswald (1994), Gian Pfister (2002), Kevin Roos (1993), Pascal Schmucki (2002), Cyril Segmüller (2001), Silvio Truniger (1992). Abgänge: Ziko Gajic (Rücktritt), Tobias Ziegler (Senioren), Dino Kolb (Senioren), Dario Segmüller (Rücktritt). Zuzüge: Marvin Keller (Wattwil Bunt), Kevin Roos, Ramon Hartmann, Silvio Truniger (alle 2. Mannschaft), David Helbling und Claudio Blöchliger (beide eigene Junioren). Trainer: Ruedi Eisenhut und Peter Baumgartner. Präsident: Adrian Stillhart. Saisonziel: Die letzte Saison (Platz 5) bestätigen. Prognose: Der letztjährige Aufsteiger hat die Liga in der Premierensaison mit Platz 5 bereichert. Die Mannschaft wird sich auch in der kommenden Saison in derselben Region einreihen.

FC Ebnat-Kappel, Saison 2022/2023, 4. Liga, Gruppe 7. Bild: PD

Ebnat-Kappel ist der einzige Toggenburger Verein, bei dem bei der 1. Mannschaft mit Andi Büsser ein neuer Übungsleiter an der Linie steht. Roman Kellenberger, der Alte, hat sich aber keineswegs vom Verein verabschiedet. Nach einer Saison als Trainer hat er sich entschieden, wieder als Spieler auf den Platz zurückzukehren.

Und mit Roman Kipfer verstärkt ein weiterer Routinier die Ebnater Farben. Viele Jahre beim FC Wattwil Bunt, ist er nun als Spieler und gleichzeitig als Co-Trainer bei den Obertoggenburgern tätig. Ebnat-Kappel startet seine Mission, «möglichst weit vorne mitzuspielen», mit dem Heimspiel gegen Henau 2.

Das Kader des FC Ebnat-Kappel Kader: Lars Götte (Jahrgang 2004), Mario Rohner (1993), Basil Güttinger (2000), Stefano Grisendi (2001), Simon Götte (2001), Gökhan Arslan (1989), Dominic Aerne (1994), Yannis Tschumper (1997), Roman Kellenberger (1988), Linus Diener (2003), Roman Kipfer (1989), Marlon Figaro (2000), Nils Hug (2000), Lukas Romer (2002), Ramon Looser (2000), Jonas Diener (1998), Marco Giger (2000), Stefan Hinterberger (1992), Okan Aykac (1995), Raffael Büsser (1999), Marius Schwabe (2001), Robin Keller (2003), Lino Nüesch (2002). Abgänge: Claudio Stäheli, Tim Scherrer, Marco Bleiker (alle Rücktritt). Zuzüge: Roman Kipfer (Wattwil Bunt), Robin Keller (Wattwil Bunt), Ramon Looser (Neckertal-Degersheim), Okan Aykac (Wattwil Bunt). Trainer: Andi Büsser. Co-Trainer: Roman Kipfer. Präsident: Ueli Landert. Saisonziel: Spitzenplatz. Mittelfristig möchte der Club in die 3. Liga zurück. Prognose: Die Obertoggenburger haben mit dem Cupsieg gegen Drittligist Teufen ihr Potenzial bereits angedeutet. Die Mannschaft wird im Kampf um den Aufstieg ein Wort mitreden.

FF Toggenburg, Saison 2022/2023, 2. Liga, Gruppe 1. Bild: Beat Lanzendorfer

Wie vor einem Jahr startet die Meisterschaft der Frauen mit dem Kracher Ebnat-Kappel – FF Toggenburg. Die Voraussetzungen sind dieselben. Vor zwölf Monaten ging Bütschwil, seit dem Zusammenschluss mit Kirchberg jetzt FF Toggenburg, als klarer Favorit ins Rennen, musste sich aber mit 2:3 geschlagen geben.

FC Ebnat-Kappel Frauen, Saison 2022/2023, 2. Liga, Gruppe 1. Bild: Beat Lanzendorfer

Ob den Ebnaterinnen ein erneuter Coup gelingt, scheint zumindest fraglich. FF Toggenburg beklagt zwar auch einige Ausfälle, kann diese aber besser kompensieren als die Ebnaterinnen, die mit Martina Horvat (Kreuzband) und Flavia Cemin (Zeh) auf zwei wichtige Spielerinnen verzichten müssen. Die Partie wurde wegen des Umfahrungsfestes, bei dem die Ebnater Spielerinnen einen Stand führen, auf den kommenden Dienstag verschoben.

Das Kader des FF Toggenburg Kader: Alexandra Brändle (Jahrgang 1998), Fabienne Brändle (2001), Ivana Cabernard (2001), Michaela Clerc (2003), Maurine Gübeli (2000), Mara Hagmann (2007), Corinna Hasler (1994), Samira Heeb (1995), Valerie Kern (2002), Sévérine Münger (1990), Arta Mustafi (2005), Marina Oberholzer (2005), Anuschka Salzmann (1993), Nicole Scherrer (1994), Maurine Schnyder (2003), Melanie Thalmann (1994), Eliane Werder (2004), Diana Brändle (1994), Ella Gmür (2004), Bernadette Hangartner (1995), Lena Helbling (2003), Nina Rusch (2000). Abgänge: Meret Bolt (3. Mannschaft), Natascha Salzmann (3. Mannschaft), Marina Brändle-Gubser (Rücktritt), Adriana Forrer (Rücktritt). Zuzüge: Ivana Cabernard (Wil), Mara Hagmann (Juniorinnen), Arta Mustafi (Wil). Trainer: Stefan Scherrer und Marc Ott. Präsident: Adrian Stillhart. Saisonziel: Spitzenplatz und Einbau eigener Juniorinnen. Prognose: Wenn die Mannschaft an die starke Rückrunde der letzten Saison anknüpfen kann, wird sie ein gewichtiges Wort im Kampf um den Aufstieg mitreden.

Das Kader des FC Ebnat-Kappel Frauen Kader: Noemi Strasser (Jahrgang 2001), Anja Forrer (2000), Flavia Schaufelberger (2001), Siri Bucherini (1998), Martina Horvat (1993), Flavia Cemin (1992), Selin Roth (1995), Olivia Castelberg (1994), Leoni Braun (2003), Nadine Gmür (2000), Rahel Abderhalden (1993), Lara Gabathuler (2000), Patricia Forrer (2002), Leandra Aerne (2002), Nicole Geisser (2004), Arona Russi (2004), Anca Cotetiu (2000). Abgänge: Dionne Kauf (Studium), Mara Walt (Rücktritt), Sina Tschumper (Rücktritt). Zuzüge: Arona Russi (eigene Juniorinnen), Anca Cotetiu (Österreich). Trainer: Lorenzo Simonetti. Präsident: Ueli Landert. Saisonziel: Die Mannschaft möchte trotz kleinen Kaders den Ligaerhalt schaffen. Prognose: Das Frauenteam kämpft mit den gleichen Problemen wie die Aktivmannschaft der Herren. Auswärtige Spielerinnen lassen sich nur schwierig ins Obertoggenburg locken. Wie lange dies gut geht und die Mannschaft den Kampf gegen den Abstieg weiterhin gewinnt, wird sich zeigen. Mit dem schmalen Kader lässt sich leider nicht verhindern, dass die Ebnaterinnen zu den Abstiegskandidaten gehören.

Hier sind die Anspielzeiten der regionalen Fussballer zu finden.