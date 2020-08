«Das ist nur noch Lärm»: Anwohner bemängeln den Glockenklang der Evangelischen Kirche in Kirchberg – saniert wird vorerst aber nur der Turm Die Evangelische Kirchgemeinde Kirchberg will den Turm ihrer 66-jährigen Kirche sanieren. Doch Anwohner wünschen sich auch eine Verbesserung des Glockenklangs, dieser «scherbelt», sagen sie. Die Kirche verspricht, das Problem anzugehen, allerdings erst nach der Sanierung. Ruben Schönenberger 17.08.2020, 19.30 Uhr

Im Kirchturm der evangelischen Kirche in Kirchberg sind Risse entstanden. Das Baugesuch für die Sanierung ist mittlerweile bewilligt, doch Anwohner hätten sich auch eine Anpassung des Glockenschlags gewünscht. Bild: Ruben Schönenberger (Kirchberg, 15. August 2020)

«Die Glockentöne sind so gewählt, dass die vier Glocken für sich allein in lieblicher Harmonie erklingen.» Bei der Einweihung der Glocken der Evangelischen Kirche in Kirchberg 1954 war der Klang einwandfrei, wie der «Alttoggenburger» damals berichtete.

66 Jahre später steht es um die Harmonie nicht mehr zum Besten. Der Klang der Glocke habe über die Jahre gelitten, es «scherbelt» nun, findet Rolf Klaus. Das fänden auch rund 30 Anwohnerfamilien. Klaus wohnt unmittelbar neben der Kirche und sagt:

Der Künstler Rolf Klaus wohnt direkt neben der Evangelischen Kirche Kirchberg. Bild: PD

«Das ist nur noch Lärm.»

Klaus sagt, es gehe ihm nicht darum, die Glocken ganz abschalten zu lassen. Er habe sich in der Vergangenheit auch schon gegen Anwohner gestellt, die solches fordern wollten. «Ich höre den Glockenschlag gerne», sagt Klaus. «Aber nur, wenn er schön klingt.»

Die Glocken läuten nur noch tagsüber

Trotzdem stehen die Lautstärke und die Grundsatzfrage nach dem Läuten am Ursprung des Problems. Der Disput zwischen Anwohnern und Kirche geht bis ins Jahr 2013 zurück. Ein Hausbesitzer, der selber nicht in Kirchberg wohnte, bemängelte, der Wert seines Hauses sei wegen des Glockenschlags tiefer. Es kam zu Messungen.

Für Klaus war eine Nachtabschaltung des Glockenschlags die logische Konsequenz der Messresultate. «Rechtlich war die Situation für die Kirche aussichtslos», sagt er. Anders sieht man das bei der Kirchgemeinde. Deren Präsident Harald Frauenfelder verneint, dass die Nachtabschaltung zwingend gewesen wäre. «Die Messresultate waren im Rahmen des Erwartbaren. So, wie sie an vielen anderen Orten mit vergleichbaren Glockentürmen auch sind», sagt er.

Aber man habe die Empfehlungen, die sich aus den Messungen ergaben, alle freiwillig umgesetzt. Dazu gehört beispielsweise auch, dass das Morgengeläut neu um 7 statt um 6 Uhr stattfindet.

Einsprache gegen das Baugesuch

Im Kirchturm der Evangelischen Kirche Kirchberg sind vier Glocken installiert. Deren Ton gefällt Anwohnern der Kirche nicht. Bild: Ruben Schönenberger (Kirchberg, 3. August 2020)

Inzwischen hatte der Hausbesitzer, der am Ursprung der Messungen stand, das Haus verkauft. Doch ebenfalls in unmittelbarer Nähe zog ein Kirchberger zurück in sein Elternhaus. «Er übernahm das Thema quasi vom vorherigen Anwohner», sagt Frauenfelder. Dabei handelt es sich um Michael Gähwiler. Zusammen mit Klaus legte er Einsprache ein, als die Kirchgemeinde am 26. April 2018 ein Baugesuch für die Sanierung des Kirchenturms einreichte.

Klaus und Gähwiler sahen das Gesuch als Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, nachdem Verhandlungen mit der Kirche unter der Moderation der Politischen Gemeinde bisher nicht zum gewünschten Ergebnis geführt hatten.

Die Politische Gemeinde will eine Eskalation verhindern

Hier kam es zu Schlichtungsverhandlungen, ebenfalls unter Leitung der Politischen Gemeinde. «Die Gemeinde hatte nur eine Vermittlerrolle», sagt Gemeindepräsident Roman Habrik. Man habe eine Eskalation verhindern wollen.

Roman Habrik, Kirchberger Gemeindepräsident, konnte nur vermittelnd eingreifen. Bild: Beat Lanzendorfer

«Es ist aber eigentlich ein Nachbarschaftsstreit, ein Thema zwischen Kirche und Anwohnern.»

Leider habe man kein Resultat erzielen können.

Am 17. September 2019 wird das Baugesuch schliesslich von der Baubehörde bewilligt. Die schallabsorbierende Holzdecke, die ursprünglich vorgesehen war, ist nicht mehr Teil davon. Die Kirche zog diesen Teil des Gesuchs zurück. «Diese reichte den Einsprechern nicht», sagt Frauenfelder. Ihnen hätten genaue Angaben gefehlt, was eine solche Decke bringen würde. «Doch das kann niemand exakt vorhersagen.»

Klaus zieht die Einsprache weiter

Klaus zieht den Fall weiter, Gähwiler nicht. Der Fokus liegt nun eindeutig auf der Klangqualität. Auch Frauenfelder nimmt es so wahr, dass sich Klaus nicht grundsätzlich an der Lautstärke stört, sondern in erster Linie einen schönen Glockenklang vermisst.

Es kommt wieder zu Verhandlungen, dieses Mal unter Leitung von Gemeindevizepräsident Orlando Simeon. Roman Habrik muss als Mitglied der Baubehörde in den Ausstand treten. Doch auch Simeon schafft es nicht, dass die beiden Parteien eine Vereinbarung unterzeichnen.

Inhaltlich wäre man sich eigentlich einig

Dabei konnten sich die Kirche und die Anwohner eigentlich grösstenteils auf einen Inhalt einigen. Ein Gutachten der Firma Rüetschi, der Herstellerin der Glocken, soll Möglichkeiten aufgezeigt haben, wie man den Klang verbessern kann. Doch die Kirchgemeinde will sich nicht auf eine Frist festlegen. «Das ist nicht möglich. Es ist noch völlig offen, was wir machen werden. So können wir uns nicht auf eine Frist festlegen», sagt Frauenfelder.

Für Klaus ist das ein Spielen auf Zeit. Ohne Verpflichtung traut er der Kirche nicht, dass sie das Problem nach der Turmsanierung angeht. Er geht zudem davon aus, dass es Synergien zur Sanierung geben würde. Frauenfelder verneint das: «Die Firma Rüetschi hat uns gesagt, dass für Massnahmen zum Beispiel kein Gerüst nötig wäre.»

Projekt für Klangverbesserungen in Aussicht gestellt

Den Rekurs von Klaus hat der Gemeinderat Mitte Juli abgewiesen, obwohl auch in diesem Gremium der Glockenklang zumindest als nicht mehr ideal beschrieben wurde. Auf einen erneuten Weiterzug hat Klaus verzichtet, damit wurde die Baubewilligung rechtskräftig. Gebaut wird vorerst aber nicht. «Wir haben den Handwerkern im Frühling abgesagt, so schnell können wir die unterschiedlichen Fachkräfte nicht wieder aufbieten», sagt Frauenfelder.

Losgehen soll es nun im nächsten Frühling. Und gleich danach, verspricht Frauenfelder, mache man sich an die Verbesserung der Klangqualität. «Wir sanieren die Kirche in Etappen», sagt er. Nach dem Innenraum und dem Pfarrhaus sei nun der Turm dran.

Harald Frauenfelder, Präsident der Evangelischen Kirchgemeinde Kirchberg. Bild: Ruben Schönenberger (Kirchberg, 15. August 2020)

«Wir können nicht alles auf einmal stemmen.»

2022 will Frauenfelder der Kirchbürgerversammlung ein Projekt unterbreiten können. Bis dahin dürften weder die Harmonie im Quartier noch jene der Glocken zurück sein.