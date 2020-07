Sie glauben an die Zukunft der Gastronomie: Esther und Magnus Thalmann brechen ihr beliebtes Ausflugsrestaurant «Rössli» in Tufertschwil ab und bauen es für sechs Millionen Franken neu Der altehrwürdige Landgasthof oberhalb von Lütisburg ist veraltet und die Arbeitsabläufe sind kompliziert. Nun plant das Wirtepaar einen Neubau mit zusätzlichen Zimmern, grossem Saal und neuer Wirtewohnung. Beat Lanzendorfer 08.07.2020, 17.00 Uhr

Die Pläne des «Rössli» von Süden aus gesehen: Links der bestehende Hoteltrakt, rechts der Neubau mit Saal, Restaurant und Wirtewohnung. Visualisierung: PD

Der 56-jährige Magnus und die 54-jährige Esther Thalmann glauben an die Zukunft der Gastronomie. Die Wirtsleute des «Rössli» in Tufertschwil, ein Weiler bei Lütisburg, planen einen Ersatzbau für den bisherigen Landgasthof. Es soll auch eine Investition in die Zukunft sein, denn sie wollen die Familientradition weiterführen.