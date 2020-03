Das Asylzentrum Neckermühle wird zurzeit nicht genutzt – das soll vorerst so bleiben Seit 2018 ist die Unterkunft in der Gemeinde Oberhelfenschwil stillgelegt. Trotz Coronaviren-Pandemie sieht das kantonale Migrationsamt keinen Bedarf, daran etwas zu ändern. Das Social Distancing sei auch so gewährleistet. Martin Knoepfel 26.03.2020, 17.00 Uhr

Die Unterkunft Neckermühle steht in Necker. Das Dorf gehört zur Gemeinde Oberhelfenschwil. Bild: Urs Bucher

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) will wegen der Coronaviren-Pandemie die Asylbewerber in seinen Zentren stärker verteilen, um das Social Distancing (Abstandhalten) besser zu ermöglichen. Da stellt sich die Frage, ob im Kanton St.Gallen stillgelegte Unterkünfte für Asylbewerber wieder in Betrieb genommen werden sollen.