«Darüber gesprochen habe ich nie»: Alkoholkranke Menschen werden oft mit ihrem Problem alleine gelassen – eine Betroffene erzählt Nach wie vor ist Alkoholismus ein Tabuthema. Maria* durchbricht diese Grenze und erzählt von ihrem Leidensweg heraus aus der Sucht. Interview: Urs M. Hemm 17.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Remo De Toffol von der Suchtfachstelle Toggenburg hilft Maria von der Alkoholsucht loszukommen. Bild: Urs M. Hemm

Die meisten Menschen geniessen alkoholische Getränke bei speziellen Gelegenheiten und in gemütlichen Runden. Nach Schätzungen des Bundesamtes für Gesundheit gibt es in der Schweiz jedoch zwischen 250'000 und 300'000 alkoholabhängige Menschen.

Bei fünf Prozent der Bevölkerung sei der Alkoholkonsum zumindest chronisch risikoreich. Maria (Name d. Red. bekannt*) kämpft seit Jahren gegen diese Sucht. Sie erzählt wie es zu ihrer Abhängigkeit gekommen ist und wie schwierig es ist, wieder von dieser Sucht loszukommen. Remo De Toffol von der Suchtfachstelle Toggenburg hilft ihr auf diesem schwierigen Weg.

Wie geht es Ihnen heute?

Maria: Das hängt von unterschiedlichen Aspekten ab, nicht nur wegen des Alkohols. Ich habe kein einfaches Leben: Ich bin alleinerziehend und mein Sohn besucht die Sonderschule. Zudem bin ich finanziell von meinen Eltern abhängig. Ich bin aber sehr dankbar, dass ich die Unterstützung von Suchtfachstelle, hier insbesondere von Remo De Toffol habe. Hilfe bekomme ich aber von meinem Hausarzt, der Pro Infirmis und von meinem Umfeld. Ohne jetzt zu weit ins Detail zu gehen, geht es mir heute den Umständen entsprechend gut.

Remo De Toffol: Man muss dazu sagen, dass Maria einen langen, schweren Leidensweg hinter sich hat, der vor ungefähr sechs Jahren begonnen hat. Bereits vorher war ihre Situation immer instabil und dadurch auch sehr belastend. Seit ungefähr einem Jahr aber hat sich Situation etwas gebessert. Jetzt, da sich die äusseren Umstände verbessert haben, die massgelblich zu Marias Alkoholsucht geführt haben, können wir uns auch dieser Problematik zuwenden. Denn es macht keinen Sinn, auf die Suchtproblematik einzugehen, ohne sich um die anderen Themen zu kümmern.

Wie haben Sie bemerkt, dass Ihr Alkoholkonsum von Genuss zu Sucht überging?

Maria: Ich merkte einfach, dass wenn ich Probleme hatte, ich sofort zum Alkohol gegriffen habe. Damals hatte ich einen Job, in dem ich sehr unter Druck stand und in der Folge ein Burn-out hatte. Da habe ich angefangen, täglich zu trinken. Anfangs habe ich vor allem Wein getrunken, später dann Cognac und Whisky. Mit jemandem darüber gesprochen habe ich nie. Es kam dann aber so weit, dass ich ins Spital musste. Ich war körperlich bereits schon so angeschlagen, dass ich mich selbst einlieferte, weil ich es alleine nicht mehr schaffte.

Wie viel haben Sie zu Ihren schlimmsten Zeiten pro Tag getrunken?

Maria: Harten Alkohol habe ich ungefähr sieben Deziliter getrunken. Dann aber keinen Wein dazu.

Haben Sie in der Suchtberatung oft mit solchen Mengen zu tun?

De Toffol: Wenn jemand schwer alkoholabhängig ist, dann geht es in diese Richtung, ja. Oft geht es sogar in Richtung eine Flasche Wodka, also ein Liter. Das entspricht 340 Gramm Reinalkohol. Der relativ unbedenkliche Wochenkonsum liegt beim Mann bei maximal 120 Gramm, respektive 60 Gramm, bei der Frau. Dabei entsprechen 60 Gramm etwa fünf Stangen Bier oder fünf Gläsern Wein à einem Deziliter. 340 Gramm pro Tag sind folglich für den Körper ein riesiger Belastungsfaktor, was auch oft schwere gesundheitliche Folgen nach sich zieht.

Haben auch Sie mit gesundheitlichen Folgen zu kämpfen?

Maria: Ja, der Alkoholkonsum hat sich fatal ausgewirkt. Ich bekam verschiedene Probleme, die auch noch heute habe.

Wie lange ging es danach, bis Sie selbst zur Einsicht kamen, etwas dagegen unternehmen zu müssen?

Maria: Ich bin direkt vom Spital in die Psychosomatische Abteilung (PSA) hier in Wattwil gegangen. Nach der PSA haben sie mich in die Tagesklinik Wattwil geschickt, was ich im Nachhinein als schlechte Idee empfinde. Denn die Tagesklinik ist mehr auf psychisch Kranke ausgerichtet, beispielsweise auf Depressionen oder Angstzustände. Mit Suchtproblemen war ich eine der wenigen und wir haben uns auch nie darüber unterhalten. Ich habe dann etwa drei, vier Monate mitgemacht, bis mich der Frust einholte und ich wieder mit Trinken anfing. Zuerst heimlich, aber nach einer gewissen Zeit kam es heraus. Ich machte dann eine Langzeittherapie im Mühlhof (Suchttherapiezentrum in Tübach, Anm. d. Red.), wo ich zu 50 Prozent in der Gärtnerei gearbeitet habe. Gleichzeitig suchte ich eine Arbeitsstelle, weil ich mir beweisen wollte, dass ich dazu fähig bin.

War das ein realistisches Ziel?

De Toffol: Nach unserer damaligen Überzeugung steckte Maria einfach in einer Krise, die vorüber geht und sie es danach wieder in den ersten Arbeitsmarkt schafft. Das stellte sich jedoch nachträglich als falsche Einschätzung heraus. Aber auch gemäss den Vorschriften der Invalidenversicherung (IV) musste sie verschiedene Anläufe im ersten Arbeitsmarkt unternehmen, bis sich herausstellte, dass sie den Belastungen nicht mehr gewachsen war.

Wie ging es dann mit Ihnen weiter?

Maria: Nachdem diese Eingliederung nicht geklappt hatte, habe ich mich beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) angemeldet, wo ich ein Einsatzprogramm absolvieren musste. Das war in Heiden, wofür ich für einen Weg fast zwei Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs war. Nach etwa elf Wochen, 14 Wochen hätte es gedauert, musste ich abbrechen, weil ich wieder mit Trinken begonnen hatte. Aufgrund dessen stellte das RAV die Zahlungen ein, weil ich unter den gegebenen Umständen nicht mehr vermittelbar war. Also musste ich mich beim Sozialamt anmelden.

De Toffol: Maria kam dann ins Kriseninterventionszentrum in der PSA und wir nahmen einen grundsätzlichen Strategiewechsel vor. Es konnte nicht sein, dass man um jeden Preis versuchte sie, in den ersten Arbeitsmarkt zurück zu zwingen, wo sie offensichtlich gelitten hat. Sie hat dann eine 50-Prozent-Stelle im zweiten Arbeitsmarkt gefunden, am Empfang in einer sozialen Institution. So hat sich die Situation merklich beruhigt. Als Unterstützung hilft die psychiatrische Spitex und parallel dazu haben wir die Termine hier auf der Fachstelle die ambulante Suchtberatung ausgebaut.

Welche sozialen Auswirkungen hatte Ihr Alkoholkonsum auf Sie?

Maria: Ich bin zwar jetzt beim Sozialamt angemeldet, aber die bezahlen nicht und pochen auf die Unterstützungspflicht der Verwandten. So bin ich faktisch von meinen Eltern abhängig. Ich hoffe jetzt aber auf Unterstützung der IV, damit ich aus dieser Abhängigkeit herauskomme. Zurzeit wohne ich zusammen mit meinem Sohn in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit nur einem Schlafzimmer. Eigentlich müsste ich eine grössere Wohnung haben, diese müssten aber wieder meine Eltern bezahlen. Zudem bezahlen sie auch meine Krankenkasse. Meine Eltern sind gar nicht glücklich mit dieser Situation und machen mir auch Vorwürfe, dass es so weit gekommen ist. Die ganze Situation ist natürlich auch für meinen Sohn schwierig und schlimm.

Sind Sie jetzt trocken?

Maria: Nein, das bin ich nicht. Es gibt Zeiten, da trinke ich vielleicht zweimal im Monat etwas, dann wieder dreimal in der Woche. Es kann aber auch sein, dass ich zwei Monate lang gar nichts trinke.

De Toffol: Dass sie trinkt, ist natürlich abhängig von den äusseren Umständen, die sie belasten. Im Vergleich zu früher hat sich der Konsum aber sehr reduziert. Daher war es wichtig, zuerst die auslösenden Probleme anzugehen und sich erst, nachdem sich dort Lösungen abzeichnen, das Suchtproblem anzugehen. Ein unglaublicher Fortschritt ist für mich schon alleine die Tatsache, dass Maria jetzt so offen über ihre Probleme sprechen kann. Das bedeutet auch, dass es länger dauert, bis sie im Falle einer Überlastung zum Alkohol greift, gleichzeitig aber auch, dass sie früher Hilfe sucht.

Welche Situationen bereiten Ihnen heute noch Mühe?

Maria: Das sind die privaten Probleme, die finanzielle Situation und vor allem, dass mir eine Vertrauensperson, ein Partner fehlt, mit dem ich mich austauschen könnte. Dazu kommt, dass ich für alles kämpfen muss, dass es mir vorkommt, als dass mir von den Ämtern nur Steine und Knüppel in den Weg gelegt werden.

In welchem Alter sind Sie zum ersten Mal mit Alkohol in Kontakt gekommen?

Maria: Da war ich ungefähr 16 Jahre alt. Bei uns in der Familie war Alkohol immer präsent. Mein Vater beispielsweise trank immer zum Mittagessen Wein. Alkohol zu trinken, war in unserer Familie etwas Normales.

Wie hat sich Ihr Alkoholkonsum in der Folge entwickelt?

Maria: Als Jugendliche brauchte ich den Alkohol nicht. Natürlich wurde in der Disco manchmal getrunken, aber nicht regelmässig. Es gab in meinem damaligen Freundeskreis auch keinen Gruppendruck, um mitzutrinken. Zur Gewohnheit wurde es erst, als der Druck im Job zu viel wurde und ich glaubte, Alkohol sei ein Ausweg.

Was war Ihr schlimmstes Erlebnis mit Alkohol?

Maria: Das war, als ich unter Alkoholeinfluss einen schweren Autounfall hatte. Mein erster Gedanke war bei meinem Sohn, der Gott sei Dank nicht im Auto sass. Was würde aus ihm werden, wenn ich nicht mehr da bin? Das liess mich nicht mehr los.

Welche Ziele haben Sie für Ihre Zukunft?

Maria: Mein Ziel ist, möglichst wenig oder gar nicht mehr zu trinken und gesünder zu leben. Dafür müssen aber die Voraussetzungen stimmen. Dann wäre es schön, wieder einen Partner und eine eigene Wohnung zu haben. Eigentlich möchte ich einfach ein normales Leben.

De Toffol: Es muss aber klar gesagt werden, dass nicht nur die Umstände Auslöser für eine Alkoholsucht sind – es ist immer ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Die Umstände erleichtern es vielleicht, plakativ gesagt, zur Flasche zu greifen. Diese Entscheidung zu trinken, trifft aber jeder selbst. Hier muss jeder für sich Verantwortung übernehmen und, wenn es nicht mehr gehen sollte, Hilfe holen. Denn alleine findet kaum jemand aus der Sucht heraus.

Maria: Auch mit Hilfe ist es nicht einfach. Dennoch bin ich froh, dass es Stellen gibt, die sich auf Suchtprobleme spezialisiert haben, die Verständnis für Problematik aufbringen und nicht Unmögliches verlangen.